Полная отмена обязательной продажи валютной выручки маловероятна в 2018г - банкиры

Полная отмена нормы обязательной продажи валютной выручки маловероятна в текущем году, но при благоприятных условиях возможно ее дальнейшее постепенное снижение, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Раз в полгода Нацбанк пересматривает процент обязательной продажи валютной выручки, руководствуясь макроэкономическими трендами, ценовыми перспективами мировых товарных рынков и сезонными особенностями поступлений валютной выручки. Например, весной 2017 года эта норма была снижена с 65% до 50%, а в декабре 2017 года она осталась без изменений. Дальнейшая либерализация валютного регулирования, а тем более полная отмена обязательной продажи валюты, возможна при условии стабильного роста потока экспортной выручки и зарубежных инвестиций в Украину. Второе условие предполагает стабилизацию политической обстановки и возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Одномоментная полная отмена данной нормы маловероятна в текущем году, при благоприятных условиях возможно ее дальнейшее постепенное снижение", - сказал заместитель председателя правления банка "Кредит Днепр" Сергей Волков.

Глава правления Пиреус Банка Сергей Наумов считает, что норма обязательной продажи валютной выручки может быть отменена не ранее чем через год.

"Думаю, как минимум, год существующие ограничения все-таки продлятся, так как впереди значительные выплаты по внешним долгам. Если будет отмена обязательной продажи летом текущего года, то при существующем уже много лет подряд факторе сезонности осенью гривня может ослабнуть. До какого уровня - сложно сказать", - сказал банкир.

По его словам, выбирая период для уменьшения или отмены нормы обязательной продажи валютной выручки, НБУ будет принимать во внимание сальдо по текущему счету, объем прямых инвестиций в страну и позитивную динамику золотовалютных резервов. "Благоприятный период - лето", - добавил С.Наумов.

Он полагает, что отмена обязательной валютной выручки будет для инвесторов позитивным сигналам, но этого недостаточно для серьезного улучшения инвестиционного климата в Украине. "Это далеко не основной фактор стабильности гривни на сегодняшний момент. Главное -обеспечить стабильный приток инвестиций в страну", - добавил он.

Главный экономист Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка Алексей Блинов отметил, что текущая ситуация на валютном рынке благоприятна для ослабления валютных ограничений. В то же время норма об обязательной продаже валютной выручки до сих пор остается центральным элементом конструкции валютного регулирования, для упразднения которого центральному банку необходимо удостовериться в отсутствии системных рисков для стабильности обменного курса, а значит, и для инфляции. Крупнейшим таким риском является неспособность Украины заручиться рефинансированием внешнего государственного долга на 2019-2020 гг., в том числе и за счет возобновления финансирования по программе МВФ.

"Следующий плановый пересмотр норматива об обязательной продаже 50% валютной выручки приходится на июнь 2018 года. Если к этому времени Украина не сможет достичь прогресса в рефинансировании внешнего государственного долга, отмена нормы об обязательной продаже малореалистична. Более того, в случае реализации пессимистических сценариев (например, резкое ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры) возможно даже и усиление валютных ограничений", - сказал он.

При этом А.Блинов подчеркнул, что в целом Украине в контексте валютной либерализации и повышения инвестиционной привлекательности стратегически важно вообще отказаться от ручного регулирования валютного рынка ограничениями на основании субъективных оценок ситуации и перейти на объективную систему четко обусловленных экстренных мер.

"В частности, такой механизм целесообразно предусмотреть в разрабатываемом проекте закона "О валюте": четкий и исчерпывающий перечень возможного арсенала ограничений, включая обязательную продажу выручки с конкретно описанными сроками действия и триггерными событиями, например, волатильность обменного курса на межбанковском валютном рынке сверх установленной амплитуды в течение заданного промежутка времени", - добавил эксперт.

Вместе с тем председатель правления РВС Банка Владислав Кравец полагает, что обязательная продажа валютной выручки может быть отменена летом текущего года.

"Норма об обязательной продаже валютной выручки может быть одномоментно отменена в после окончания срока ее действия - 13 июня 2018 года. Отмена этого валютного ограничения станет возможной на фоне возобновления сотрудничества с МВФ, утверждения Верховной Радой председателя НБУ и сезонного укрепления курса гривни в летний период. Такая либерализация валютного рынка позволит уравновесить курс гривни осенью, в результате он может приблизиться к курсовому ориентиру, на основе которого составлен госбюджет-2018: среднегодовой курс гривни - 29,3 грн/$1 и 30,1 грн/$1 на конец года", сказал он.

