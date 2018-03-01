Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование Нафтогаза о пересмотре тарифа на транзит

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) не удовлетворил требование Национальной акционерной компаний "Нафтогаз Украины" о пересмотре тарифа на транзит.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза", передают Украiнськi Новини

"Трибунал не поддержал требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа на транзит, поскольку заявка на просмотр, поданная "Нафтогазом" в 2009 году, не соответствовала процессуальным требованиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд также не удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре транзитного контракта в соответствии с европейским и украинским энергетическим и конкурентным законодательством, отметив, что внедрение регуляторной реформы на территории Украины - дело украинской власти и не входит в компетенцию Трибунала.

"Теперь надо посмотреть транзитный контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательства. "Нафтогаз" намерен в ближайшее время предложить "Газпрому" начать переговоры по этому вопросу. "Нафтогаз" ожидает, что после арбитражного решения реформа рынка газа в Украине ускорится", - подчеркнул председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в среду Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации $4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

Кроме того, Арбитражный суд отклонил требования "Газпрома" о штрафах за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

В "Нафтогазе" также утверждают, что по результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".