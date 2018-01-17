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Бизнес ухудшил инфляционные и девальвацинные ожидания на 2018г – опрос НБУ
Национальный банк констатирует, что бизнес ожидает инфляцию на уровне 10,4% и курс гривны 29 UAH/USD в 2018 году.
Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком в 4-м квартале 2017 года, передают Українські Новини.
Бизнес продолжает сохранять оптимистичные ожидания относительно макроэкономической ситуации в Украине в 2018 году.
В частности, рост потребительских цен в этот период ожидается на уровне 10,4% (в 3-м квартале ожидался 10%-ный рост).
Одновременно руководители предприятий ожидают ускорения роста объемов производства товаров и услуг в Украине.
Как и в 3-м квартале, 4 из 10 респондентов прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 9% или вообще снизится.
Такие ожидания бизнеса были обусловлены, прежде всего, ситуацией на валютном рынке - 78% опрошенных считают это ключевым фактором.
Этот фактор для бизнеса сохранил свою важность на фоне ухудшения девальвационных ожиданий.
Вследствие усиления колебаний обменного курса гривны в период проведения опроса (ноябрь-декабрь 2017 года) доля респондентов, ожидающих ослабления национальной валюты в следующие 12 месяцев, выросла до 88,5% (с 79,4% в 3-м квартале).
Большинство респондентов (59,6%) прогнозирует, что обменный курс превысит 29 UAH/USD, среднее значение обменного курса через 12 месяцев - 29,30 UAH/USD (в 3-м квартале - 28,46 UAH/USD).
В то же время по сравнению с предыдущими опросами в определении инфляционных ожиданий усилилось влияние уровня доходов населения и социальных расходов бюджета.
Седьмой квартал подряд бизнес прогнозирует активный рост объемов производства в целом в Украине.
Наиболее оптимистично настроены представители компаний перерабатывающей промышленности, торговли, компаний сегмента электроэнергии и водоснабжения, а также сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Как следствие, бизнес Украины продолжает ожидать высокого уровня деловой активности - индекс деловых ожиданий (ИДО) составляет 115,2% (в 3-м квартале - 117,4%).
Опрос проводился с 3 ноября по 5 декабря 2017 года.
В опросе приняли участие 670 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей), которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников.
Как сообщали Українські Новини, Кабмин прогнозирует инфляцию на уровне 9%, НБУ - 7,3%.
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