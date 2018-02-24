Слаженная работа Нацбанка и Госказначейства позволила 23 февраля немного опустить курс доллара

Елена Лысенко / UBR.ua

Курс доллара на межбанке потерял 3 копейки, и остановился в рамках 26,99-27,03 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Гривна могла подешеветь еще сильнее: по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, к полудню котировки проседали до 26,94-26,98 грн./$, а после обеда держались на 26,95-26,99 грн./$. Повышение курсов произошло лишь к вечеру, когда на финише неожиданно появился валютный покупатель. Говорят, что им был Укргазбанк, который перед гривневым вбросом Госказначейства вышел немного прикупить доллара. Предчувствовал вливания.

Государственное казначейство и НБУ очень грамотно распланировали свои действия. Чтобы спровоцировать небольшой гривневый голод и подтолкнуть экспортеров к продаже доллара, ГСУ целый день держало паузу и не проводило возмещения бизнесу НДС. Одновременно на его нервах играл центробанк: не стал скупать доллар, как только компании начали его активно сбрасывать после 11 часов. НБУ выждал до обеда, когда цены опустились до минимума, и выкупил валюту по минимальной цене - в районе 26,97 грн./$. Всего $8 млн. и по той же схеме, что и позавчера - по запросу лучшего курса у 20-ки банков.

Основную часть валютных торгов чиновники разыграли как по нотам. А после уже и Госказначейство дало о себе знать - после того, как на межбанке были закрыты все основные сделки. На счета предприятий в рамках выплат по НДС ушло 7 млрд. грн. Просто гигантская сумма: если бы бизнес увидел ее до обеда, то доллара продал намного меньше, и его курс точно бы вырос.

Из числа валютных продавцов сегодня выделяли Приватбанк, ПУМБ, УкрСиббанк и Ощадбанк, а из покупателей - Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль и ProCredit Bank.

При этом общий объем торгов сократился со $386,84 млн. до $316,44 млн.

«Наличный рынок двигался симметрично межбанку, хотя и продолжал удерживать умеренный опережающий курсовой разрыв: его котировки снизились с утренних 27,00-27,09 грн./$ до 26,99-27,06 грн./$ к середине дня», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

С понедельника финансисты ждут подорожания доллара.

«По нашему мнению, в начале следующей недели торги будут проходить в диапазоне 26,95-27,05 грн./$», - отметил Куринной. Еще пессимистичнее настроен Юрий Гриненко, который допускает 26 февраля старт межбанка в рамках 27,0-27,10 грн./$.

Главный аргумент - колоссальное гривневое вливание на счета бизнеса от Госказначейства. По разным оценкам, финансовый рынок будет переваривать 7 млрд. грн. порядка 3-4 дней. Все это время напичканные гривной экспортеры будут крайне сдержано продавать валютную выручку, а импортеры, у которых резко появилось много денег, кинутся покупать доллар.

В теории этот дисбаланс могли бы устранить иностранцы, если бы снова вышли скупать облигации внутреннего госзайма Минфина. Но финансисты не ждут от них активности во время аукциона во вторник. Поскольку на четверг, 1 марта, назначено заседание монетарного комитета Нацбанка. Скорее всего, нерезиденты дождутся его решения по изменению учетной ставки, и только после этого будут принимать решения по покупке новых порций ОВГЗ.

«От НБУ не ждут снижения учетной ставки. Обсуждается два сценария: первый - сохранение нынешних 16%, второй - небольшое повышение. Где-то в районе 0,5% годовых», - подчеркнул Юрий Гриненко.

При таком раскладе, иностранцам, все еще интересующимся покупками наших гособлигаций, имеет смысл дождаться следующего размещения Минфина. Потому они вряд ли станут активно поставлять доллар на межбанке, и укреплять курс гривни.

«С учетом того, что к пятнице начнется покупка доллара под репатриацию дивидендов, а до этого финансовому рынку нужно будет переварить 7-миллиардные вливания по НДС, думаю, мы увидим рост валютного курса ко 2 марта. Где-то до 27,15-27,20 грн./$», - резюмировал Гриненко.