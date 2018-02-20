Почему иностранцы покупают украинский госдолг

Сергей Шевчук / ЛIГАБiзнесIнформ

С начала года нерезиденты инвестировали в ОВГЗ 7,575 млрд грн. Общий портфель гривневых обязательств правительства в их собственности вырос за это время более чем в два раза - с 5,126 до 12,701 млрд грн. Основная часть инвестиций приходится на короткие бумаги с погашением через 3-6 месяцев.

Благодаря инвестициям в украинский госдолг иностранные инвесторы могут получить около 20% годовых дохода. Кроме высокой доходности, которая выросла после повышения ставки НБУ до 16%, гривневые ОВГЗ привлекают иностранцев возможностью заработать на курсовой разнице.

Активность иностранцев помогла гривне укрепиться после месяца стабильного падения, отмечает замглавы НБУ Олег Чурий. По большей части это ситуативные инвестиции - спрос на украинские бумаги со стороны нерезидентов в ближайшее время снизится, считают опрошенные LIGA.net финансовые аналитики.

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Иностранцы помогают гривне

31 января нерезиденты купили ОВГЗ на сумму 3,476 млрд грн, 7 февраля - на 2,745 млрд. Это были самые ажиотажные аукционы Минфина, говорит начальник управления операций на фондовом рынке ОТП Банка Олег Сердюк.

Спрос на гривневые бумаги вырос после 25 января, когда НБУ повысил учетную ставку до 16%. До этого портфель нерезидентов с начала года практически не менялся, оставаясь в диапазоне 5,125-5,165 млрд грн.

После аукционов активность торгов на валютном межбанке заметно увеличивалась. Узнав уровни доходностей, по которым Минфин размещал свои бумаги, нерезиденты массированно сбрасывали валюту, рассказывает старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"Во второй половине января объем торговли валютой на межбанке составлял в среднем $200 млн/ день, - поясняет Котович. - 31 января, в день расчетов за ОВГЗ после аукциона, он вырос до $370 млн, а через неделю (6 февраля) - до $460 млн, то есть более чем в два раза".

С 24 января по 15 февраля нерезиденты вложили в гривневые бумаги эквивалент $276 млн (исходя из среднего курса НБУ за этот период) - большая часть этой суммы была продана на валютном рынке, отмечает начальник отдела ценных бумаг Райффайзен Банка Аваль Олег Климас.

Учитывая объемы украинского межбанка, дополнительного предложения доллара хватило, чтобы сильно повлиять на курсовые котировки, добавляет начальник отдела по работе с инвесторами банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

"Аукционы по размещению ОВГЗ, как правило, проходят по вторникам, а расчеты с Минфином по гривневым бумагам - в среду, - рассказывает Климас. - Именно поэтому нерезиденты массово продавали валюту уже на следующий день после аукциона, когда были понятны параметры размещения".

Приход нерезидентов только усилил тенденцию к укреплению гривни, которая и так ожидалась к концу января-февраля, отмечает Котович. По времени это совпало с ужесточением монетарной политики НБУ (за счет чего регулятор изъял лишнюю гривню с рынка), а также увеличением продаж валютной выручки экспортерами, говорит финансовый директор банка ПУМБ Игорь Кожевин.

Сверхдоходная страна

Ситуация с курсом - это одна из причин, по которым нерезиденты стали вкладываться в ОВГЗ именно в конце января: дорогой доллар позволил им получить больше гривни за меньшие объемы валюты, отмечает Кожевин. Такие инвесторы кроме повышенной доходности по самим бумагам ориентировались и на возможность заработать на сезонном укреплении гривни, добавляет Приходько.

"Если курс в момент погашения опустится до 26,8 грн/$, инвесторы, которые в конце января продали свою валюту по 28 грн/$, смогут заработать дополнительно 4,5% дохода, не считая 16% доходности по ОВГЗ, - поясняет Приходько. - Для нерезидентов это сверхприбыльная сделка с минимальным риском, поэтому ажиотаж вокруг последних размещений понятен".

Основная часть приобретенных - ОВГЗ с погашением в апреле и июле этого года, что можно объяснить как раз ожиданиями роста курса гривни к лету, отмечает Котович.

Высокий спрос на бумаги позволил Минфину снизить доходность первых размещений. На аукционе 30 января министерство удовлетворило только 20 заявок из 57, остальным отказали из-за слишком высоких ценовых запросов, рассказывает Кожевин.

Покупать ОВГЗ иностранцам помогали в основном банки с западным капиталом - Райффайзен Банк Аваль и Ситибанк, говорит Климас.

Альтернатива - кредитные ноты CLN (Credit-linked note) под залог гривневых ОВГЗ, которые выпускали Citigroup, Nomura International Funding и ICBC Standard Bank PLC, уточняет директор корпоративного департамента рейтингового агентства IBI-Rating Игорь Дикий.

"Ставки купонов по большинству CLN ниже 15%, поэтому недавнее снижение минимальных ставок на короткие ОВГЗ до 15,89% - это сигнал к тому, что нерезиденты готовы покупать украинский долг по более низким ставкам, возможно, даже по 15,5%", - считает Котович из ICU.

Короткий интерес

Локальные инвесторы пока не готовы конкурировать с нерезидентами и покупать короткие ОВГЗ, отмечает Сердюк. Среди резидентов ключевыми покупателями являются банки, часть спроса с их стороны ориентирована на дальнейшую перепродажу частным клиентам, говорит Дикий.

Общий портфель банков сократился частично за счет переоценки валютных ОВГЗ после укрепления гривни, поясняет Котович. Физлица стали больше инвестировать в гривневые бумаги, хотя в прошлом году они активнее покупали валютные инструменты, добавляет он.

Будут ли нерезиденты и дальше вкладывать в гривневые ОВГЗ? Большая часть иностранцев, желающих вложиться в гривневые бумаги, уже удовлетворили свой спрос, считает Климас. Рассчитывать на постоянный поток вливаний в госбонды не стоило изначально, поскольку в течение года их объем имеет очень неравномерный характер, отмечает Дикий.

В 2016 году объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достигал 25 млрд грн. На начало 2017 года было 6,5 млрд грн, а уже к июлю портфель практически обнулился, - рассказывает Кожевин из ПУМБ. - Рост возобновился в августе, а в сентябре-октябре нерезиденты уже вкладывались в гривню после каждого размещения".

В первом квартале Минфин проведет еще четыре аукциона: два в феврале и два в марте. Будет ли массовым участие в них нерезидентов, зависит не только от уровня доходности, но и от потенциала укрепления гривни, считает Андрей Приходько. Спрос на более длинные бумаги (2-5 лет) основан на ожиданиях снижения учетной ставки НБУ, добавляет Котович.

"Спрос нерезидентов на гривневые ОВГЗ всегда будет спекулятивным, - говорит Приходько. - Если девальвационные ожидания в Украине усилятся, инвесторы будут избегать вложений в гривневые ОВГЗ или же требовать повышенную доходность по этим инструментам".

В своих решениях нерезиденты будут учитывать не только фактор курса, но и долговую нагрузку Украины в ближайшие годы, а также тему выборов 2019-го, отмечает Климас из Райффайзен Банк Аваль. "Летом мы можем наблюдать выход нерезидентов из гривны", - прогнозирует он.

Заранее подготовиться к оттоку капитала из гривневых ОВГЗ, когда на рынке появится много свободной гривни, Нацбанку советует и Дикий. Дополнительный всплеск активности нерезидентов на этом рынке возможен при условии получения Украиной транша МВФ, считает Кожевин.

"Украина уже традиционно сталкивается с периодическим притоком спекулятивного капитала в ОВГЗ, - вспоминает Котович. - Например, в 2005 году нерезиденты тоже существенно вложились в гособлигации, но после укрепления гривни, которое они сами же спровоцировали, инвестиции стали быстро сокращаться".