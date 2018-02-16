Инфляционные ожидания украинцев в январе улучшились, потребнастроения оставались стабильными

Ожидания украинцев относительно инфляции в январе 2018 года улучшились на 5 пунктов после негативного тренда в декабре 2017 года и достигли 185,3 (по шкале от 0 до 200), тогда как в целом индекс потребительских настроений в январе уменьшился на 0,8 пункта по сравнению с показателем месяцем ранее и вырос на 5,8 пункта в годовом измерении - до 59,5.

"Индекс потребительских настроений в январе-2018 почти не изменился по сравнению с декабрем-2017. С одной стороны, отмечаем улучшение оценки текущего личного материального положения, с другой - второй месяц подряд продолжается ухудшение ожиданий развития экономики страны в ближайший год", - говорится в материалах ежемесячного исследования компании GfK Ukraine.

Индекс ожидаемого роста экономики страны в ближайший год просел на 4,5 пункта - до 54,5, а индекс ожидаемого экономического развития в ближайшие пять лет снизился на 0,9 пункта - до 70,6. При этом украинцы были оптимистичны относительно ожиданий изменений личного материального состояния - показатель этого индекса вырос на 1,6 пункта - до 57,5, но индекс целесообразности больших покупок уменьшился на 3,8 пункта и составил 64.



Однако в целом индекс экономических ожиданий просел на 1,3 пункта до 60,9.

В январе украинцы также были пессимистичны относительно курса национальной валюты на ближайшие три месяца - индекс девальвационных ожиданий вырос на 1,3 пункта - до 167. При этом практически без изменений осталось значение индекса ожиданий динамики безработицы, которое возросло на 0,8 пунктов до 139,2, свидетельствуют данные GfK Ukraine.

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Как сообщалось, в декабре 2017 года потребнастроения украинцев ухудшились на 2 пункта до 60,3. При этом более всего просел индекс ожиданий украинцев относительно безработицы, который ухудшился на 16,3 пункта до 138,4. С мая по сентябрь 2017 года в месячном сравнении индекс потребнастроений оставался на стабильном уровне, колеблясь в пределах от 58 до 59.

Gfk Ukraine осуществляет исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине с июня 2000 года. Опрашивается 1 тыс. респондентов.

