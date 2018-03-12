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Короткая рабочая неделя завершилась новым обвалом доллара
23:48 07.03.2018 |
7 марта его курс доллара на межбанке рухнул на 23 копейки, и остановился в рамках 25,99-26,03 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. И добавил, что средние наличные курсы благодаря этому просели с 26,34-26,43 грн./$ до 26,26-26,34 грн./$.
Всего за три дня гривна укрепилась на безналичном рынке на 62 копейки.
Его снова завалили долларом: объем торгов вырос со вчерашних $429,38 млн. до $539,82 млн. Экспортеры торопили партнеров с платежами, чтобы скорее распродать валютные поступления. Причем все - и обязательные к продаже 50% выручки, и свободную часть.
«Все понимают, что на следующей неделе произойдет новое существенное укрепление гривни, и что придется продавать доллар на 20-30 копеек дешевле. Потому и хотели сделать этого сегодня - подороже. Отсюда и растущее предложение», - объяснил логику предприятий начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Такой исход ждали не все. «Уровень 26,0 грн./$ был достигнут гораздо быстрее, чем ожидалось рынком», - отметил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
К тому же свою лепту в продажи доллара внесли покупатели облигаций внутреннего госзайма Минфина. Не у всех из них была свободная гривна, потому конвертации шли и для расчетов с министерством - сегодня расчетный день за 6 марта. Чиновники подняли доходность ОВГЗ на 1% (вслед за учетной ставкой Нацбанка, которая выросла с 16% до 17%), и предложили инвесторам 17,5% годовых. Хотя разместили небольшой объем бумаг - на 1,2 млрд. грн.
Также, как и в предыдущие дни, главным покупателем доллара на межбанке стал Нацбанк. С той только разницей, что сегодня он не стал ограничиваться покупками лишь по запросу лучшего курса, а провел еще и аукцион.
За день центробанк появился на межбанке трижды. На открытии торгов взял по лучшему курсу $10 млн. по 26,0860-26,0990 грн./$. Уже в 11 часов в ходе аукциона приобрел $58,8 млн. из предложенных ему $68,7 млн., с курсом отсечения 26,1190 грн./$. А под вечер снова выкупил $10 млн. по лучшему курсу, и уже дешевле - 26,05-26,06 грн./$.
Совокупно чиновники пополнили за день золотовалютные резервы НБУ на $78,8 млн. (на $204,8 млн. за три дня). Собрали львиную долю из того, что выбрасывалось на открытый рынок: банки часто замыкали покупки/продажи внутри своих структур - сводили экспортеров и импортеров без выхода на межбанк.
Кроме центробанка сколько-нибудь активно валюту покупали только Ситибанк и ProCredit Bank, а все остальные продавали: ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ING Bank, Приватбанк, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк.
Импортеры, которые обычно кидаются скупать доллар на падении курса, заняли выжидательную позицию - понимали, что на будущей неделе «американец» будет еще дешевле. А аграрии не активничают из-за сезонности и поздней весны.
«Спрос на валюту со стороны импортеров, связанных с агробизнесом, остается слабым из-за затянувшейся зимы и отсрочки начала весенне-полевых работ», - объяснил Олег Куринной.
Первый рабочий день после 4-дневных выходных начнется на межбанке с нового укрепления доллара.
«Скорее всего, безналичные торги будут открываться в рамках 25,90-26,0 грн./$. Будет продаваться экспортная выручка среды, плюс могут происходить новые конвертации доллара под очередное размещение ОВГЗ Минфина, намеченное на вторник. Валютное предложение может быть достаточно большим. Инвесторов может заинтересовать повышение на 1% доходности по гособлигациям», - допустил Юрий Гриненко.
Пик же валютных распродаж должен прийтись на 13 марта. И не только из-за облигационного аукциона Минфина, но из-за отложенного валютного предложения со стороны экспортеров.
«На рынок выйдет дополнительная обязательная и свободная продажа (за 8 и 9 марта), что окажет дополнительное давление на курс доллара», - подтвердил Станислав Верхградский.
Курс гривни точно укрепится. Насколько именно - на этот счет строятся разные предположения.
«Думаю, со вторника нацвалюта вполне может укрепиться и к 25,80 грн./$, а может и глубже. Особенно, если Минфин будет размещать ОВГЗ на крупную сумму, что даст двойной эффект вместе с продажами экспортеров. Со временем межбанк может выйти и на 25,50 грн./$. Но вот здесь пока сложно говорить о конкретных датах», - заметил Юрий Гриненко.
О новом психологическом уровне говорят и другие банкиры.
«Если цена на следующей неделе пробьет 26,0 грн./$, то довольно быстро можем оказаться на минимумах прошлого года в области 25,50 грн./$. Если отскочим вверх, то надо будет искать точку входа в короткую позицию по доллару, поскольку в более отдаленной перспективе тест 25,50 грн./$ выглядит очень вероятным», - резюмировал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
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