Экспортеры не смогли сильно раскрутить доллар 20 февраля

Елена Лысенко / UBR.ua

Экспортерам не удалось взвинтить в Украине курс доллара после американского выходного. 20 февраля он подорожал на межбанке лишь на 2 копейки, и остановился вечером в рамках 27,03-27,05 грн./$, сообщил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Продавцы подгадали удачный момент для повышения валютного курса: 19 февраля в США отмечали День Президента, американские банки не работали, потому на счета наших экспортеров не поступила свежая валютная выручка (обязательные 50% не выбрасывали на рынок). Все, что могли продавать предприятия - это накопленную ранее свободную часть выручки. Продавать, набивая по ходу себе цену - привычная тактика экспортеров в подобные дни рассчитана на повышенный спрос со стороны импортеров, которым нужно платить иностранным партнером не только по текущим счетам, но и за американский выходной (вчера они не могли отправить деньги из-за неработающих янки).

Однако валютным продавцам не удалось раззадорить рынок и сыграть на курсе. Даже без успокоительных продаж Нацбанка его золотовалютных резервов. Бизнес не кинулся сломя голову скупать подорожавшую валюту, решил подождать.

«Межбанк открылся котировками 27,05-27,10 грн./$. Не найдя особого спроса и опираясь на достаточное предложение валюты котировки, после узкого выжидательного коридора 27,08-27,10 грн./$ плавно ушли на уровень 27,06-27,08 грн./$ перед обедом. После обеда спокойное укрепление гривны продолжилось и рынок закрылся на уровне 27,03-27,05 грн./$», - описал ситуацию Верхградский.

Кстати, валютным продавцам пришлось недолго выжидать с продажами накопленного доллара - около получаса. Только, когда они поняли, что импортеры не будут повышать цену покупки, чтобы быстро нагрести валюты, стали активнее выходить с продажами. Их объем, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, стал подрастать ближе к полудню.

Это, конечно, не значит, что крупный бизнес распродал всю валютную заначку. Объем межбанковских торгов вырос со вчерашних $183,56 млн. до $321,12 млн, но не смог добраться до пятничных $402,34 млн.

По словам директора казначейства Банка Кредит Днепр Олега Куринного, экспортеры все таки стараются придерживать доллар, поскольку ждут крупных гривневых вливаний от Госказначейства - выплат по НДС. Их прогнозируют с понедельника, 26 февраля.

Относительное спокойствие межбанка несколько улучшило настроения в кассах.

«Наличный рынок постепенно сокращает опережающий отрыв от межбанка: его котировки снизились и составили 27,12-27,18 грн./$ к середине дня», - рассказал Куринной.

На завтра финансисты дают разные прогнозы.

«Курсу не удалось развить восходящее движение, а значит ожидаем подтверждения разворота и снижения», - заверил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный.

В тоже время есть и те, кто напоминает о не полностью реализованном сегодня спросе. С одной стороны, в среду на счета экспортеров должно поступить чуть больше доллара - с учетом запоздавшей с понедельника выручки. А с другой - многие импортеры перенесли свои покупки на среду-четверг.

К тому же все понимают, что экспортеры уже держат в уме ожидаемые поступления НДС-гривни от Госказначейства. А потому не торопятся расставаться со своим валютным запасом.

Потому Олег Куринной спрогнозировал на 21 февраля движение межбанка в рамках 27,0-27,10 грн./$.