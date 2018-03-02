Нацбанк не на шутку растревожил валютный рынок, спровоцировав новый провал доллара

Елена Лысенко / UBR.ua

1 марта курс доллара на межбанке упал на межбанке на 15 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,64-26,65 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Курсовой провал случился на открытии рынка, экспортеры с банкирами разом стали в очередь на продажу доллара. А импортеры придерживались проверенной стратегии - не кинулись тут же скупать дешевеющий доллар, решили ждать. Единодушие валютных продавцов объяснили очень просто - инсайдом. Они точно знали, что в 14 часов Нацбанк заявит о повышении размера своей учетной ставки на 1%, до 17% годовых.

Кто проинформировал валютных продавцов - загадка, хотя и напрашивается версия о болтливых работниках Нацбанка, раскрывающих секретные сведения. Но факт остается фактом: не только экспортеры хором избавлялись от свободной части выручки, но и банки продавали доллар со своей валютной позиции. Активнее всего - до новости по ставке. Памятуя, что после ее повышения 26 января с 14,5% до 16% произошел двухгривневый обвал курса доллара. Поскольку вслед за учеткой, до 16% и 16,5% годовых подняли и доходность гривневых гособлигаций Минфина. А их начали скупать иностранцы, предварительно конвертируя на межбанке заведенный доллар. Аналогичный сценарий рынок предвкушает и сейчас, потому и устроил сегодня валютный сброс - чтобы меньше потерять, когда нерезиденты снова заведут капиталы.

На предвкушении новой учетной ставки доллар потерял сразу 11 копеек, и совсем немного уже по факту - когда новость о 17% годовых прозвучала официально.

«Повышение учетной ставки вылилось в снижение рынка на 3 копейки - с 26,66-26,69 грн./$ до 26,63-26,66», - отметил директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.

И это притом, что Нацбанк поддержал доллар - сразу вышел с покупкой валюты, как сказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, «ввиду дисбаланса между предложением и спросом на валюту в форме запроса на лучший курс». Последний аукцион НБУ проводил аж 12 февраля, и больше так не работает.

До 11 часов центробанк скупил на межбанке $30 млн., и еще $16 млн. приобрел после обеда. «Регулятор выкупал доллар в курсовом диапазоне 26,65-26,70 грн./$», - уточнил Антон Стадник.

Хотя учетная ставка и стала главным событием дня для межбанка, банкиры обсуждали и другие факторы.

«Курсовые тренды сегодняшних торгов были обусловлены влиянием фактора первого дня месяца и формированием игроками рынка своих стратегий, а также ревальвационными настроениями на фоне информации по выигрышу «Нафтогаза» в Стокгольме», - рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Общий объем торгов вырос со вчерашних $279 млн. до $298,3 млн. Из числа наиболее активных продавцов доллара выделяли ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк и ING Bank, а из покупателей - Ситибанк, Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.

Кассиры опускали курс доллара не так активно, как казначеи на межбанке.

«Наличный рынок продолжает удерживать корреляцию и минимальный курсовой разрыв с межбанком: его котировки снизились с утренних 26,76-26,84 грн./$ до 26,65-26,7 грн./$1 к середине дня», - сообщил Куринной.

Минимальная стоимость валюты на продаже людям достигла 26,67-26,68 грн./$, но ее предлагали лишь в обменниках небанковских финучреждений. У банков самый дешевый доллар стоил 26,70 грн./$: у Банка Пивденный и ТАСкомбанка. А самый дорогой - 27,30 грн./$ (Мисто Банк)

Большинство же банковских курсов продажи укладывалось в рамки 26,85-27,0 грн./$: Приватбанк, ОТП Банк, Укрсоцбанк, Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк, Сбербанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Укргазбанк.

Выкупали валюту у людей в рамках 26,10-26,70 грн./$.

Еще меньше подешевел сегодня доллар у нелегальных менял: утром они начали торговать в рамках 26,76-26,84 грн./$, затем вслед за межбанком скатились к 26,68-26,77 грн./$, а к вечеру потеряли уже меньше - 26,63-26,75 грн./$.

Большинство опрошенных казначеев прочило на завтра новый раунд укрепления гривни.

«Можно спрогнозировать, что 2 марта торговая сессия на межбанке откроется очередным снижением курса доллара. Основной фактор, который будет влиять на работу валютного рынка в ближайшее время, - повышение учетной ставки. Как показывает предыдущий опыт, после поднятия ставки будет наблюдаться некоторое снижение рынка», - отметил Антон Стадник.

Об этом же UBR.ua говорил и Юрий Гриненко, который ждет в пятницу старта межбанка в рамках 26,55-26,60 грн./$. «Скорее всего, активные продажи продолжатся. Хотя во второй день месяца они совпадут с повышенным спросом на доллар - его будут приобретать под репатриацию дивидендов. И это может уравновесить межбанк. Под ОВГЗ валюту будут конвертировать уже ближе к размещению Минфина», - считает он.

Хотя есть и те, кто допускает лавинообразное удешевление валюты.

«Ждем дальнейшего движения вниз. Если курс пробьет диапазон 26,50-26,60 грн./$, то следующая поддержка 26,0-26,20 грн./$», - спрогнозировал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Подорожание доллара прогнозировал лишь Олег Куринной, который рассчитывает на торговлю в рамках 26,65-26,75 грн./$.