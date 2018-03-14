НБУ решил прекратить чеканку монет 1, 2, 5 и 25 коп. и перейти на округление сумм покупок с июля

Национальный банк решил прекратить чеканку монет 1, 2, 5 и 25 коп. и перейти на округление сумм покупок с июля.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, передают Українські Новини.

В рамках продолжения политики оптимизации наличного обращения с 1 июля 2018 года в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов.

Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления Национального банка Украины "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов".

Согласно постановлению, Национальный банк прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

В то же время все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем будут оставаться в обращении.

Однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.

Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек будут продолжать выполнять функцию средства платежа (денежная единица Украины - гривна - и в дальнейшем будет равна 100 копейкам).

Для упрощения расчетов будут устанавливаться правила округления общей суммы покупки: сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек; сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю остальные этими номиналами.

При безналичных расчетах округления не будут осуществляться.

Население и в дальнейшем сможет использовать разменные монеты мелких номиналов, а торговая сеть - устанавливать маркетинговые цены, которые заканчиваются на 99 коп.

Применение правил округления Национальный банк согласовал со всеми государственными органами.

Также состоялись обсуждения с банками, представителями сферы торговли и услуг, деловым сообществом, которые положительно отнеслись к применению правил округления.

Как сообщали Українські Новини, НБУ выпустит в обращение монеты 1 и 2 гривны для постепенной замены банкнот с 27 апреля, 5 и 10 гривен - с 2019 года.