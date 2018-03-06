Финансовые новости
- |
- 06.03.18
- |
- 11:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Один танк: Зачем США покупают Оплот
08:57 06.03.2018 |
США приобрели у Украины один танк "Оплот-М" для того, чтобы хорошо его изучить.
Такую новость недавно сообщило издание "Оборонно-промышленный курьер" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе Украины. Эту продажу считают перспективной, поскольку США вполне могут заинтересоваться украинскими технологиями и начать военно-техническое сотрудничество с нашей страной. Поставка танка, который производит ГП "Завод им. Малышева", будет осуществлена через государственную компанию спецэкспортера.
Как рассказали Depo.ua собственные источники, ГП "Завод им. Малышева" и действительно продает США один танк "Оплот-М". Впрочем, пока что речь о каком-либо сотрудничестве не идет. США приобрели танк для того, чтобы провести испытания. И для Украины подобное сотрудничество со Штатами не является дебютным. В 2003 году "Завод им. Малышева" уже поставлял в США четыре модифицированных танка Т-80УД, которые были оснащены модулями динамической защиты "Нож" и комплексом активной защиты серии "Дрозд". Машины были доставлены в Абердинский учебный центр (штат Мэриленд) армии США и использовались для испытаний и оценок.
БМ "Оплот" является развитием харьковского Т-80УД. Тот был создан в 1987 году, за 4 года до развала СССР. Причем, стоит отличать "Оплот" от экспортной версии "Оплот-М", которая поставляется Тайланду с 2011 года. Стоит напомнить, что речь о контракте на более $200 млн, который включает в себя поставку 49 танков. Был рассчитан до 2014-го года, но в 2018-м Украина, наконец, должна завершить поставки этих танков. В ВСУ "Оплот-М" должен появиться не ранее 2019-го - цикл производства танка составляет 17-19 месяцев. А вот обычный "Оплот" был принят на вооружение в 2000-м году, а в 2001-м 10 машин поступили в 92 Чугуевскую отдельную механизированную бригаду после оплаты в 2005-2006. Хотя, начальник Генштаба Виктор Муженко не так давно заявил, что до конца 2018-го в ВСУ будет 10 "Оплотов". Вполне возможно, что вот эти и 10 обычных модернизируют.
Впрочем, отношение к американскому интересу это имеет опосредованное. США "Оплот-М" интересен по нескольким причинам.
Сравнить с "Абрамсом"
Прежде всего, "Оплот-М" является одним из самых мощных танков в мире, если брать огневые характеристики.
Для уничтожения любых целей на современном поле боя он оснащен 125-мм КБА-3, что позволят вести огонь как артиллерийскими боеприпасами, так и управляемыми ракетами "Комбат". Эти ракеты наводятся лазерным лучом. Цели можно уничтожать на расстоянии 5 км.
Тандемная кумулятивная часть "Комбата" обеспечивает пробитие не менее 750 мм брони, чего полностью достаточно для уничтожения любого танка в мире, включительно с российской динамической защитой "Контакт" и "Реликт". КБА-3 - украинская адаптация советской танковой пушки 2А46. Она разработана киевским конструкторским бюро "Артиллерийское вооружение".
Что интересно, американский "Абрамс" не может похвастаться таким ракетным вооружением. Начиная с модификации М1А1 на нем установлена 120 мм пушка М256, которая является модифицированной версией немецкой Rh-120. Дальность стрельбы бронебойными снарядами составляет около 4,5 км, а эффективная - около 3 км. Сейчас Соединенные Штаты производят новый вариант снаряда М829, который может преодолеть разработанные Россией варианты динамической защиты "Контакт" и "Реликт". У "Абрамса" нет автомата заряжания. А это автоматически увеличивает экипаж с 3 до 4 человек. Также по этой причине страдает скорострельность.
С защитой у "Оплота" также все хорошо - динамический комплекс "Дуплет" ("Нож") доказал свою эффективность в ходе многочисленных испытаний обстрелом с применением танковых снарядов калибра 125 мм, а также современных 120-мм западных боеприпасов.
Также "Оплот-М" в определенной степени похож на российский Т-90, хотя во многих моментах лучший. Но вооружение у них схоже как по калибру пушки и возможности вести огонь управляемыми ракетами, так и по скорострельности 8 выстрелов в минуту.
Особенностью экстерьера "Оплота" является панорамный прицел командира. Размеры этого прицела примерно аналогичные как у "Абрамса". Но у "Абрамса" 2/3 прицела находится под броней, а у "Оплота" - 2/3 над броней, потому что внутри нет места. Ибо башня у него от Т-80УД. Прицел является частью системы управления огнем, которая имеет характеристики аналогичных систем, установленных на всех танках НАТО (обзор на 360 градусов).
Понятно, что основной интерес американцев будет сконцентрирован на КБА-3 и динамической защите украинского танка. Возникает лишь вопрос, используют ли они нашу технологию для собственных модернизаций, либо же будут в будущем использовать украинские.
К тому же, если украинский "Оплот-М" стоит $4,9 млн, то "Абрамс" - $7 млн. Преимущества у нас есть.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Один танк: Зачем США покупают Оплот
|Дорого и бессмысленно. Какие военные новинки Россия испытала в Сирии
|Чем закончится лотерейное дело НАБУ против Ляшко
|Казначеи допускают снижение курса доллара на межбанке перед праздником до 26,0-26,20 грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Агент по переводам наличным – кто он и зачем?
Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Нафтогаз получил от Газпрома уведомление об обращении в арбитраж о расторжении контрактов
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе 2018 г. возрос на 28,1%
|Хуже, чем Берлускони: все о победе правых и популистов на выборах в Италии
|Снайпер с пулеметом. Кто такие марксмены и зачем они нужны на Донбассе
|Война пошлин: Трамп пригрозил обложить налогом европейские автомобили
|Кольцо над барыжным дуэтом Захарченко-Тимофеев чекисты сжимают день ото дня
Это интересно
|Toyota совместила в новой коробке механику с вариатором
|Можно ли купить счастье за деньги? Ученые говорят, что да
|Компания Porsche опровергла отказ от дизелей
|Amazon покупает стартап Ring c офисом в Украине более чем за $1 млрд
|Самый маленький кроссовер Hyundai перевели на электротягу
|Предполагаемый создатель Bitcoin обвиняется в незаконном присвоении чужой криптовалюты на сумму свыше $5 млрд
|Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga 730 с поддержкой Alexa