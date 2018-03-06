Один танк: Зачем США покупают Оплот

Андрій Коваленко / Depo.ua

США приобрели у Украины один танк "Оплот-М" для того, чтобы хорошо его изучить.

Такую новость недавно сообщило издание "Оборонно-промышленный курьер" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе Украины. Эту продажу считают перспективной, поскольку США вполне могут заинтересоваться украинскими технологиями и начать военно-техническое сотрудничество с нашей страной. Поставка танка, который производит ГП "Завод им. Малышева", будет осуществлена через государственную компанию спецэкспортера.

Как рассказали Depo.ua собственные источники, ГП "Завод им. Малышева" и действительно продает США один танк "Оплот-М". Впрочем, пока что речь о каком-либо сотрудничестве не идет. США приобрели танк для того, чтобы провести испытания. И для Украины подобное сотрудничество со Штатами не является дебютным. В 2003 году "Завод им. Малышева" уже поставлял в США четыре модифицированных танка Т-80УД, которые были оснащены модулями динамической защиты "Нож" и комплексом активной защиты серии "Дрозд". Машины были доставлены в Абердинский учебный центр (штат Мэриленд) армии США и использовались для испытаний и оценок.

БМ "Оплот" является развитием харьковского Т-80УД. Тот был создан в 1987 году, за 4 года до развала СССР. Причем, стоит отличать "Оплот" от экспортной версии "Оплот-М", которая поставляется Тайланду с 2011 года. Стоит напомнить, что речь о контракте на более $200 млн, который включает в себя поставку 49 танков. Был рассчитан до 2014-го года, но в 2018-м Украина, наконец, должна завершить поставки этих танков. В ВСУ "Оплот-М" должен появиться не ранее 2019-го - цикл производства танка составляет 17-19 месяцев. А вот обычный "Оплот" был принят на вооружение в 2000-м году, а в 2001-м 10 машин поступили в 92 Чугуевскую отдельную механизированную бригаду после оплаты в 2005-2006. Хотя, начальник Генштаба Виктор Муженко не так давно заявил, что до конца 2018-го в ВСУ будет 10 "Оплотов". Вполне возможно, что вот эти и 10 обычных модернизируют.

Впрочем, отношение к американскому интересу это имеет опосредованное. США "Оплот-М" интересен по нескольким причинам.

Сравнить с "Абрамсом"

Прежде всего, "Оплот-М" является одним из самых мощных танков в мире, если брать огневые характеристики.

Для уничтожения любых целей на современном поле боя он оснащен 125-мм КБА-3, что позволят вести огонь как артиллерийскими боеприпасами, так и управляемыми ракетами "Комбат". Эти ракеты наводятся лазерным лучом. Цели можно уничтожать на расстоянии 5 км.

Тандемная кумулятивная часть "Комбата" обеспечивает пробитие не менее 750 мм брони, чего полностью достаточно для уничтожения любого танка в мире, включительно с российской динамической защитой "Контакт" и "Реликт". КБА-3 - украинская адаптация советской танковой пушки 2А46. Она разработана киевским конструкторским бюро "Артиллерийское вооружение".

Что интересно, американский "Абрамс" не может похвастаться таким ракетным вооружением. Начиная с модификации М1А1 на нем установлена 120 мм пушка М256, которая является модифицированной версией немецкой Rh-120. Дальность стрельбы бронебойными снарядами составляет около 4,5 км, а эффективная - около 3 км. Сейчас Соединенные Штаты производят новый вариант снаряда М829, который может преодолеть разработанные Россией варианты динамической защиты "Контакт" и "Реликт". У "Абрамса" нет автомата заряжания. А это автоматически увеличивает экипаж с 3 до 4 человек. Также по этой причине страдает скорострельность.

С защитой у "Оплота" также все хорошо - динамический комплекс "Дуплет" ("Нож") доказал свою эффективность в ходе многочисленных испытаний обстрелом с применением танковых снарядов калибра 125 мм, а также современных 120-мм западных боеприпасов.

Также "Оплот-М" в определенной степени похож на российский Т-90, хотя во многих моментах лучший. Но вооружение у них схоже как по калибру пушки и возможности вести огонь управляемыми ракетами, так и по скорострельности 8 выстрелов в минуту.

Особенностью экстерьера "Оплота" является панорамный прицел командира. Размеры этого прицела примерно аналогичные как у "Абрамса". Но у "Абрамса" 2/3 прицела находится под броней, а у "Оплота" - 2/3 над броней, потому что внутри нет места. Ибо башня у него от Т-80УД. Прицел является частью системы управления огнем, которая имеет характеристики аналогичных систем, установленных на всех танках НАТО (обзор на 360 градусов).

Понятно, что основной интерес американцев будет сконцентрирован на КБА-3 и динамической защите украинского танка. Возникает лишь вопрос, используют ли они нашу технологию для собственных модернизаций, либо же будут в будущем использовать украинские.

К тому же, если украинский "Оплот-М" стоит $4,9 млн, то "Абрамс" - $7 млн. Преимущества у нас есть.