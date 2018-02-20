Финансовые новости
- |
- 20.02.18
- |
- 23:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Экспортеры не смогли сильно раскрутить доллар 20 февраля
20:07 20.02.2018 |
Экспортерам не удалось взвинтить в Украине курс доллара после американского выходного. 20 февраля он подорожал на межбанке лишь на 2 копейки, и остановился вечером в рамках 27,03-27,05 грн./$, сообщил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Продавцы подгадали удачный момент для повышения валютного курса: 19 февраля в США отмечали День Президента, американские банки не работали, потому на счета наших экспортеров не поступила свежая валютная выручка (обязательные 50% не выбрасывали на рынок). Все, что могли продавать предприятия - это накопленную ранее свободную часть выручки. Продавать, набивая по ходу себе цену - привычная тактика экспортеров в подобные дни рассчитана на повышенный спрос со стороны импортеров, которым нужно платить иностранным партнером не только по текущим счетам, но и за американский выходной (вчера они не могли отправить деньги из-за неработающих янки).
Однако валютным продавцам не удалось раззадорить рынок и сыграть на курсе. Даже без успокоительных продаж Нацбанка его золотовалютных резервов. Бизнес не кинулся сломя голову скупать подорожавшую валюту, решил подождать.
«Межбанк открылся котировками 27,05-27,10 грн./$. Не найдя особого спроса и опираясь на достаточное предложение валюты котировки, после узкого выжидательного коридора 27,08-27,10 грн./$ плавно ушли на уровень 27,06-27,08 грн./$ перед обедом. После обеда спокойное укрепление гривны продолжилось и рынок закрылся на уровне 27,03-27,05 грн./$», - описал ситуацию Верхградский.
Кстати, валютным продавцам пришлось недолго выжидать с продажами накопленного доллара - около получаса. Только, когда они поняли, что импортеры не будут повышать цену покупки, чтобы быстро нагрести валюты, стали активнее выходить с продажами. Их объем, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, стал подрастать ближе к полудню.
Это, конечно, не значит, что крупный бизнес распродал всю валютную заначку. Объем межбанковских торгов вырос со вчерашних $183,56 млн. до $321,12 млн, но не смог добраться до пятничных $402,34 млн.
По словам директора казначейства Банка Кредит Днепр Олега Куринного, экспортеры все таки стараются придерживать доллар, поскольку ждут крупных гривневых вливаний от Госказначейства - выплат по НДС. Их прогнозируют с понедельника, 26 февраля.
Относительное спокойствие межбанка несколько улучшило настроения в кассах.
«Наличный рынок постепенно сокращает опережающий отрыв от межбанка: его котировки снизились и составили 27,12-27,18 грн./$ к середине дня», - рассказал Куринной.
На завтра финансисты дают разные прогнозы.
«Курсу не удалось развить восходящее движение, а значит ожидаем подтверждения разворота и снижения», - заверил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный.
В тоже время есть и те, кто напоминает о не полностью реализованном сегодня спросе. С одной стороны, в среду на счета экспортеров должно поступить чуть больше доллара - с учетом запоздавшей с понедельника выручки. А с другой - многие импортеры перенесли свои покупки на среду-четверг.
К тому же все понимают, что экспортеры уже держат в уме ожидаемые поступления НДС-гривни от Госказначейства. А потому не торопятся расставаться со своим валютным запасом.
Потому Олег Куринной спрогнозировал на 21 февраля движение межбанка в рамках 27,0-27,10 грн./$.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон по Донбассу, признающий РФ государством-агрессором
|Полная отмена обязательной продажи валютной выручки маловероятна в 2018г - банкиры
|НБУ решил ввести новый норматив для банков - коэффициент покрытия ликвидностью LCR
|В чем соревнуются Аваков, суды и шайка омандаченных провокаторов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Кабмин предложил МВФ повышать цену на газ для населения ежеквартально на 2-3% с апреля
|Почему иностранцы покупают украинский госдолг
|Кабмин предлагает вернуть проверки бизнеса без предупреждения
|Успешные реформы в Украине - это самый лучший ответ на российскую агрессию и дезинформацию, - глава МИД Дании
|Каддафи финансировал президентские кампании Тимошенко и Саркози - Asharq Al Awsat
|19 февраля стал самым спокойным днем на межбанке в этом месяце
Это интересно
|5 самых развлекательных городов мира
|Спамеры изобрели безмакросную атаку с использованием Word
|Процессор Snapdragon 855 будет производиться по 7-нм технологии
|14 признаков того, что вас скоро уволят
|Компания Citroen официально представила фургон Berlingo нового поколения
|SpaceX построила корабль-паук для ловли обтекателей полезной нагрузки ракет Falcon, а также готовит ещё одну плавучую платформу
|Amazon увеличила капитализацию до более чем $700 млрд и впервые обошла Microsoft