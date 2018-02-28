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Возвращение газовой принцессы: Тимошенко анонсировала законопроект, запрещающий манипуляции с ГТС
17:45 27.02.2018 |
«Батькивщина» призывает парламент стать на защиту украинской газотранспортной системы (ГТС) и не позволить теневые сделки с ней. Об этом лидер фракции Юлия Тимошенко заявила во время выступления с трибуны Верховной Рады.
Политик сообщила, что «Батькивщина» готовит соответствующий законопроект против любых манипуляций с ГТС и призывает депутатов его поддержать.
«Надо немедленно проголосовать в зале законопроект, запрещающий любые манипуляции с газотранспортной системой. Она стоит 300 млрд евро. Запомните эту цифру!» - отметила Юлия Тимошенко.
Как отметила лидер «Батькивщины», «ГТС, которой владеет народ, а не продажные политики, является частью важного ресурсного фонда для восстановления экономики государства».
«В стране и у украинского народа еще остались ресурсы, которые могут дать мощный толчок для восстановления нашей экономики, ведь ситуация критическая - долг Украины почти равен объему ВВП», - отметила она.
Экс-премьер-министр также отметила, что для построения ГТС нужно 300 млрд евро: «Эта собственность носит как политический, так и экономический характер, и является бесценным сокровищем».
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Глава НАК также сообщил, что в случае проигрыша в арбитраже "Газпрому" по контракту купли-продажи газа сумма $38 млрд, которую российская компания требует по условию "бери или плати", будет неподъемна для "Нафтогаза Украины".
Политик напомнила, что несколько созывов назад по инициативе «Батькивщины» был принят закон о запрете «приватизации, корпоратизации и любых манипуляций с ГТС», а этим составом парламента мошенническим путем были внесены антигосударственные изменения в соответствующий закон.
«Сейчас глава НАК «Нафтогаз Украины» Коболев начал процесс, по сути, передачи ГТС без каких-либо денег. 49% передается в концессию и они рассматривают способы передачи газотранспортной системы практически в собственность зарубежной компании. Кто Коболеву дал право распоряжаться имуществом народа? Кто дал право за закрытыми дверями сегодня лишать Украину ценного актива, который у нас есть? Почему парламент ничего не знает? Почему правительство за спиной парламента ничего не делает?» - обратилась к коллегам парламентарий.
«Если осталась хоть капля совести у политиков, получивших от народа власть, надо немедленно проголосовать в зале законопроект, запрещающий любые манипуляции с ГТС Украины», - подытожила Юлия Тимошенко.
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