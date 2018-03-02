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Действия Газпрома позволили Украине не выполнять правило take or pay
09:20 02.03.2018 |
Российский газовый монополист компания «Газпром» не сможет требовать от Украины выполнения правила «бери или плати», которое предусмотрено решением Стокгольмского арбитража по контракту на покупку газа, из-за отказа поставлять топливо Украине с марта этого года, сообщил в эфире одного из украинских телеканалов глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
«Они («Газпром») сегодня не выполнили свои обязательства по контракту, который пересмотрел предыдущий трибунал. Это автоматически означает, что они не смогут требовать от нас в этом году take or pay («бери или плати»). Стоимость этой ошибки для менеджмента «Газпрома» - потенциально сотни миллионов долларов», - сказал он.
«Мы не обязаны выкупать четыре миллиарда кубометров газа (предусмотренных декабрьским решением арбитража - УНИАН), и это не наша вина, это действия «Газпрома», которые противоречат контракту, решению трибунала, которые противоречат духу отношений клиент-поставщик и которые, как я думаю, будут стоить «Газпрому» много политических проблем в Европе», - добавил Кобелев.
Он также сообщил, что помимо отказа поставлять газ Украине, «Газпром» также сократил поставки топлива в другие страны Европы.
Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судилась с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.
В конце декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны.
Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, «Газпром» должен был транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. Поскольку это условие не выполнялось, «Нафтогаз» потребовал в суде взыскать с российской компании 16 млрд долл.
28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску "Газпрома", согласно которому суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов. По итогам рассмотрения двух дел "Газпром" должен украинской компании 2,56 млрд долларов.
После получения решения суда сегодня утром «Газпром» отказался поставлять в Украину газ в марте этого года. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В «Нафтогазе» такое поведение «Газпрома» назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража.
Более того, по данным "Укртрансгаза", "Газпром" ни одного дня в этом году не придерживался требования транзитного контракта по поддержанию необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.
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