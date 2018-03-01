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Банкиры просадили доллар и готовы продолжить по результатам заседания в Нацбанке
21:02 28.02.2018 |
Валютчики завершили зиму на позитиве: 28 февраля безналичный курс доллара потерял 10 копеек, и приземлился в рамки 26,79-26,80 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Продолжилась вчерашняя тенденция - покупатели облигаций внутреннего госзайма продолжали продавать доллар, чтобы рассчитаться с Минфином по размещению 27 февраля (его общий объем составил 1 млрд. грн.). Сегодня был платежный день. Одновременно валюту распродавали банки - в ожидании дальнейшего укрепления гривни, боялись еще больше потерять на своих валютных запасах.
«Курсовые тренды сегодняшних торгов сформировались под влиянием завершающей коррекции участниками рынка финансовых результатов месяца и закрытия банками своих валютных позиций», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Потому утренняя попытка приподнять курс доллара на 5 копеек, провалилась сразу.
«После открытия в рамках 26,85-26,95 грн./$ цена резко ушла вниз: сначала на 26,80-26,85 грн./$, а затем на 26,75-26,80 грн./$. Потом курс поднялся в диапазон 26,80-26,82 грн./$, а дальше подсел к 26,78-26,80 грн./$», - рассказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
После полного провала курса появился Нацбанк, и закрепил новые котировки.
«НБУ точечно выкупал излишнее предложение валюты через инструмент запроса наилучшего курса», - отметил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Центробанк давал за доллар 26,80 гривен, и приобрел, по разным оценкам, $17 млн.
Из числа валютных продавцов выделяли Приватбанк, ПУМБ, УкрСиббанк и Райффайзен Банк Аваль, а из покупателей (кроме Нацбанка) - Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank. Общий объем торгов сократился со вчерашних $329,24 млн. до $279 млн.
Безналичное удешевление доллара сразу сказалось на ценах в кассах.
«Наличный рынок спокоен и удерживает минимальный разрыв с межбанком: его котировки снизились с утренних 26,87-26,93 грн./$ до 26,78-26,84 грн./$ к середине дня», - рассказал Олег Куринной.
У финансистов нет единой оценки будущего курса, прогнозы дают разные.
«В начале месяца традиционно ожидается ситуативное повышение спроса на валюту со стороны нерезидентов, кроме того, завтрашние кадровые и монетарные решения добавят драйва курсовой волатильности. По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,80-26,90 грн./$», - высказался Куринной.
Хотя большинство опрошенных все же рассчитывает на укрепление гривни.
«Скорее всего межбанковская торговля 1 марта начнется в рамках 26,75-26,80 грн./$, и если продолжатся продажи доллара под покупки ОВГЗ на вторничном рынке, то валюта может еще немного подешеветь», - отметил Юрий Гриненко.
В этом же ключе высказался и Олег Ропяк, который допускает и более глубокое укрепление: «В четверг ждем продолжения движения вниз. Очевидная цель - диапазон 26,50-26,60 грн./$».
Дополнительным фактором для валютного рынка могут стать результаты завтрашнего заседания монетарного комитета Нацбанка, где будет обсуждаться размер учетной ставки и возможные послабления требований на валютном рынке. По учетной ставке у финансистов сейчас два прогноза: сохранение текущего размера 16% либо повышение на 0,5%. А по валютным правилам никаких ожиданий.
«Не думаю, что регулятор пойдет на новый виток либерализации межбанковских требований и на повышение ставки одновременно. Скорее всего, мы увидим, что одно, и больше шансов на то, что это будет учетная ставка. Если она снова подрастет, и пропорционально будет повышена доходность по ОВГЗ, то это снова может привлечь долларовые инвестиции. Даже большие, чем нужно на покупке СКВ под дивиденды. В этом случае, мы увидим укрепление гривни», - резюмировал Гриненко.
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