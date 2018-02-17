Главной причиной роста курса доллара на межбанке остается отложенный спрос на валюту со стороны импортеров

Елена Лысенко / UBR.ua

Американская валюта уверенно дорожает в Украине второй день подряд. По итогам торгов на межбанке 16 февраля курс доллара поднялся еще на 14,5 копеек, и закрепился к вечеру в рамках 27,01-27,025 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Валютный ценник мог подняться и выше, если бы Нацбанк не вышел продавать доллар по запросу лучшего курса (RFQ): совокупно 20-ка уполномоченных банков получила $30 млн. по 27 грн./$.

«Рынок открылся на уровне 26,95 грн./$, после чего котировки плавно стали повышаться к уровню 27,0 грн./$. После того, как сделки стали проходить по курсам выше отметки 27,0 грн./$ на рынок вышел НБУ (через запрос лучшего курса) с продажей доллара. Благодаря его присутствию на рынке, котировки застыли в районе 27 грн./$», - рассказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Главной причиной стремительного подорожания валюты остается отложенный спрос на валюту со стороны импортеров. Многие из них чуть не с начала февраля откладывали свои приобретения на межбанке до максимального провала цены доллара. А когда его курс развернулся кинулись скупать в крупных объемах.

Очень серьезно на валютный рынок давит возникший спрос со стороны населения. Люди тоже рванули закупаться валютой, как только та стала активно дорожать в обменниках. Говорят, что их Нацбанк сегодня пытался успокоить в первую очередь.

«Думаю, не менее $20 млн. из проданной регулятором $30-ки ушла на наличный рынок. НБУ хотел, чтобы банки остановили рост наличного курса, и они это сделали. Если еще утром наличная торговля шла в среднем в районе 27,20-27,30 грн./$ (максимальный курс достигал 27,60 грн./$ - Авт.), то после интервенции цены откатились к 27,15-27,20 грн./$», - отметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Межбанковская торговля шла сегодня не по пятничному активно, тем менее общие объемы сделок все равно сократились: со вчерашних $453,12 млн. до $402,34 млн.

Из числа наиболее активных продавцов доллара выделяли ПУМБ, Ситибанк, УкрСиббанк, ING Bank и Укрэксимбанк, а из покупателей - Райффайзен Банк Аваль и Креди Агриколь Банк.

С понедельника финансисты ждут новую волну подорожания доллара.

«В начале следующей недели торги будут проходить в диапазоне 27,0-27,10 грн./$», - считает Олег Куринной. Такой же прогноз выдал и Юрий Гриненко.

19 февраля в США будут отмечать День Президента, так что банки не будут работать и проводить долларовые платежи. Тем не менее финансисты допускают достаточно активную торговлю на нашем межбанке.

«Накопился достаточно большой отложенный спрос на валюту, плюс активно заключались форвардные контракты. Так что думаю, что валюту будут достаточно активно приобретать на условиях tom (с поставкой на следующий день) или через евро», - считает Гриненко.

В первый день недели большого валютного дефицита на межбанке не ожидается. Особенно, если Нацбанк будет появляться на рынке, показывая всем своим видом поддержку гривни - при ней экспортеры не должны сильно придерживать продажу валюты. А вот уже со вторника нехватка СКВ может ощущаться намного острее. Ведь не будет 50%-ной обязательной продажи выручки за праздничный (у американских банков) понедельник. Вся надежда будет на Нацбанк и продавцов свободной части выручки. Если они не смогут удовлетворить импортеров, то курс доллара еще сильнее подрастет, и сможет начать откатываться только после роста валютных поступлений. Не раньше среды.