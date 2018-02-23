Финансовые новости
- |
- 23.02.18
- |
- 00:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
На валютный рынок давят два риска: выплаты Госказначейства по НДС и покупки населения
21:21 22.02.2018 |
Валютный рынок топчется на одном месте. 22 февраля торговля на межбанке завершилась на уровне вчерашних курсов - 27,04-27,06 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Утром предпринималась попытка зафиксировать рынок на уровне 27,08-27,10 грн./$, но она провалилась по мере роста валютных продаж. Причем, рынок устоял без поддержки Нацбанка, который сегодня не проводил сделок. Объем торгов подрос со вчерашних $305,54 млн. до $386,84 млн. Совсем неплохая динамика с учетом того, что бизнес уже начал получать от Госказначейства выплаты по НДС, и все меньше с каждым днем нуждается в гривне.
«Когда экспортер узнает, что к нему завтра поступит крупная сумма возмещения или НДС-гривна просто появляется у него на счете, он сразу сокращает продажу свободной части долларовой выручки. Когда так поступает несколько крупных корпораций - это сказывается на рынке и курсе», - объяснил Гриненко.
На текущий момент Госказначейство уже выплатило порядка 2,5 млрд. грн., и от него ждут еще порядка 3-4 млрд. грн. Эта масса будет давить на валютный рынок: экспортеры будут сокращать валютные продажи, а импортеры после получения гривни, наоборот, станут активизировать свои валютные приобретения.
Из числа продавцов доллара в четверг выделяли ПУМБ, УкрСиббанк, Приватбанк, ING Bank, Райффайзен Банк Аваль, Ситибанк, а из покупателей - Креди Агриколь Банк, ProCredit Bank.
«Сегодняшние курсовые тренды являются результатом сдержанной активности продавцов валюты - экспортеров, не испытывающих потребности в гривне накануне возмещений НДС. Торги проходят на фоне стабильного спроса со стороны импортеров, стабилизации наличного рынка и достаточного запаса гривневой ликвидности для проявления спекулятивной составляющей», - прокомментировал ситуацию на рынке директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
На наличном рынке средняя цена доллара сегодня просела на 2 копейки, и остановилась к вечеру в рамках 27,07-27,12 грн./$. Минимальный курс доллара на продаже составлял 27,08 грн./$, а максимальный - 27,60 грн./$.
Ожидания Олега Куринного укладываются в более широкий коридор - 27,0-27,10 грн./$.
Сильнее доллар может подорожать, если включится еще один фактор риска - наличный рынок. Пока люди не торопятся приобретать валюту, потому она понемногу дешевеет в кассах. Но если население снова начнет скупать СКВ, и наличный бакс пойдет дорожать, то банки станут затаривать им свои отделения, и вслед за наличным валютным курсом будет расти и безналичный. Здесь прямая взаимосвязь: банки покупают СКВ на межбанке, а затем продают ее в своих отделениях.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Парламент Нидерландов отменил закон о референдуме, блокировавший ассоциацию Украины
|Киевсовет переименовал Московский мост в Северный
|Hype от Омеляна: В Днепре построят тестовую площадку Hyperloop
|Почему гибриды снова нацелились на Пески
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Нацбанк не дал курсу доллара сильно упасть на межбанке 23 февраля
|Сердюк и его партнеры выстроили свою тактику поведения в суде таким образом, чтобы спровоцировать Порошенко
|Почему Укроборонпром возглавил Букин
|Кубив предложил ограничить независимость Нацбанка
|Религиозный социализм. Станет ли партия Добкина политическим крылом УПЦ МП
|Информационный Перл-Харбор. Чем доклад Мюллера опасен для России
Это интересно
|Кто летает вместе с миллиардерами, что они видят и зачем нужны
|Samsung запатентовала шарнирную конструкцию для смартфона со сгибающимся дисплеем
|Маск получил предварительное разрешение на бурение тоннеля под Вашингтоном
|Японские учёные продемонстрировали электронную кожу с LED-индикацией
|Volvo представила первый трехцилиндровый двигатель
|Павел Дуров привлек $850 млн на блокчейн и мессенджер Telegram
|Линия скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет проложена от ЖД вокзала