С таможни убирают колядников

Сергей КАРПЕНКО / Деловая столица

Кабмин по инициативе ГФС запретил необоснованные проверки грузов, проводившиеся по поручению силовых структур.

На украинской таможне грядут серьезные изменения. На прошлой неделе Кабмин по инициативе Государственной фискальной службы принял постановление №109 от 21.02.2018, призванное значительно снизить количество необоснованных проверок грузов.

Документ сужает перечень причин, позволяющих правоохранителям давать поручение на осмотр (переосвидетельствование) товаров и транспортных средств коммерческого назначения. Кроме того, взаимоотношения таможни и бизнеса станут прозрачнее: предпринимателям в обязательном порядке будут сообщать, какая именно структура (и на каком основании) инициировала проверку.

До недавнего времени правоохранительные органы имели право направлять таможне письменные поручения на осмотр товара в трех случаях: открытое уголовное дело, оперативно-розыскное дело (ОРД) или контрразведывательное дело (перечень оснований регламентируется постановлением Кабмина № 467 от 23.05.2012). Информация о сути такого рода дел является закрытой, поэтому у силовиков были фактически неограниченные возможности для обращений на таможню. Как говорится, был бы импортер, а контрразведывательное дело, к которому его можно привязать, всегда найдется.

Как отмечают отраслевые эксперты, определенная "система сдерживания" аппетитов силовых структур существовала и ранее - в направляемых на таможню "ориентировках" правоохранители были обязаны указывать информацию об основаниях для проведения проверок: номер дела, данные о товаре, людях и транспортных средствах, которые его перемещают. Де-юре, в случае отсутствия такой информации таможня имела право не выполнять поручение. Де-факто, имея доступ к базе данных таможни, сотрудники правоохранительных органов видели, кто и какой товар завозит в Украину: им оставалось лишь внести необходимые данные в форму и направить ориентировку начальнику таможни. Да и психологический прессинг на руководство таможни никто не отменял.

"Ориентировки СБУ, как правило, направлены либо на то, чтобы "отжать" бизнес, либо на то, чтобы склонить предпринимателей к "дружбе" с силовиками". В них - общие фразы о наличии информации относительно "чего-то", что "является подозрительным". При этом в ответ на письменные жалобы и претензии предпринимателей, сотрудники СБУ отвечают просто: за все, что происходит в сфере таможенного кодекса, ответственна Государственная фискальная служба. По сути, СБУ переводит стрелки на таможенников, мол, решения принимает таможня, а они лишь подают ориентировки", - говорит Виктор Берестенко, заместитель генерального директора Ассоциации международных экспедиторов Украины.

Мишенью "вымогателей в погонах" чаще других становятся импортеры брендовых вещей, обуви, сумок, или тканей, то есть товара с высокой маржинальностью. Жертвам предлагался выбор: или "работаешь" с нами, или товары каждый день ожидает выгрузка и досмотр. Часто после нескольких таких выгрузок вещи теряют товарный вид, поэтому проще заплатить.

"Крупные импортеры могут себе позволить судебные тяжбы и сбор дополнительных пакетов документов. Средний и малый бизнес, столкнувшись с такими "проверками" однозначно уходит в тень. Зачем платить НДС, пошлины и сборы, чтобы по факту еще и от СБУ отбиваться?" - поясняет владелец компании "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский, специализирующейся на импорте тканей.

"Из-за дополнительных проверок на оформлении контейнера теряется минимум два-три дня. Это ведет к удорожанию стоимости груза, поскольку порт выставляет дополнительные счета за свои услуги (порядка $300). Но, кроме задержек с оформлением, такие досмотры другого результата не дают. Они лишь тянут за собой коррупционную составляющую - отмена дополнительного досмотра "за благодарность" сегодня процветает. Зачастую экспедиторам проще "договориться" и заплатить какую-то сумму, чем задерживать оформление груза и создавать проблемы грузополучателю на неопределенный срок", - рассказывает Сергей Кислицкий, соучредитель Профсоюза экспедиторов Одесского региона.

"Деятельность СБУ на таможне деструктивна. Это чистой воды "колядники" которые собирают коррупционную ренту. Вместо того, чтобы ловить шпионов и укреплять экономическую безопасность, силовики усиленно наклоняют бизнес. К сожалению, мы снова возвращаемся к схемам Януковича со смотрящими и собирающими дань с предпринимателей", - считает экс-заместитель главы ГФС Анатолий Макаренко.

В последнее время таможня в среднем получала от СБУ около двухсот поручений в сутки. Большая часть была связана в основном с оперативно-розыскными или контрразведывательными делами. Например, по одному из дел, открытому в 2014 году, сотрудниками СБУ как на конвейере штамповались поручения на проверки совершенно разных поставщиков ширпотреба, включая детские игрушки. Какое отношение они имели к борьбе с терроризмом четырехлетней давности, оставалось лишь догадываться.

"Проблема проверок с целью шантажа бизнеса приобрела массовый характер во всех таможнях Украины. Буквально на прошлой неделе я получил ответы от 10 региональных таможен, которые подтверждают информацию о практически нулевой результативности от дополнительных проверок, проводимых на основе ориентировок силовиков", - говорит Берестенко.

Впрочем, "колядовали" на таможне не только сотрудники СБУ.

"Проверить таможенную службу сегодня любая из 12 "присосок" - силовых структур, которые крутятся вокруг нее. Формально СБУ подает свой запрос - ориентировку для усиленной проверки, и уже на их основании проводится углубленный досмотр конкретного груза. Предпринимателя заставляют по 20 раз загружать и выгружать товар, забирают его на углубленный досмотр. Продукты питания часто отдают на фитосанитарный осмотр, который порой растягивается на два месяца. Юридически руководитель региональной таможни может отказать силовику, поскольку это не есть требование, а только просьба. Но по факту - если такие "просьбы" не выполняются, тогда на руководителей региональных таможен и их подчиненных начинает осуществляться давление со стороны силовых структур. И не только со стороны СБУ", - рассказывает народный депутат, член комитета парламента по налоговой и таможенной политике Андрей Антонищак.

"Согласно ст. 255 Таможенного кодекса Украины есть четко регламентированный срок, в течение которого таможенная служба должна растаможить груз. На практике - представители СБУ пишут письма, на основании которых таможня просто прекращает оформление и не выполняет требование ст. 255 Таможенного кодекса. Причем такое явление носит по Украине массовый характер", - говорит секретарь комитета парламента по налоговой и таможенной политике Олег Крышин.

Понимая, что дальше так продолжаться не может, ГФС обратилась к Кабмину с предложением - сделать процедуру инициирования проверок со стороны силовиков более прозрачной. В правительстве инициативу фискальной службы поддержали: ОРД и контрразведывательные дела исключены из перечня оснований, дающих право обращаться к таможне с требованием о проведении проверок.

Это вовсе не означает, что правоохранителей полностью лишили возможности досматривать грузы, которые перемещаются через границу. Просто теперь для этого придется выдерживать процедуру - получать соответствующие решения суда и согласовывать свои действия с процессуальным руководителем.

Но это еще не все. В постановление №109 внесены правки, согласно которым, "ГФС обязано уведомить декларанта (владельца груза или коммерческого транспортного средства) или об инициаторе проверки. Причем данная "информация должна содержать название правоохранительного органа, от которого получено письменное поручение, его номер и дату, а также время и место проведения осмотра".

Таким образом, у силовых структур больше не будет возможности прятаться за спинами таможенников. В результате выиграют все - и сами предприниматели, и сотрудники таможни. "Субъект ВЭД получит право ознакомиться с ориентировкой силовиков. Сейчас у бизнеса такого права нет", - говорит Виктор Берестенко.

В Общественном совете при ГФС отмечают, что решение ограничить полномочия силовиков далось не просто - руководство службы пошло на мужественный шаг, так как облепившие таможню силовые структуры, мягко говоря, потере такой "кормушки" не обрадуются.

"Не у всех руководителей таможен хватает сил противостоять активности СБУ и прочим силовикам. Поэтому инициатива ГФС - сужение перечня случаев, при которых СБУ уполномочено проводить проверки грузов - однозначно положительно скажется на рынке и на субъектах ВЭД. Скорость прохождения таможенной очистки увеличится. Бизнесу станет легче. Сегодня бизнес в Украине совершенно не защищен. И это очень позитивное изменение", - считает Галина Вдовина, глава Комитета по вопросам таможенного дела Общественного совета при ГФС.

В Европейской бизнес ассоциации также позитивно оценивают действия ГФС и Кабмина, отмечая, что в последнее время ситуация с проверками по ориентировкам СБУ действительно стала откровенно угрожающей.

"У нас все больше сигналов от бизнеса по поводу действий СБУ на таможне. Они дают ориентировки - задачу остановить какие-то грузы, и соответственно таможня обязана исполнять эти приказы. Блокируется оформление, проводятся какие-то дополнительные проверки. Это приводит к простоям, удорожанию товара. Запросов поступает много, при этом количество выявленных негативных ситуаций по наводке СБУ достаточно низкая - эффективности нет, а есть давление", - утверждает исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко.

Впрочем, в профильном комитете парламента, отдавая должное принципиальной позиции ГФС, акцентируют внимание на том, что для полной перезагрузки ситуации необходимы изменения в законодательство. Народный депутат Татьяна Острикова уверена, что комплексно решить проблему способна лишь комплексная реформа СБУ.

"СБУ не нужно заниматься вопросами таможенной службы, искать государственную измену у импортеров тканей на таможне. Мы анализировали статистику: за весь 2017 год сумма взысканных СБУ средств по экономическим преступлениям составляет всего 1,6 млн. грн. Это - капля в море, особенно на фоне их активности в этом секторе. Необходимо лишить СБУ не свойственных им функций борьбы и заставить выполнять свои прямые обязанности: профилактику и борьбу с преступлениями против национальной безопасности. Мы уже подали соответствующий законопроект, которым полностью пересматривает функции этой службы", - заявила депутат.

