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НБУ решил прекратить чеканку монет 1, 2, 5 и 25 коп. и перейти на округление сумм покупок с июля
Национальный банк решил прекратить чеканку монет 1, 2, 5 и 25 коп. и перейти на округление сумм покупок с июля.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, передают Українські Новини.
В рамках продолжения политики оптимизации наличного обращения с 1 июля 2018 года в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов.
Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления Национального банка Украины "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов".
Согласно постановлению, Национальный банк прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.
В то же время все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем будут оставаться в обращении.
Однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.
Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек будут продолжать выполнять функцию средства платежа (денежная единица Украины - гривна - и в дальнейшем будет равна 100 копейкам).
Для упрощения расчетов будут устанавливаться правила округления общей суммы покупки: сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек; сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.
В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю остальные этими номиналами.
При безналичных расчетах округления не будут осуществляться.
Население и в дальнейшем сможет использовать разменные монеты мелких номиналов, а торговая сеть - устанавливать маркетинговые цены, которые заканчиваются на 99 коп.
Применение правил округления Национальный банк согласовал со всеми государственными органами.
Также состоялись обсуждения с банками, представителями сферы торговли и услуг, деловым сообществом, которые положительно отнеслись к применению правил округления.
Как сообщали Українські Новини, НБУ выпустит в обращение монеты 1 и 2 гривны для постепенной замены банкнот с 27 апреля, 5 и 10 гривен - с 2019 года.
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