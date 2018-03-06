Казначеи допускают снижение курса доллара на межбанке перед праздником до 26,0-26,20 грн

Елена Лысенко / UBR.ua

Короткая мартовская неделя началась на валютном рынке с нового провала доллара: по итогам торгов его курс на межбанке потерял 19 копеек, и закрепился в рамках 26,43-26,46 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Экспортеры во всю продавали валюту, понимая, что она неотвратимо подешевеет через неделю: после затяжных выходных, после 12 марта будет продаваться крупная партия выручки из-за накладки с праздничными днями. Одновременно активизировались потенциальные покупатели гривневых облигаций внутреннего госзайма, которые готовятся к завтрашнему аукциону Минфина.

«Также на курсе сказалась активность нерезидентов, продающих валюту под покупку ОВГЗ с возросшей доходностью, после повышения Нацбанком учетной ставки», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На пятничные объемы торгов ($502,74 млн.), когда бакс сбрасывали особенно активно, банкиры не вышли, хотя и показали неплохой для понедельника результат продаж - $398,72 млн. Часть этой суммы выкупил Нацбанк. Как обычно, по мере снижения долларовых котировок.

«Сегодня рынок открылся котировками 26,50-26,55 грн./$ после чего гривна начала плавно укрепляться до 26,48-26,50 грн./$. После обеда тренд продолжился, и рынок сдвинулся к 26,44-26,47 грн./$. На фоне роста котировок гривны на рынок вышел НБУ с покупкой валюты через инструмент запроса наилучшей цены», - рассказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

По словам Олега Ропяка, совокупно центробанк приобрел за день $26 млн. Мог бы взять и больше, но не хотел переплачивать - заключал сделки по 26,45 грн./$.

Наличка провалилась

Вслед за межбанком активно дешевел и наличный доллар.

«Наличный рынок с утра выставил завышенные котировки 26,71-26,77 грн./$, которые под влиянием тренда межбанка симметрично снизились до 26,50-26,57 грн./$ к середине дня», - уточнил Олег Куринной.

Минимальная цена американской валюты на продаже людям в кассах рухнула к 26,50 грн./$, и ее предлагал лишь Банк Пивденный. А максимальная стояла на 27,0 грн./$, причем с ней работали не только небольшие банки «Фамильный» и «Аркада», но и государственный Укргазбанк. Достаточно дорого отдавали валюту также Укрэксимбанк - 26,95 грн./$ и Ощадбанк - 26,90 грн./$.

Большинство же банков продавали бакс в рамках 26,65-26,80 грн./$: Проминвестбанк, Креди Агриколь Банк, Приватбанк, Сбербанк, ОТП Банк, Пиреус Банк, Укрсоцбанк, Кредобанк, УкрСиббанк, Альфа-Банк, ПУМБ.

Выкупали валюту у людей в рамках 26,30-26,62 грн./$.

На черном рынке валютные расценки проваливались целый день. Начали день в рамках 26,71-26,77 грн./$, затем рухнули к 26,59-26,69 грн./$, а к вечеру вообще упали к 26,46-26,56 грн./$.

К новым минимумам

6 марта от экспортеров и покупателей гривневых ОВГЗ ждут нового витка валютных продаж. Конечно же, если Минфин действительно набросит 0,5-1% годовых к доходности своих долговых бумаг, как того ожидают инвесторы. Объемы конвертаций доллара будут напрямую зависеть от ставки и от объема привлечений чиновников.

В тоже время сколько-нибудь значительного роста покупок доллара финансисты не ожидают. Несмотря на расширение возможностей по приобретениям под дивиденды: инвесторам разрешили выводить из Украины свои заработки за 2017 год.

«На стороне спроса на валюту выступают календарный период активности нерезидентов под вывод дивидендов и энергоимпортеров, но пока его недостаточно для курсового разворота», - заверил Олег Куринной.

Он ждет завтра безналичную торговлю в рамках 26,40-26,50 грн./$. А его коллеги не исключают и более существенных просадок.

«Завтра и послезавтра ждем продолжения движения курса вниз с целевым диапазоном 26,0-26,20 грн./$», - подытожил Олег Ропяк.