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19 февраля стал самым спокойным днем на межбанке в этом месяце
20:35 19.02.2018 |
Долларовые платежи не ходили из-за неработающих американских банков, потому торговля шла неактивно и завершилась на уровне 27,0-27,03 грн./$, сообщил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
«Ввиду выходного дня в США торги проходили спокойно и отличались малой активностью. Рынок открылся котировками 27,0-27,05 грн./$ и в течение торгов котировки сузились до 26,99-27,02 грн./$. Закрылся межбанк на 27,0-27,03 грн./$», - детализировал он.
Сделки заключались либо на условиях tom (с поставкой завтра), либо через евровалюту. И заключались в очень скромных объемах: общая сумма операций сократилась в 2,2 раза - до $183,56 млн.
«В целом спрос и предложение были сбалансированы, что позволило Национальному банку на рынок не выходить», - при этом заметил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Впрочем, даже на таком штиле предпринимались попытки раскачать наличные ценники. Хотя из этого ничего не вышло.
«Наличный рынок с утра выставил котировки со значительным опережающим отрывом от межбанка 27,22-27,30 грн./$, к середине дня они снизились до 27,18-27,25 грн./$», - сообщил Олег Куринной.
Максимальный курс продажи доллара людям зафиксировался на уровне 27,60 грн./$, и его держало четыре банка: ВТБ Банк, Мисто Банк, а также банки «Грант» и «Аркада». А минимальный - на 27,15 грн./$: Банк Пивденный и Марфин Банк.
Большинство же банковских ценников укладывались в рамки 27,25-27,35 грн./$: Приватбанк, Universal Bank, Укрэксимбанк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Проминвестбанк, Укрсоцбанк, УкрСиббанк, Правэкс-банк.
Выкупали валюту у людей в рамках 26,50-27,18 грн./$.
С курсовым откатом завершили свой день и нелегальные менялы. Утром они начинали торговать в рамках 27,16-27,28 грн./$, после полудня немного приподняли ценники до 27,21-27,29 грн./$, но уже к вечеру откатили их к 27,18-27,25 грн./$.
Завтра межбанк воспрянет духом. Импортеры, которые сегодня не имели возможности отправлять американскую валюту иностранным партнерам и не покупали ее по этой причине, во вторник повыходят на торги с отложенным спросом.
«20 февраля ожидаем активизацию покупателей валюты и, как следствие, рост курса доллара», - отметил Станислав Верхградский, и с ним соглашаются коллеги.
В понедельник экспортеры не получали на счета валютную выручку, потому во вторник будут продавать преимущественно свободную часть выручки. Ее обычно приберегают именно для таких случаев - чтобы попросить за нее больше. Ведь наверняка возникнет валютный дефицит и долларовые котировки поползут вверх. Особенно, если Нацбанк пожадничает и не продаст валюты из своих золотовалютных резервов.
«Сегодняшняя низкая активность рынка в связи с выходным днем в США и проведением сделок в долларах на условиях tom может усилить завтрашнюю курсовую волатильность за счет частично отложенного спроса на фоне умеренного предложения из-за не поступившей сегодня экспортерам валютной выручки. Опережающий уровень котировок наличного рынка и объем гривневой ликвидности, достаточный для спекулятивных раскруток, являются дополнительными дестабилизирующими факторами. В пользу курсовой стабилизации будет играть период налоговых платежей и соответствующая потребность участников рынка в гривне», - разложил ситуацию по полочкам Олег Куринной.
По его словам, 20 февраля безналичные торги будут проходить в рамках 27,0-27,10 грн./$.
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