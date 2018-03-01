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Нафтогаз расценивает отказ Газпрома от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража
11:47 01.03.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" расценивает отказ "Газпрома" (РФ) от поставки природного газа, согласно произведенной предоплате, как нарушение договора и невыполнение решения арбитража, сообщила пресс-служба компании.
"Нас удивляет позиция "Газпрома". Компания выставила счет в рамках договора, измененного арбитражем, счет был оплачен. Мы расцениваем отказ "Газпрома" от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража. Мы покупаем газ потому, что исполняем решение арбитража", - сказал глава НАК Андрей Коболев.
По его словам, не поставляя предоплаченный газ, "Газпром" препятствует выполнению обязательств "Нафтогаза" по закупке минимальных контрактных объемов.
"За четыре года закупки газа у европейских поставщиков у нас не было ни одной ситуации, когда нам приходилось бы волноваться за то, получим ли мы газ, за который уплатили", - подчеркнул глава НАК.
"Сегодняшнее заявление "Газпрома" - очередной повод для европейских контрагентов задуматься, стоит ли полагаться на контрагента, который может выставить вам счет, получить деньги и отказаться поставлять газ. А также стоит ли разрешать такому контрагенту усиливать свои и без того сильные позиции на их рынке за счет строительства "Северного потока-2", - добавил А.Коболев.
Ранее в "Газпроме" сообщили, что "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта. В то же время "Газпром" вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту.
"Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - сказал заместитель председатель правления "Газпрома" Александр Медведев.
Накануне завершилась многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
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