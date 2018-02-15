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Лондон официально обвинил Москву в атаке вируса-вымогателя NotPetya
08:15 15.02.2018 |
Британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров по всему миру.
Всего за несколько недель до этого другой вирус-вымогатель, WannaCry, массово поразил британские больницы и другие учреждения Национальной системы здравоохранения (NHS).
"Правительство Соединенного Королевства приходит к выводу, что ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya в июне 2017 года несут российские власти, а именно российская армия", - заявил в среду вечером заместитель министра иностранных дел Великобритании Тарик Ахмад.
В Британии от вируса пострадали десятки организаций, в том числе почтовые службы, а также рекламные, юридические, логистические и финансовые компании. Однако почти три четверти случаев заражения были зафиксированы в Украине.
Как утверждают в министерстве, кибератака была лишь обставлена как вымогательство, однако истинной целью вируса было не получение выкупа, а нарушение работы украинских госучреждений, финансового и энергетического секторов экономики.
В итоге вирус распространился дальше, заразив предприятия и организации по всей Европе, в том числе и в России.
"Эта атака показала упорное пренебрежение суверенитетом Украины. Безрассудный запуск вируса привел к нарушению работы организаций по всей Европе и нанес ущерб в сотни миллионов фунтов", - заявил британский чиновник.
"Кремль поставил Россию в прямую оппозицию к Западу, однако так быть не должно. Мы обращаемся к России с призывом стать тем самым ответственным членом международного сообщества, каким она себя позиционирует, а не пытаться втайне его разрушить", - добавил он.
Предположение о том, что за вирусом NotPetya стоят российские спецслужбы, высказывались и ранее. В частности, такие заявления делали в Службе безопасности Украины и в американской компании FireEye, занимающейся обеспечением кибербезопасности.
В том же ключе, однако не так жестко, высказывались и представители Агентства по кибербезопасности НАТО (CCDOE). Там заявили, что за созданием NotPetya стоит "государственный актор", не уточняя, что именно имеется в виду.
"Российская компания "Роснефть" тоже была заражена, - говорится в заявлении. - Но заражение имело ограниченный эффект и нанесло мало ущерба".
C гипотезой о российском следе вируса согласны не все. Однако достоверно установить авторство вируса можно, только поймав хакера с поличным.
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