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Эпопея с долларовыми распродажами и обвалом курса доллара на межбанке совершенно неожиданно завершилась 13 марта
23:14 13.03.2018 |
В тот день, когда все ждали максимального провала американской валюты, произошло обратное - межбанк развернулся и доллар подорожал. Совсем немного - лишь на 6 копеек, и остановился в рамках 25,94-25,96 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Совсем небольшая курсовая прибавка, особенно с учетом того, что до этого гривна с начала месяца укрепилась на 90 копеек. Однако важно не это, а то что доллару приказал дорожать не дополнительный рыночный спрос или какой-то новый фактор, а Нацбанк. Решил развернуть валютный рынок и сделал это в щелчок. Своим ранним аукционом: объявлен до начала торгов - в 9:20.
«Торговая сессия началась с того, что НБУ объявил аукцион на покупку валюты на $100 млн. (предложили - $114,8 млн.), без предварительного разогрева рынка и использования «запроса наилучшей котировки». Это приостановило медвежьи настроения - открывшись на уровне 25,90-25,95 грн./$, котировки стабилизировались на 25,89-25,91 грн./$. Скорее всего, решительные действия Нацбанка и последующий плавный разворот тренда дали участникам рынка соответствующие сигнал: ожидавшим дна импортерам - покупать, а экспортерам - не торопиться с продажей. В результате чего, после обеда резко сократилось предложение валюты, что привело к росту курса доллара», - описал ситуацию начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Покупки чиновников завершились аукционом: он прибрел $74,9 млн., с курсом отсечения 25,93 грн./$. По лучшему курсу у 20-ки уполномоченных банков центробанк уже ничего не покупал (вчера приобрел так $30 млн.), хотя вчера казначеи рассчитывали на крупную валютную распродажу. Сегодня на межбанк выбросили выручку экспортеров не только за 12 число, но и за праздничные 8-9 марта.
Но из-за того, что экспортеры решили взять паузу и не выбрасывать на рынок свободную часть выручки, общий объем торгов на межбанке подрос совсем незначительно: со вчерашних $368,04 млн. до $419,18 млн. При этом финансисты хором говорили о «факторе Нацбанка».
«Курсовые тренды сегодняшних торгов были обусловлены активной позицией регулятора, который сыграл на опережение, аккумулировав путем аукциона избыток валютного предложения экспортеров, продающих валютную выручку за три дня, и потенциальных покупателей ОВГЗ», - сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
«На наш взгляд факторы, которые повлияли на увеличение цены, - это ранний аукцион НБУ, который собрал с рынка весь излишек валюты в виде свободной продажи, отложенный спрос клиентов и заключение форвардов», - поддержал коллегу директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.
Из числа наиболее активных валютных продавцов сегодня выделяли Ситибанк, ПУМБ, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль и УкрСиббанк. А из покупателей (кроме Нацбанка) - Креди Агриколь Банк и ОТП Банк.
Единственное логическое объяснение действий Нацбанка, поддержавшего не отечественную, а иностранную валюту - это попытка привлечь крупную партию валюты в Украину. Чиновники вполне могли приподнять рынок, чтобы помочь завести кому-то валюту в страну, и выгоднее ее конвертировать. Может под покупку облигаций внутреннего госзайма Минфина, а может и кому-то другому.
Из-за разворота на межбанке, на те же 6 копеек доллар подорожал и в кассах банков.
«Наличный рынок преодолел психологический барьер в 26 грн за доллар, опустившись с утра до 25,97-26,08 грн./$, к середине дня его котировки составили 26,05-26,14 грн./$», - сообщил Олег Куринной.
Завтрашний день будет поворотным для валютного рынка. Старта торгов ждут в широком диапазоне после чего казначеи будут следить за каждым движением Нацбанка.
«Скорее всего, старт межбанка увидим в рамках 25,90-25,97 грн./$», - спрогнозировал Юрий Гриненко. Правда, нашел мало единомышленников. Например, Олег Куринной ожидает начала торгов в рамках 25,90-26,0 грн./$, и большинство его коллег, опрошенных, соглашаются с подорожанием доллара.
«Мы ожидаем, что открытие 14 марта произойдет с отметок 25,95-26,0 грн./$ и межбанк плавно вырастет до 26,00-26,05 грн./$, где и пройдет основной объем торгов. Основным драйвером видим отложенный спрос и спрос на форварда. Оценить риски сложно, так как то, что происходит сейчас на рынке, - вполне нормальная ситуация для прозрачного рыночного курсообразования», - заверил Антон Стадник.
«В среду, скорее всего, останемся в торговом диапазоне 25,90-26,0 грн./$, если пробьем его верхнюю границу, можно будет искать точку входа на продажу доллара», - дополнил коллегу начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
Финансисты ждут завтра уменьшение валютных продаж со стороны экспортеров, которые поймут, что доллар может еще дорожать, и его защищает НБУ. И увеличения спроса от импортеров, которые вполне могут решить, что выгоднее валюту уже не купят и выйдут с приобретениями, которые давно откладывали.
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