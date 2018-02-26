Чего добиваются мировые державы в Сирии

Сирийская война давно перестала быть лишь противостоянием президента Башара Асада и вооруженных группировок. И за тем, и за другими стоят интересы региональных и мировых лидеров.

Иран - главная поддержка Асаду

На первый взгляд, светская власть в Сирии и режим аятолл в Иране имеют не много общего. Но именно Тегеран удерживал у власти президента Асада. По крайне мере до прямого вмешательства России в сирийский конфликт осенью 2015 года именно Тегеран был главным военным союзником Дамаска. Иран помогает деньгами, оружием, делится информацией спецслужб и направляет в Сирию военных советников и соединения из рядов Корпуса стражей исламской революции, шиитских вооруженных формирований или поддерживаемого Ираном движения "Хезболлах".

Религиозный аспект гражданской войны в Сирии, привнесенный джихадистами-суннитами, дал Ирану возможность объявить себя защитником интересов мусульман-шиитов. Кроме этого, альянс правителей в Дамаске и Тегеране основан на стремлении достигнуть трех целей: уменьшить американское влияние на Ближнем Востоке, ослабить Израиль, а до этого - противостоять притязаниям Ирака во главе с Саддамом Хусейном. К этому добавляется и общая для обеих стран враждебность к Саудовской Аравии и государствам Персидского залива.

Россия - спаситель Асада

Кремль начал поддержку Башара Асада в 2015 году, когда сирийский правитель был фактически прижат к стене. Официальный повод для помощи: борьба с террором. В реальности удар был нанесен не только по боевикам ИГ, но и по вооруженным группировкам сирийской оппозиции.

Впрочем, целью Москвы никогда не была лишь поддержка Асада. Когда из-за украинского кризиса Россия оказалась в международной изоляции, президент Путин решил вновь вывести свою страну на международную арену - и добился этого. Но и Асаду российское вмешательство было на руку: ему удалось вернуть себе контроль над большей частью страны. Наибольшими военными успехами России в Сирии стали Алеппо и Пальмира. При этом Кремль игнорирует обвинения в совершении им в ходе этих операций военных преступлений против мирного населения.

Саудовская Аравия - тайная война с Ираном

Начиная с войны в Ираке 2003 года, Саудовская Аравия обеспокоена как растущим влиянием Ирана в регионе, так и сближением Тегерана с Дамаском. С 2011 года саудовцы массированно поддерживают оппозицию в Сирии. Цель - свержение режима Асада и приход к власти более дружественных саудовцам лидеров. Для ее достижения джихадистские группировки в Сирии щедро снабжались оружием и деньгами. Для Эр-Рияда - как и для Тегерана - сирийская война стала местом отстаивания своих интересов.

Турция - раньше друг, теперь враг

Турция и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган еще 12-15 лет назад поддерживал с Асадом отличные отношения - свидетельством чему являются хотя бы их совместные фотографии с женами во время поездок на Средиземное море. Но с началом гражданской войны в Сирии все изменилось: Турция поставила на свержение Асада и поддержала сирийскую оппозицию. С турецкой территории в Сирию стали проникать боевики и оружие, предназначавшееся как джихадистским группировкам, так и ИГИЛовцам.

Сейчас у Турции, похоже, одна цель: предотвратить появление автономных или даже независимых курдских территорий вдоль турецкой границы. Причем предотвратить даже ценой конфликта со своим партнером по НАТО - Соединенными Штатами Америки.

Израиль - против врагов в Тегеране

Беспокойство Израиля из-за войны в Сирии объясняется присутствием на сирийской территории бойцов Корпуса стражей исламской революции и верных Тегерану вооруженных повстанцев. Это, по мнению израильтян, может позволить бойцам "Хезболлах" закрепиться на Голанских высотах вдоль израильско-сирийской границы и вести оттуда обстрел ракетами территории Израиля. По этой причине с начала сирийского конфликта в 2011 году израильские ВВС совершили в Сирии около сотни обстрелов, чтобы сорвать поставки оружия движению "Хезболлах", в том числе по грузовикам и оружейным заводам.

США - участие без плана действий

Вынесенные уроки после неудачных американских интервенций в Ираке и Ливии, - вот что остановило бывшего президента США Барака Обаму от решительного вмешательства в сирийский конфликт. Когда в 2012 году Асад уже был близок к военному поражению, Обама отказался от масштабного вмешательства в конфликт, хотя и решительно осудил действия сирийского правителя. В итоге в войну вмешалась Россия - но уже на стороне Дамаска.

Политика Дональда Трампа тоже характеризуется нерешительностью. Его цели - разгромить ИГ и остановить рост влияния Ирана. Поэтому действия США ограничиваются присутствием в Сирии сил специального назначения и единичными ударами с воздуха. Таким образом Америка участвует в сирийской войне, но решающей роли в ней не играет. Кроме того, последнее наступление турецкой армии на курдских повстанцев поставило Вашингтон перед дилеммой: США являются партнерами Турции по НАТО, но вместе с тем нуждаются в курдских формированиях для борьбы с ИГ.

Германия - помощь в нормализации ситуации

Берлин неоднократно подчеркивал, что мирное решение сирийского конфликта возможно только при условии ухода президента Асада. Официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) призвал Иран и Россию повлиять на их протеже. "Без поддержки этих стран режим Асада не достиг бы сегодняшнего расклада сил на карте военных действий", - заявил Зайберт.

Напрямую Германия в военных действиях в Сирии не участвует и едва ли обладает "весом" в этом конфликте. Впрочем, немецкие самолеты-разведчики помогают в ведении воздушной разведки позиций ИГ. Поначалу вылеты немецких самолетов осуществлялись с базы в Турции, позже - из Иордании.

Кроме того, бундесвер поддерживает борьбу курдских формирований на севере Ирака против боевиков ИГ - в первую очередь, обучая повстанцев и поставляя стрелковое оружие. Германия сыграла и центральную роль в уничтожении сирийских химических арсеналов.

В феврале 2018 года в центре дискуссии оказались поставки Турции немецких танков Leopard: хотя сами поставки происходили много лет назад, общественность в Германии была возмущена их использованием в ходе турецкого наступления на курдов.

Франция - Макрон в поиске политического решения

Среди западных государств Франция играет наиболее активную роль в сирийском конфликте. Вначале французы поставляли сирийским повстанцам медицинское оборудование - а позже и оружие. В конце сентября 2015 года французские самолеты приступили к нанесению ударов по позициям ИГ и активизировали свои действия после терактов в Париже в ноябре того же года.

Согласно заявлениям из французской столицы, приоритетами страны в сирийском кризисе являются увеличение поставок гуманитарной помощи, борьба с терроризмом и возобновление мирных переговоров. Последний пункт особо важен для президента Эмманюэля Макрона. Париж поддерживает умеренную сирийскую оппозицию и выступает за политическое решение. При этом Макрон заявил, что не выдвигает свержение Асада в качестве условия мирных переговоров.

В середине февраля 2018 года французский президент пригрозил новыми ударами авиации в случае, если появятся доказательства применения химического оружия против гражданского населения Сирии. Химические атаки он уже и раньше называл "красной чертой", которую недопустимо переступать.