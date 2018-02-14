Валютный бойкот, устроенный импортерами, продолжает бить по курсу доллара

Елена Лысенко / UBR.ua

13 февраля курс доллара потерял на межбанке еще 11 копеек, и остановился в рамках 26,70-26,72 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. С начала февраля безналичный «американец» подешевел уже на 1,1 грн.

Тотального сброса безналичной валюты больше не наблюдается. Ее продают все меньше и меньше: объем торгов сократился со вчерашних $430 млн. до $371,1 млн.

«Укреплению гривны способствуют текущая потребность в гривне экспортеров на фоне умеренной активности импортеров, ожидающих локального курсового «дна», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Как и прежде, повышенный спрос на гривну вызван подготовкой к сезону уплаты налогов. Потому на продаже доллара стоит большинство крупнейших игроков межбанка. Сегодня в их числе были ПУМБ, Ситибанк, Приватбанк, УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк. Из покупателей казначеи выделяли уже привычный в этой роли ProCredit, и неожиданно - государственный Укргазбанк. Говорят, что последний сегодня собирал по рынку крупные суммы. Может быть по заданию своего крупнейшего клиента - НАК «Нафтогаз», а может и по другими причинам. Исчерпывающей информации на этот счет не было.

Главным же воротилой на межбанке остается Национальный банк, от действий которого напрямую зависит цена доллара. 13 февраля регулятор воздержался от аукциона.

«Когда возник дисбаланс между спросом и предложением НБУ покупал доллар в форме запроса на лучший курс, что позволило остановить снижение котировок», - заметил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Совокупно за день центробанк приобрел около $36 млн. Утром он скупал доллар достаточно дорого - по 26,7025-26,7190 грн./$, а к вечеру опустил свои ценники - до 26,6825-26,69 грн./$.

Наличный рынок двигался по-разному. Если в первой половине дня курс доллара на нем скатывался вниз вслед за межбанком - с 26,92-26,98 грн./$ до 26,80-26,88 грн./$, то к вечеру стал откатываться в область 26,95-27,0 грн./$.

К вечеру минимальный курс доллара на продаже людям остановился на уровне 26,70 грн./$, но его предлагала только одна структура - Банк Альянс. А самый дорогой оказался на отметке 27,40 грн./$: этот ценник ставили небольшие Кристаллбанк, Мисто Банк и банк «Грант».

При этом расценки большинства финансовых структур укладывались в широком диапазоне - 27,0-27,20 грн./$: ПУМБ, Укрсоцбанк, ОТП Банк, Укргазбанк, Universal Bank, Приватбанк, УкрСиббанк, Кредобанк, ТАСкомбанк, Правэкс-банк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк и др.

При этом выкупали доллар у людей в рамках 26,40-26,90 грн./$.

На завтра финансисты не предсказывают нового витка удешевления доллара. Юрий Гриненко рассчитывает на старт межбанковских торгов в рамках 26,70-26,80 грн./$, а Олег Куринной ждет всю дневную торговлю в этих рамках.

«Многое будет зависеть от результатов сегодняшнего аукциона Минфина по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма, которые будут известны с утра. Если нерезидентов снова заинтересует покупка новых ОВГЗ, то могут подрасти продажи доллара, а если нет - на межбанк продолжат давить лишь распродажи наших экспортеров, которые будут и дальше готовиться к налоговым платежам. Как бы то ни было, валюты должно хватать, а вот спрос еще сложно предсказывать. Импортеры ждут курсового разворота», - отметил Гриненко.

Дополнительным фактором давления на валютный рынок может стать ситуация в кассах. Говорят, что «американец» дорожает там из-за повышения спроса. И если он продолжит расти, то у банков появится смысл скупать валюту на межбанке под перепродажу на наличном рынке. В этом случае курс доллара начнут разворачивать они.