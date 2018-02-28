НБУ дважды выходил на межбанк 27 февраля, и совокупно приобрел за день порядка $23 млн

Елена Лысенко / UBR.ua

27 февраля торговля на межбанке завершилась провалом курса доллара до 26,89-26,90 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Фактически рынок выровнялся под ценник Национального банка, который стал главным покупателем валюты.

«Котировки уверенно ушли вниз, несмотря на попытки НБУ снизить темпы роста курса национальной валюты путем точечных операций, через инструмент запроса наилучшего курса», - сказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский

Центробанк дважды появлялся на торгах, и совокупно приобрел за день порядка $23 млн.

Чиновники знали о крупных валютных продажах, и обставили все так, чтобы скупиться максимально дешево. Долго выжидали с утра перед тем, как первый раз выйти на рынок. Только после того как котировки свалились со стартовых 27,0-27,05 грн./$ до 26,94-26,96 грн./$, нацбанковцы выкупили $10 млн. по 26,95 грн./$. Скупили не все, а лишь часть предложенного им доллара.

Такой подход спровоцировал вторую волну курсового снижения: по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, межбанк ушел к 26,85-26,92. После чего НБУ снова взял паузу, и во второй раз появился на торгах лишь в 14:40. К этому времени продавцы не смогли приткнуть свою валюту, и готовы были ее отдавать еще дешевле. Во втором заходе центробанк покупал бакс по 26,90 грн./$, и совокупно взял около $13 млн.

Главными продавцами доллара стали инвесторы, участвовавшие сегодня в аукционе Минфина по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма. Они конвертировали инвалюту для скупки ОВГЗ. В тоже время казначеи уверяли, что среди них не было иностранных инвесторов, а только украинские. Хотя некоторые и заводили свои капиталы из-за границы через иностранные компании.

«Конечно же продолжали продавать доллар и экспортеры, а также банки, которые работали в короткой позиции (брали валюту под скорую перепродажу)», - объяснил Юрий Гриненко.

Все это происходило на фоне привычных сезонных факторов.

«Активность участников рынка была обусловленная завершением финансового месяца. Переликвидность банковской системы остается фактором риска для курсовой устойчивости», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Общий объем торгов по итогам дня подрос со вчерашних $284,26 млн. до $329,24 млн. Из числа наиболее активных продавцов валюты выделяли ПУМБ, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль и Укрэксимбанк, а из покупателей - Креди Агриколь Банк, ОТП Банк и ProCredit Bank.

Настроения безналичного рынка передались кассирам.

«Наличный рынок продолжил симметричное с межбанком движение как по общему тренду, так и по уровню котировок: они снизились с утренних 26,92-26,98 грн./$ до 26,87-26,92 грн./$ к середине дня», - уточнил Куринной.

Завтра расчетный день: покупатели ОВГЗ будут перечислять Минфину деньги за купленные бумаги. Так что продажи доллара могут продолжиться.

«На межбанке снова могут доминировать валютные продажи, так что гривна способна укрепиться снова. Поддержку нацвалюте может оказать еще и утверждение в должности нового председателя Нацбанка, если пройдет голосование в Верховной Раде. Думаю, 28 февраля безналичная торговля будет стартовать в рамках 26,85-26,95 грн./$, а дальнейшее движение будет зависеть от объемов продаж», - спрогнозировал Юрий Гриненко.

Те же 26,85-26,95 грн./$ прогнозировал Олег Куринной, но на весь день среды.

А заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк высказался в общем: «Ждем продолжения снижения курса».

При этом банкиры больше не верят в подорожание доллара в начале марта в разгар покупок валюты под репатриацию дивидендов.

«В начале марта аграрии станут активнее продавать валюту под посевную, так что под дивиденды будет предложение. К тому же, думаю, экспортеры ускорят продажи своей выручки. Поскольку нас ждет совсем короткая следующая рабочая неделя с отложенным предложением после 12 марта. Все понимают, что через неделю доллар будет дешевле, потому будут стараться продать его до затяжных выходных», - резюмировал Гриненко.