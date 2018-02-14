Денежная масса в Украине в январе 2018г сократилась на 2,7% - НБУ

Денежная масса в Украине в январе 2018 года сократилась на 2,7% - до 1 трлн 176,683 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена как сокращением объема наличных средств в обращении вне банков – на 3,3%, до 321,573 млрд грн, так и остатков по депозитам - на 2,4%, до 854,874 млрд грн.

Кредитный портфель банков в январе возрос на 2,9% - до 1 трлн 39,223 млрд грн. При этом объем кредитов в национальной валюте возрос на 0,4% - до 572,224 млрд грн, в иностранной – на 4,7%, до 466,999 млрд грн.

В то же время НБУ отмечает, что прирост валютных депозитов обусловлен изменением расчета остатков по таким кредитам в рамках перехода банков на МСФО9. В частности, из-за корректировки процентных доходов от обесценивания по финансовым активам, которых относятся к операциям 2017 года.

По данным НБУ, несмотря на повышение учетной ставки, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце снизилась на 0,5 процентных пункта (п.п.) - до 15,3% годовых, валютных – на 0,5 п.п., до 6,1% годовых.

Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам января снизилась на 0,7 п.п. - до 29,7% годовых, в инвалюте – на 0,5 п.п., до 8,4% годовых.

Депозитный портфель банков в национальной валюте в январе снизился на 2,9% - до 476,239 млрд грн, в иностранной – на 1,8%, до 378,636 млрд грн.

Доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса за прошлый месяц возросла на 0,3 п.п. – до 9,6% годовых, в инвалюте снизилась на 0,1 п.п. - до 2,4% годовых.

Процентная ставка по депозитам в нацвалюте для населения по итогам декабря выросла на 0,2 п.п. – до 11,6% годовых, в инвалюте снизилась на 0,1 п.п. - 2,7% годовых.

Денежная база в январе снизилась на 1,7% - до 392,326 млрд грн.

Чистые международные резервы в январе снизились на 9,5% - до $6,039 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования – на 1,5%, до 67,65 млрд грн.