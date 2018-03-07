Мощный валютный сброс снова подкосил курс доллара на межбанке

Елена Лысенко / UBR.ua

6 марта безналичный курс доллара провалился еще на 16 копеек (на 35 - с начали недели), и закрепился в рамках 26,25-26,30 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. И добавил, что наличный курс из-за этого провалился с 26,40-26,52 грн./$ до 26,39-26,45 грн./$.

Крупные продажи СКВ на межбанке начались с самого утра, и наибольшую активность проявили металлургические предприятия. Говорят, что они выбрасывали на межбанк не только обязательные 50% выручки, но и свободную часть, чтобы наперед рассчитаться со своими контрагентами.

«Бизнес пытается закрыть максимум проплат перед затяжными выходными. Потому экспортеры активно продавали сегодня доллар для гривневых перечислений», - отметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Вторая причина валютной распродажи - сегодняшний аукцион Минфина по размещению новой порции облигаций внутреннего госзайма. Доллар конвертировали для покупок ОВГЗ, в надежде, что Минфин повысит доходность своих бумаг после однопроцентного роста учетной ставки Нацбанка 3 марта (до 17%). Сколько министерство в итоге предложило инвесторам и какой объем облигаций разместило - станет известно завтра.

«Еще на ситуации на межбанке сказался тендер по продаже лицензий на 4G-частоты и приток валюты на наличный рынок», - добавил Олег Куринной.

Точных данных от мобильных операторов на этот счет не было, лишь слухи: рассказывали, что lifecell уже не первый день продает доллар от материнской структуры, чтобы купить частоты у НКРСИ. Еще казначеи не исключали конвертаций от Vodafone. И уверяли, что у «Киевстара» была вся необходимая сумма в гривне, и он под частотный тендер валюту не продавал.

Межбанковский рынок не смог самостоятельно переварить совпадение всех факторов, потребовалась помощь Нацбанка. Серьезная. За день он выкупил на торгах $100 млн., причем не в рамках открытого валютного аукциона, а по запросу лучшего курса - RFQ.

Это абсолютный суточный рекорд для данного механизма: до сих пор НБУ не покупал таких объемов у 20-ки уполномоченных банков. Ограничивался в подобных случаях $40-50 млн.

Сотня миллионов - это объем для открытого валютного аукциона для всего рынка. Или даже двух. Кстати, 7 февраля, когда нацбанковские покупки перевалили за сотню, центробанк именно так и поступил - провел два аукциона подряд: на первом взял $80,80 млн., а на втором - $30 млн.

Сегодня же чиновники решили этого не делать, и в три захода скупили валютные излишки. Утром приобрели $40 млн. по 26,32-26,33 грн./$, еще $30 млн. в районе обеда и еще $30 млн. под вечер - в 16:30. Перед закрытием торгов НБУ брал доллар дешевле всего - по 26,29 грн./$.

Пока он скупался, казначеи гадали, почему громадная валютная закупка произошла по запросу наилучшего курса, а не в ходе аукциона. Обсуждали две версии: стремление регулятора сэкономить на покупках (RFQ обычно выливается в укрепление гривни, а аукцион - в ее девальвацию) и просчет нацбанковского руководства - банальную человеческую ошибку. Но к единому мнению в итоге не пришли - допустили совпадение обоих факторов.

Кроме Нацбанка, на торгах было совсем немного покупателей доллара - выделяли только ОТП Банк и ProCredit. Почти все финучреждения стояли на продаже: ПУМБ, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк. Альфа-Банк, Укрэксимбанк и Укрсоцбанк.

Объем торгов по итогам дня вырос со вчерашних $398,72 млн. до $429,38 млн.

Завтра финансисты ждут новой валютной распродажи. Главным образом из-за предпраздничного периода, и стремления экспортеров заранее провести гривневые платежи. Ко всему прочему, экспортеры ждут резкого обвала курса доллара с 12 марта (из-за отложенной продажи за выходные 8-9 числа), потому им выгоднее конвертироваться до этого.

«По нашему мнению, 7 марта торги будут проходить в диапазоне 26,25-26,35 грн./$», - спрогнозировал Олег Куринной. А Олег Ропяк вообще допустил вход межбанка в рамки 26,0-26,20 грн./$, и коллеги его поддержали.

«Скорее всего, старт безналичного рынка в среду произойдет в рамках 26,20-26,25 грн./$, и если натолкнется на валютное предложение аналогичное сегодняшнему, то вполне может уйти и к 26,0 грн./$», - допустил Юрий Гриненко.