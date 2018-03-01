НБУ повысил учетную ставку с 16% до 17%

Национальный банк Украины (НБУ) решил следовать дальнейшему ужесточению монетарной политики и со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, решение "О размере учетной ставки" №133-рш утверждено правлением 1 марта 2018 года.

"Инфляционные риски, которые отмечал НБУ в январе, при утверждении предыдущего решения об учетной ставке, все еще остаются актуальными", - сообщается в пресс-релизе на веб-сайте Нацбанка.

В числе таких рисков НБУ отмечает высокую уязвимость экономики Украины из-за промедления с привлечением очередного кредитного транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, повышение инфляционных ожиданий экономических агентов, а также существенные темпы роста потребительского спроса.

При этом Нацбанк считает актуальным январский прогноз относительно снижения инфляции до 8,9% в 2018 году и ее возврата до целевого диапазона в середине 2019 года.

В то же время он добавляет, что следующее решение об учетной ставке, которое будет утверждаться в апреле 2018 года, будет приниматься с учетом новых макроэкономических прогнозов, в том числе относительно инфляции.

"Правление НБУ убеждено, что достижение ценовой стабильности является необходимым условием устойчивого экономического роста. В частности, улучшение инфляционных ожиданий – это основной фактор снижения ставок банков по кредитам в среднесрочной перспективе", - сообщается в пресс-релизе.

Это уже четвертое решение о повышении учетной ставки: НБУ повысил учетную ставку с 12,5% годовых до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года и до 16% годовых с 26 января 2018 года.

В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% годовых с 13% годовых - 26 мая 2017 года. До этого НБУ снизил ставку с 14 апреля 2017 года до 13% годовых с 14% годовых, которая была установлена 28 октября 2016 года.