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Газпром получил, но вернул предоплату Нафтогаза для оплаты газа за март, поставок не будет
10:47 01.03.2018 |
"Газпром" действительно получил денежные средства от "Нафтогаза Украины" в оплату мартовских поставок газа, сообщил журналистам заместитель председатель правления компании.
"Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок", - сказал он.
"Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - подчеркнул А.Медведев.
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