Нацбанк не дал курсу доллара сильно упасть на межбанке 23 февраля

По итогам межбанковских торгов 21 февраля он приподнялся на 1 копейку, и зафиксировался к вечеру в рамках 27,02-27,06 грн./$, сообщил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Разумеется, однокопеечный рост котировок никто не мог всерьез назвать подорожанием доллара. Но все обратили внимание на текущие рыночные предпосылки. Намечалось удешевление доллара, и движение котировок в обратную сторону, однако в разгар этого появился регулятор и стал скупать валюту. Его действия удивили финансистов.

«Открылись торги на уровне 26,98-27,0 грн./$ и долгое время торговались в этом диапазоне. В течении дня котировки доллара опускались до 26,96-26,98 грн./$ и к обеду скорректировались до уровня 26,99-27,01 грн./$. Несмотря на сохранявшийся в течении дня относительный баланс спроса и предложения, НБУ вышел на рынок с покупкой валюты через инструмент «наилучшего курса» и, по нашим оценкам выкупил около $10 млн.», - рассказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Именно приобретения чиновников приподняли котировки. Без них в среду можно было бы зафиксировать небольшое укрепление гривни. Даже несмотря на повышенный спрос на доллар со стороны импортеров: многие вчера отложили свои валютные покупки в расчете на удешевление валюты.

«Сегодняшнее ситуативное равновесие спроса и предложение обусловлено возросшими объемами обязательных продаж экспортерами зачисленной вчера валютной выручки и придерживанием необязательных продаж в предвкушении возмещения НДС. На фоне стабильного спроса на валюту со стороны крупных покупателей-импортеров и достаточно спокойного поведения наличного рынка», - обрисовал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Гривны на рынке стало немного меньше, так что спрос на валюту назвали достаточно сдержанным: остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 3,7 млрд. грн. (до 49,5 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной Нацбанком через депозитные сертификаты, вырос на 2,4 млрд. грн. (до 49,1 млрд. грн.).

Общие объемы торгов 21 февраля сократились со вчерашних $321,12 млн. до $305,54 млн.

В кассах на нацбанковскую вылазку не среагировали, там валюта продолжала понемногу дешеветь.

«Наличный рынок продолжает сокращать курсовой зазор с межбанком: его котировки снизились с утренних 27,10-27,15 грн./$ до 27,03-27,14 грн./$ к середине дня», - отметил Куринной.

Минимальные курсы продажи доллара людям 21 февраля фиксировались в западном регионе: ужгородский Коминвестбанк ставил 27,05 грн./$, а львовский VS Банк - 27,08 грн./$. А максимальные - в Киеве и Харькове: 27,60 грн./$ у ВТБ Банк и 27,50 грн./$ у банка «Грант».

Большинство же банковских ценников на продаже укладывалось в коридор 27,15-27,25 грн./$: Укргазбанк, Правэкс-банк, УкрСиббанк, Приватбанк Креди Агриколь Банк, Укрсоцбанк, ОТП Банк, Кредобанк, Альфа-Банк.

Выкупали валюту у людей сегодня в рамках 26,40-27,05 грн./$.

На черном рынке цена доллара за сутки скатилась на 7 копеек. Менялы начали день в рамках 27,09-27,19 грн./$, после чего под воздействием межбанковских событий курсы провалились до 26,95-27,08 грн./$, и только к вечеру немного скорректировались после того, как люди пошли активнее брать валюту - до 27,04-27,12 грн./$.

После сегодняшней вылазки Нацбанка банкиры с большой неохотой давали прогнозы на будущее. Поведение чиновников не брались предсказывать, хотя именно от них снова зависит ситуация на межбанке.

Банкиры открыто говорили, что рассчитывают 22 февраля на сбалансированные безналичные торги. Выплат Госказначейства по НДС ждут лишь с понедельника, потому спрос и предложение вполне могут выровняться. Однако никто не знает, станет ли НБУ рушить шаткий баланс своими закупками в золотовалютные резервы. Если это произойдет, то межбанковский курс доллара может снова немного подрасти.

«Завтра торги будут проходить в диапазоне 27,0-27,10 грн./$», - спрогнозировал Олег Куринной.