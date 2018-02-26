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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Новая неделя на межбанке началась с небольшой раскачки котировок

20:46 26.02.2018 |

Финансы

 Елена Лысенко / UBR.ua

Безналичный курс прокачали в рамках 6-7 копеек, и вернули на уровень рядом с пятничным: «американец» подешевел на 1 копейку, и остановился в рамках 27,0-27,02 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

После пятничной выплаты Госказначейством 7 млрд. грн. по НДС, экспортеры практически полностью свернули продажу свободной части валютной выручки и выбрасывали на торги только обязательные 50% заработка.

Выравнивали ситуацию на торгах валютные продажи банков, которым пришло время формировать резервы.

«Где-то на уровне 27,04-27,07 грн./$ ощущались банковские продажи с валютной позиции», - подтвердил Юрий Гриненко.

Хотя в общем торговля уступала в темпе пятнице: объем торгов сократился с $316,44 млн. до $284,26 млн.

Из числа продавцов доллара выделяли Приватбанк, ПУМБ, Креди Агриколь Банк и Ощадбанк, а из покупателей - Райффайзен Банк Аваль и ProCredit Bank.

В тоже время кассиры целенаправленно снижали ценники.

«Наличный рынок полностью нивелировал опережающий курсовой разрыв с межбанком: его котировки снизились с утренних 27,00-27,06 грн./$ до 26,95-27,0 грн./$ к середине дня», - отметил Олег Куринной.

Минимальная цена наличного доллара на продаже людям скатилась до 26,99 грн./$. Ее предлагали только небанковские финучреждения, и не ставили банки. У банкиров самый дешевый бакс стоил 26,02 грн./$ (Банк инвестиций и сбережений), а самый дорогой - 27,40 грн./$ (Мисто Банк).

Большинство же предложений находилось в рамках 27,05-27,20 грн./$: Альфа-Банк, Пиреус Банк, Креди Агриколь Банк, Приватбанк, ОТП Банк, УкрСиббанк, Ощадбанк, Правэкс-Банк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль.

Выкупали валюту у населения в рамках 26,60-26,95 грн./$.

На черном рынке менялы целый день опускали свои ценники. Начали день в рамках 27,02-27,05 грн./$, после чего спокойно сдвинулись к 26,99-27,03 грн./$, но и этого оказалось недостаточно, чтобы пробудить интерес к доллару. Так что к 15 часам курсы черного рынка просели к 26,97-27,01 грн./$, а к концу дня и вовсе к 26,94-26,99 грн./$.

На завтра финансисты дают разные прогнозы. Большинство говорит о подорожании доллара. Юрий Гриненко, например, ждет старта безналичных торгов в рамках 27,03-27,08 грн./$, а Олег Куринной рассчитывает на торги в диапазоне 26,95-27,05 грн./$.

«Скорее всего, межбанк продолжит переваривать гривневые поступления по НДС, и это будет стимулировать экспортеров к сокращению валютных продаж. Потому, думаю, доллар может пойти вверх. В тоже время не исключаю, что по мере роста его котировок на торги будут выходить отдельные валютные продавцы, чтобы выгодно совершить сделки. Где точно после таких движений в итоге приземлится курс, пока сложно сказать», - заключил Гриненко.

Есть и те, кто верит в дальнейшее укрепление гривни, правда, без четких курсовых ориентиров. Их пока немного.

«Ожидаем попыток снижения в ближайшее время», - отметил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
 

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