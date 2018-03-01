Стокгольмский арбитраж решил взыскать с Газпрома в пользу Нафтогаза $4,63 млрд за недостаточные объемы транзита

Арбитражный институт Торговой палаhttps://bin.ua/tags/%ты Стокгольма (Швеция) удовлетворил требования Национальной акционерной компаний "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные компанией "Газпром" (Россия) объемы газа для транзита.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза", передают Українські Новини.

Отмечается, что по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.

Кроме того, Арбитражный суд отклонил требования "Газпрома" о штрафах за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

В "Нафтогазе" также утверждают, что по результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

Как сообщали Українські Новини, ранее требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по транзитному контракту оценивались в 6,5-16 млрд долларов.

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" заявил о победе над "Газпромом" по всем спорным вопросам контракта на поставку газа.

В частности, Стокгольмский арбитраж снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27% до 352 долларов/тыс. куб. м; полностью отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати"; снизил обязательные годовые объемы отбора газа более чем в 10 раз.

Стокгольмский арбитраж также постановил, что "Нафтогаз" не должен платить за газ, который "Газпром" якобы поставил на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

"Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контракту на поставку газа.

При этом "Газпром" также уверен в своей победе в Стокгольме и заявил, что Украина должна заплатить 2 млрд долларов за поставленный газ.

В "Нафтогазе" отмечают, что окончательные объемы расчетов между компаниями будут определены после решения суда по контракту о транзите газа.