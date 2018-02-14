Бунт контрабандистов под видом протестов челноков

Алексей СЕРГИЕНКО / Деловая столица

От 70 до 100 млрд грн в год - такова цена вопроса, который в начале года стал причиной общественного обсуждения от дебатов в парламентском комитете до протестов в пунктах пропуска на границе между Украиной и Польшей.

Именно столько составил в 2017 г. объем ввоза в Украину серого импорта с помощью схемы челноков. По разным оценкам, бюджет теряет от этого от 15 до 25 млрд грн в год. Останется ли рабочей схема, по которой возможны такие потери, - целиком и полностью зависит от наших парламентариев.

В начале февраля на нескольких пунктах пропуска между Украиной и Польшей состоялся очередной митинг против изменений в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с 1 января 2018 г. Согласно этим изменениям снижается лимит в 500 евро по беспошлинному ввозу на территорию страны товаров из-за рубежа. Таким образом, теперь каждый гражданин, если он находился за границей менее суток, может провезти через таможню покупок на сумму до 50 евро или весом до 50 кг без оплаты пошлины и НДС. Если украинец гостил у соседей больше 24 часов и ездит туда не чаще 72 часов - необлагаемая сумма остается прежней - 500 евро.

По мнению и.о. председателя ДФС Украины Мирослава Продана, граждане Украины использовали в прошлом году норму до 500 евро и измельчали ​​партии ввоза товара во избежание налогообложения, прекратили свою деятельность, далее «нужно внести изменения в Таможенный кодекс, чтобы оба кодекса работали синхронно».

Эти изменения сразу же почувствовали "туристы" - по словам таможенников, в первый месяц 2018 г. количество челночников упало, очереди на границах стали намного меньше, а работа таможни ускорилась. А вот чью жизнь новация усложнила и кто вывел людей на протесты по защите контрабандных схем?

Зачем украинцу клетчатая сумка?

Норма, по которой ранее можно было ввозить любые товары на сумму в 500 евро на человека, была установлена еще в 2012 г. Она касалась прежде всего тех граждан, которые ехали отдыхать за рубеж, а домой возвращались с подарками для родственников и знакомых. Однако норма сразу стала огромной лазейкой для тех, кто любит уклоняться от уплаты налогов. Жители приграничных территорий получили вполне легальный способ ввоза в Украину практически любых товаров без налогов из соседних стран, например из Польши. Суть схемы по уклонению от налогов при перевозке коммерческих партий выглядела так: на границу со стороны Польши прибывали грузовики с товаром. Товар дробился на небольшие партии стоимостью по 500 евро каждая (норма необлагаемого налогом импорта для физлица), а потом с помощью физлиц-"пиджаков" на бусиках перевозился через границу без уплаты налога и пошлины. Под такую схему за пять лет создана была целая инфраструктура - начиная от "ям" по обе стороны границы, на которых проверяют подозрительные машины, загружают/разгружают товары и до сети "своих" таможенников, которые сами неплохо зарабатывают на пропуске грузов.

К концу 2017 г. проблема приобрела поистине впечатляющие масштабы. Об этом красноречиво свидетельствует статистика Польской таможенной палаты. Еще до введения "безвиза" только на протяжении одного дня туда и обратно границу пересекали в среднем 18 тыс. наших граждан. И это не туристы. Они покидали территорию Польши в тот же день и активно пользовались нормой провоза товаров без пошлины. Даже если допустить, что половина из этих людей покупали что-то для себя, то остальные провозили в Украину товаров на сумму 4,5 млн евро в день. Умножив эту сумму на 365 дней, мы получим больше полутора миллиардов еврооборота в год.

И это по очень скромным подсчетам. На самом деле ситуация значительно хуже. Ещё в апреле прошлого года журналисты провели масштабное расследование и в рамках расследования участвовали в провозе товаров через границу.





Расследование показало, что, по данным министерства финансов Республики Польша за первое полугодие 2017 г., украинцам было выдано 1.438.963 бланков на возмещение НДС в Республике Польша (Tax Free). Это значит, что за полгода украинцы сделали как минимум 1,5 млн ходок за товаром - автозапчастями, детскими игрушками, строительными материалами, бытовой техникой, которые потом продаются на полках торговых точек и в интернет-магазинах. Если посчитать за год, умножив эту цифру на два и потом учесть, что каждая ходка это 500 евро - то получится оборот в 1,5 млрд евро только на границе с Польшей и только с помощью схемы "пиджаков".

Бунт контрабандистов. Следующими выйдут "форточники"?

Именно "пиджаки" сейчас вышли на акции протеста. Они утверждают, что нормы Налогового кодекса прямо противоречат Конституции и ограничивают их свободу передвижения. Дискриминирующей они считают пункт, по которому лимит в 500 евро возможен только в том случае, если гражданин пробыл на территории Польши не менее 24 часов. Однако аргументы митингующих не кажутся убедительными. В этом утверждении скрыта манипуляция. По заявлению протестующих, законодательство обязывает их находится в соседнем государстве не менее суток, но при ближайшем рассмотрении это совсем не так. Нормы Налогового кодекса лишь регламентируют сумму, на которую товары можно ввозить без пошлины и НДС, разницу лимитов в зависимости от времени пребывания за границей и частоту поездок, при которой сохраняется тот или иной лимит. В частности, если стоимость покупок превышает 50 евро, а срок пребывания меньше 24 часов, то пересекать границу и ввозить товары не запрещается, но нужно при этом за разницу заплатить пошлину и НДС.

Отсюда напрашивается вывод о настоящей причине протеста. Люди просто не считают необходимым платить налоги и официально ввозить товары, которыми торгуют на территории Украины. При этом они не против пользоваться дорогами, больницами и школами, получать пособия по безработице и другие социальные платежи, а также иметь субсидии на оплату коммунальных услуг. Так один из координаторов акции Владимир Васькив в прямом эфире на телеканале zaxid.net фактически сказал, что он не платит налогов, занимается перевозом товаров без пошлин и сборов через границу, но исправно пользуется субсидией. Не совсем понятно, почему Владимир решил, что весь остальной украинский народ должен платить за него по счетам, пока он будет возить контрабанду и нарушать закон.

Кроме того, митинг на границе имел все признаки хорошо организованного представления для СМИ. По словам очевидцев, людей организовано подвозили на автобусах, они оставляли свои имена и контактные данные в специальном списке, который потом передавали организатору митинга, помощнику народного депутата Владимира Парасюка - Виктору Пехнику.

А как за рубежом?

По словам Андрея Саварца, эксперта по правовым вопросам центра социально-экономических исследований CASE Украина, во множестве стран, где действительно идет борьба с контрабандой, существуют такие же, а порой даже более жесткие ограничения. Например, в Канаде, если гражданин пробыл за пределами страны менее суток, то он ничего не может провести без уплаты налогов и пошлин. Любой товар должен быть растаможен. В США, если пребывание за рубежом составляет меньше 48 часов, то лимит составит всего $200, а на $800 можно завезти всего один раз на 30 дней. И такие примеры можно перечислять бесконечно: Сингапур, Норвегия, Япония, Индия, Мексика - каждая из этих стран имеет ограничение по ввозу товаров на свою территорию, потому что отстаивает развитие своей экономики. "В Канаде даже существует практика, когда человека, очень часто пересекающего границу, могут лишить резидентства", - добавляет эксперт.

У нас же контрабандисты активно развивают экономику Польши и ещё активнее губят украинскую. По информации польских журналистов, весь приграничный бизнес соседней страны внимательно следит за тем, как развивается ситуация с "нормой 24 часов". Они утверждают, что все магазины в этом районе сейчас терпят значительные убытки, а некоторые даже на грани закрытия - они были полностью завязаны на торговлю с украинскими "пиджаками".

А тем временем из-за ввоза нелегальных товаров украинский производитель становится неконкурентоспособным. "Отсюда и нежелание инвесторов вкладывать деньги в украинское производство, потому что при таких условиях импорт полностью вытесняет любой товар, который произведен в Украине, а значит, заработать инвестор не сможет", - говорит Илья Несходовский, кандидат экономических наук, директор Института социально-экономической трансформации. Это подтверждает Сергей Максимов, генеральный директор компании Bosh Украина. "Наш концерн построил в соседних с Украиной странах семь новых фабрик, - отметил Максимов. - Но когда мы предлагаем открыть новый завод в Украине, наши предложения не получают позитивного решения - тут нет равных условий предпринимателям".

Контрабанда на дом

Немного раньше "пиджаков", в конце декабря прошлого года, еще перед подписанием изменений в Налоговый кодекс президентом против изменений, регламентирующих безналоговое получение посылок, активно выступили украинские службы, которые занимаются международной доставкой. Дело в том, что в части международной доставки посылок тоже планируются очень важные нововведения. С начала 2019 г. вступит в силу норма, согласно которой каждый гражданин ежемесячно без оплаты налога и пошлины сможет получить из-за границы не более трех посылок стоимостью до 150 евро каждая. Остальные посылки, которые получены в этом же месяце, должны быть растаможены и за них должен быть уплачен НДС.

Почтовые операторы просили Петра Порошенко ветировать закон, аргументируя свою просьбу тем, что администрировать такую кардинальную реформу слишком дорого, и пошлина вряд ли покроет даже расходы на взимание налога и на ведение базы данных получателей.

Но почтовые операторы лукавят и это не главная причина их беспокойства. В прошлом году было предано огласке сразу несколько контрабандных схем с участием отечественных служб международной доставки. Так, например, в ноябре 2017 г. было очень показательное изъятие целой серии посылок из Китая на более чем 125 тыс. грн. Всё бы прошло незаметно, если бы контрабандисты не отправляли посылки на несуществующие имена. Доставку оформляли на Джека Воробья, Тома Сойера, Нестора Махно и других интересных персонажей. Понятно, что и все адреса в декларациях не соответствуют действительности. Отправления просто были адресованы в один город - Путивль, что в Сумской области поблизости от границы с Россией, где их наверняка сразу же забрали бы участники схемы. По ссылке выше можно знатно посмеяться над юмором контрабандистов. Но когда понимаешь, что это всего лишь один случай из многих, то становится не до смеха. К тому же сложно поверить, что предприимчивые делки пересылают товары коммерческими партиями на вымышленные фамилии без договоренностей с почтовой компанией. Ведь вряд ли человек в пункте выдачи предъявил бы паспорт, скажем, Нестора Махно при получении отправления. Посылки просто бы пришли на городское отделение перевозчика, а дальше кто угодно мог бы их забрать по договоренности с сотрудником службы доставки.

О том же идет речь в публикации журналиста Александра Дубинского "Святые перевозчики". Из фактов, которые выяснил автор, следует, что в одном из рассматриваемых случаев магазин, торгующий контрабандой, и офисы двух украинских перевозчиков находятся в одном здании. Такая "синергия" не может не настораживать.

По всем признакам часто почтовые компании либо работают в сговоре с собственниками этих магазинов, либо сами являются организаторами и владельцами площадок по продаже контрабанды. Ведь недаром они ещё за целый год до вступления в силу поправок уже начали лоббировать их отмену, собирая пресс-конференции.

И в 2018 г. таких историй будет намного больше. Ведь если "норма о 24 часах" сохранится, огромный поток контрабанды будет перенаправляться через почтовые компании по очень похожей схеме. Таким образом, почтовики одной рукой будут зарабатывать сверхприбыли на новом "рынке", а другой - пытаться сделать всё, чтобы этот "рынок" в 2019 г. не упустить.

Ввоз и ныне там?

С политической точки зрения тоже всё не так просто. Новые законодательные инициативы и протесты контрабандистов не дают спокойно спать некоторым украинским политикам. В защиту челночников выступили несколько народных избранников.

Народный депутат Владимир Парасюк в прямом эфире у Rustam Tashbaev так прокомментировал протесты: "Люди, які живуть в прикордонних районах, - це їхня норма життя: використовувати ці автомобілі, вести певну торгівлю з сусідньою державою. І вони не виходять за межі законодавства..... Люди виживають за рахунок цієї торгівлі". Так можно оправдывать кого угодно - от контрабандиста до грабителя. И такое оправдание не делает преступника невиновным.

А вот член фракции БПП Андрей Антонищак (уроженец Львова) пошел еще дальше и внёс на рассмотрение законопроект, который предусматривает снятие ограничения на пребывание за границей в 24 часа. Его в ближайшие время готовятся рассматривать на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики. Текст пояснительной записки к законопроекту во многом повторяет манипулятивные тезисы протестующих. В нём тоже главным препятствием в исполнении данной нормы видится нарушение конституционных прав, в частности свободы передвижения, но ничего не сказано о том, что она не запрещает передвижение, а обязывает платить налоги, если товар везется с целью дальнейшего сбыта.

Тем временем по мнению журналиста-расследователя Евгения Плинского, специализирующегося на тематике контрабанды и ухода от уплаты налогов, в комитете Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики во главе с Ниной Южаниной уже запущен плавный процесс дискредитации "нормы про 24 часа". Некоторые депутаты, входящие в комитет, имеют личные интересы, которые не соответствуют борьбе с контрабандой. "Розыгрыш этого "отката" предстоит красивый, а для его реализации будет собрано не одно заседание комитета, и к моменту принятия решения о внесении изменений в Таможенный кодекс все зрители и статисты будут уверенны, что "требование нахождения человека за границей 24 часа для беспошлинного ввоза товара" ввели как временную меру, а ее отмена будет чисто технической, логичной и не требующей обсуждения" - писал журналист на своей страничке в Facebook.

И все предпосылки для этого уже есть. С начала года несколько раз Нина Южанина заявляла, что комитет рассматривает возможность отменить "норму 24 часа". Чем еще объяснить, почему комитет Южаниной тянет с вынесением на голосование принятых в декабре правок к Таможенному кодексу, таких необходимых для имплементации закона? Кроме того, на минувшем заседании уже проводились консультации по поводу того, как правильно организовать отмену "24 часов". Ведь 2018 г. станет борьбой за самый главный их капитал - электорат в 2019 г.

Остается риторическим вопрос, почему амбиции отдельных политиков, их желание попиариться на этой теме должно оплачиваться из государственной казны? Ну, это если оставить за скобками возможную прямую выгоду от покровительства схем челноков, как части системы ввоза нерастаможенного импорта на территорию Украины.

Таким образом, если парламентарии согласуют и передадут в Верховную Раду проект закона Антонищака об отмене временного ограничения или выдумают другой способ нивелировать наработанный прогресс в борьбе с контрабандой, то это может поставить крест на активной борьбе с этими схемами: челноки будут и дальше возить через границу товар с коммерческой целью, не оплачивая ни пошлин, ни налогов. А так как с годами всё больше людей участвуют в контрабандном бизнесе, то в 2018-м сумма потерь бюджета может значительно превысить прошлогодние 25 млрд грн.

Что же дальше?

Для эффективного решения проблемы нужно не только разрушить схему челноков, приняв соответствующую правку 24/72 в Таможенный кодекс. По мнению Александра Лазарева, сопредседателя таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации, также нужно создать инструменты контроля за товарными цепочками внутри страны. "Эта норма, конечно, очень эффективна, но мы сейчас занимаемся лечением симптомов вместо болезни. А болезнь как раз состоит в отсутствии контроля за перемещением товара внутри страны. Нужно внедрить механизмы отслеживания этих потоков", - утверждает эксперт.

"Без реформы таможенной службы все эти меры могут привести не к сокращению, а к перераспределению контрабанды, - считает Владимир Дубровский, старший экономист CASE Украина. По мнению эксперта, именно сейчас реформаторы спорят о том, как далеко должна уйти реформа в смене кадров старой системы таможни, которая со времен Николая Азарова "проникнута корпоративной культурой коррупции, вымогательства, репрессий и враждебного отношения к бизнесу".

Ещё один инструмент для решения проблемы финансовых махинаций с уклонением от уплаты налогов только предстоит создать, но помощь в этом уже есть на уровне Евросоюза. Создание Службы по борьбе с финансовыми преступлениями - вопрос, который актуален уже на протяжении двух лет, со времени упразднения налоговой милиции. В начале февраля 2018 г. в Вильнюс летала группа депутатов и экспертов во главе с Ниной Южаниной, где наши политики заручились поддержкой европейских партнеров в намерении создать новое ведомство, которое должным образом занималось бы финансовыми расследованиями - Национальное бюро финансовой безопасности (НБФБ). Уже сейчас нужно будет приложить огромные усилия, чтобы создать это ведомство и наделить его действенными полномочиями аналитиков, вычисляющих крупные схемы по уходу от уплаты налогов. Эту проблему как раз предстоит решить участникам "группы Южаниной". Во многом от их успеха будет зависеть результаты в борьбе с главными теневыми финансовыми схемами.

И еще: в ситуации с реформой ГФС и таможни (и снятием напряжения с челноками) показательной будет реакция Кабинета Министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом. Для него это должен быть принципиальный вопрос, так как именно Кабмин несет прямую ответственность за наполнение бюджета и громко объявленную "весну реформ", где есть пункт "детенизация экономики". Поддержит ли Кабмин эти инициативы? Не сдаст ли схемщикам нововведение с челноками? Утвердит ли новый план институциональной реформы ГФС и таможни? Сможет ли создать администрирование "посылочного бизнеса" к 2019 г. грамотно и без репутационных потерь? Движемся ли мы по пути реформ, покажет ситуация с "пиджаками" - а для ее разрешения необходимо внести изменения в Таможенный кодекс, аналогичные нормам Налогового кодекса, которые вступили в силу с 1 января 2018 г.

Интриги добавляет то, что уже началась активная фаза предвыборной кампании: 2019 г. не за горами, а значит, всем ключевым представителям власти нужно успеть сделать больше других для своего главного актива - избирателя.