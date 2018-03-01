Финансовые новости
- |
- 01.03.18
- |
- 13:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Стокгольмский арбитраж решил взыскать с Газпрома в пользу Нафтогаза $4,63 млрд за недостаточные объемы транзита
07:38 01.03.2018 |
Арбитражный институт Торговой палаhttps://bin.ua/tags/%ты Стокгольма (Швеция) удовлетворил требования Национальной акционерной компаний "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные компанией "Газпром" (Россия) объемы газа для транзита.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза", передают Українські Новини.
Отмечается, что по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.
Кроме того, Арбитражный суд отклонил требования "Газпрома" о штрафах за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.
В "Нафтогазе" также утверждают, что по результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".
Как сообщали Українські Новини, ранее требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по транзитному контракту оценивались в 6,5-16 млрд долларов.
22 декабря 2017 года "Нафтогаз" заявил о победе над "Газпромом" по всем спорным вопросам контракта на поставку газа.
В частности, Стокгольмский арбитраж снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27% до 352 долларов/тыс. куб. м; полностью отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати"; снизил обязательные годовые объемы отбора газа более чем в 10 раз.
Стокгольмский арбитраж также постановил, что "Нафтогаз" не должен платить за газ, который "Газпром" якобы поставил на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.
"Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контракту на поставку газа.
При этом "Газпром" также уверен в своей победе в Стокгольме и заявил, что Украина должна заплатить 2 млрд долларов за поставленный газ.
В "Нафтогазе" отмечают, что окончательные объемы расчетов между компаниями будут определены после решения суда по контракту о транзите газа.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Стокгольмский арбитраж обязал Газпром платить за транзит 110 млрд куб. м газа ежегодно - Коболев
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла за основу законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде
|Нафтогаз расценивает отказ Газпрома от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража
|Газпром получил, но вернул предоплату Нафтогаза для оплаты газа за март, поставок не будет
|Как Порошенко собрался победить на выборах популистов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|ExxonMobil выходит из совместных с Роснефтью проектов из-за антироссийских санкций
|Дефицит платежного баланса Украины в январе составил $449 млн
|Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование Нафтогаза о пересмотре тарифа на транзит
|Стокгольмский арбитраж решил взыскать с Газпрома в пользу Нафтогаза $4,63 млрд за недостаточные объемы транзита
|Банкиры просадили доллар и готовы продолжить по результатам заседания в Нацбанке
|С таможни убирают колядников
Это интересно
|FCA прекратит выпуск легковых машин с дизельными моторами
|Volvo откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания
|SanDisk представила самую быструю в мире карту UHS-I microSD
|Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер
|Sony представила флагманские Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact с дизайном Ambient Flow
|Состоялся анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S9
|Компания Peugeot сменила фургон Partner на Rifter