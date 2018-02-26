Алексей КАФТАН / Деловая столица

План, о котором говорит Юлия Владимировна, - это чемоданчик авторитета Марселласа Уоллеса. Он часто бывает в кадре, но что в нем - остается только гадать.

Не успели в Аргентине перехватить партию российского кокса (сорт "Посольский"), как Юлия Тимошенко заговорила о новом плане. Шутка, конечно, на любителя - как минимум знакомого со сленгом. Но шутка эта заиграет новыми красками, если принять, что гением-вдохновителем украинской политики является не кто иной, как Квентин Тарантино, а ее сюжетные линии, реквизит и персонажи порой выглядят заимствованиями из "Криминального чтива".

Так вот, план, о котором говорит Юлия Владимировна, - это пресловутый чемоданчик авторитета Марселласа Уоллеса. О нем много говорят. Его стремятся заполучить. Из-за него ссорятся. Он часто бывает в кадре. Но что в нем - остается только гадать, причем не только до окончания сеанса, но и после: содержимое-то публике так и не показали. Ведь даже когда чемодан открывается, это происходит таким образом, чтобы непосвященные не посвятились. Собственно, все, что они видят - это то, что там лежит что-то важное, ценное и светящееся.

То же и с планом, который кинематографически безупречно помещает в кадр Тимошенко. В прошлый раз, напомню, это было 13 февраля, аккурат накануне Мюнхенской конференции, в эфире телеканала NewsOne. Вот только ЮВТ тактично умолчала о поразительном сходстве сказанного с проектом, днем ранее опубликованным ооновским экспертом по менеджменту конфликтов Ричардом Гоуэном. Гоуэн же был одним из авторов плана, представленного Андерсом Фогом Расмуссеном в Мюнхене.

Публика разницей между "вследствие" и "после" обычно не заморачивается, о чем пиарщикам ЮВТ, да и ей самой прекрасно известно. И - вуаля: "Наша команда "Батьківщини" будет делать все для того, чтобы этот план мог реализоваться". Ба-бах! (Почему-то вспоминается, что киллер Джулс Виннфилд любил перед стрельбой сыпануть искаженными цитатами из проповедей пророка Иезекииля... Впрочем, Джулс и его напарник Винсент Вега были шестерками - так что, разумеется, все аллюзии случайны).

А где же собственно "юлин план"? И в курсе ли российский посол в Германии Сергей Нечаев, с которым она так мило общалась в кулуарах Мюнхена? А участники молитвенного завтрака в Вашингтоне? Уоллесов чемодан мелькает снова и снова - но так и не открывается.

И вот - опять. В ходе заседания Согласительного совета ВР ЮВТ заявила, что некие "большие аналитические круги" - при непосредственном участии ее политсилы, разумеется, - обсуждают некий "дополнительный стратегический план". Но это и все. В чемоданчике Уоллеса вроде что-то блеснуло. Но что? - Да черт его знает... Продолжение следует.

Тарантино нутро чемодана так и не показал. Поговаривали, что он и сам не знал, что там лежит. Но так получилось даже лучше: фаны нафантазировали великое множество версий, а некоторые даже привели более-менее аргументированные и даже вполне жизнеспособные теории. В конце концов правда оказалась слишком невзрачной и совершенно не вписывалась в контекст (лампочка, батарейка, шнурки - какая проза!)

Тимошенко, полагаю, будет делать то же, поощряя народное творчество. Ну а если что-то пойдет не так - скажем, накосячат условные Джулс с Винсентом - мистер Вульф подчистит. Персонаж, конечно, со специфическим имиджем - но нужный всем. Человек, который решает проблемы. Виктор Медведчук, который, в случае чего, сменит лого "Батьківщини" на неудобном документе на подзабытое лого "Украинского прорыва". Почему нет? В конце концов, он неплохо канализировал негатив, когда распоясавшаяся "миссис Уоллес" aka Надежда Савченко подпортила реноме и "мистера Уоллеса", и "его" фирмы...

Игра в аллюзии, впрочем, неминуемо приведет нас к эпизоду, в котором киношный мистер Уоллес попал в пикантную и крайне неприятную ситуацию. В фильме его спас боксер, которого он сначала пытался прогнуть, а затем наказать за неподчинение. В украинской политике пока есть только один боксер. Впору следом за кремлевским пропагандистом повторить "Совпадение? Не думаю..."