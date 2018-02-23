На валютный рынок давят два риска: выплаты Госказначейства по НДС и покупки населения

Елена Лысенко / UBR.ua

Валютный рынок топчется на одном месте. 22 февраля торговля на межбанке завершилась на уровне вчерашних курсов - 27,04-27,06 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Утром предпринималась попытка зафиксировать рынок на уровне 27,08-27,10 грн./$, но она провалилась по мере роста валютных продаж. Причем, рынок устоял без поддержки Нацбанка, который сегодня не проводил сделок. Объем торгов подрос со вчерашних $305,54 млн. до $386,84 млн. Совсем неплохая динамика с учетом того, что бизнес уже начал получать от Госказначейства выплаты по НДС, и все меньше с каждым днем нуждается в гривне.

«Когда экспортер узнает, что к нему завтра поступит крупная сумма возмещения или НДС-гривна просто появляется у него на счете, он сразу сокращает продажу свободной части долларовой выручки. Когда так поступает несколько крупных корпораций - это сказывается на рынке и курсе», - объяснил Гриненко.

На текущий момент Госказначейство уже выплатило порядка 2,5 млрд. грн., и от него ждут еще порядка 3-4 млрд. грн. Эта масса будет давить на валютный рынок: экспортеры будут сокращать валютные продажи, а импортеры после получения гривни, наоборот, станут активизировать свои валютные приобретения.

Из числа продавцов доллара в четверг выделяли ПУМБ, УкрСиббанк, Приватбанк, ING Bank, Райффайзен Банк Аваль, Ситибанк, а из покупателей - Креди Агриколь Банк, ProCredit Bank.

«Сегодняшние курсовые тренды являются результатом сдержанной активности продавцов валюты - экспортеров, не испытывающих потребности в гривне накануне возмещений НДС. Торги проходят на фоне стабильного спроса со стороны импортеров, стабилизации наличного рынка и достаточного запаса гривневой ликвидности для проявления спекулятивной составляющей», - прокомментировал ситуацию на рынке директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На наличном рынке средняя цена доллара сегодня просела на 2 копейки, и остановилась к вечеру в рамках 27,07-27,12 грн./$. Минимальный курс доллара на продаже составлял 27,08 грн./$, а максимальный - 27,60 грн./$.

Ожидания Олега Куринного укладываются в более широкий коридор - 27,0-27,10 грн./$.

Сильнее доллар может подорожать, если включится еще один фактор риска - наличный рынок. Пока люди не торопятся приобретать валюту, потому она понемногу дешевеет в кассах. Но если население снова начнет скупать СКВ, и наличный бакс пойдет дорожать, то банки станут затаривать им свои отделения, и вслед за наличным валютным курсом будет расти и безналичный. Здесь прямая взаимосвязь: банки покупают СКВ на межбанке, а затем продают ее в своих отделениях.