Финансовые новости
- |
- 13.02.18
- |
- 07:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Импортеры не спешат покупать валюту даже по текущему курсу
20:15 12.02.2018 |
12 февраля валютная торговля на межбанке завершилась падением курса доллара на 18 копеек - до 26,81-26,83 грн./$, сообщил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Гривна начала укрепляться с самого утра. Как только стало понятно, что на валюту не ощущается сколько-нибудь заметного спроса. Вместо импортеров за долларами вышел Нацбанк, который выкупал его по запросу лучшего курса (RFQ): сразу собрал $10 млн. у 20-уполномоченных банков по 26,8350-26,84 грн./$. А затем с этой же целью провел открытый аукцион для всех банков.
«Торги понедельника открылись на уровне 26,90-27,0 грн./$ после чего сразу же курс гривны начал расти - сначала до 26,85-26,90 грн./$, а к 10 утра курс уже был на уровне 26,81-26,85 грн./$. В 10:30 НБУ объявил о проведении аукциона на покупку валюты (в общей сумме 100 млн. долл.), а в результате из заявленных $78,3 млн. выкупил $49,9 млн. с курсом отсечения 26,85 грн./$. После объявления результатов аукциона курс на рынке стабилизировался на уровне 26,81-26,83 грн./$, на котором и закончились активные торги на межбанке», - рассказал о торгах Верхградский.
Глобального сброса валюты не наблюдалось. Объемы продажи доллара с пятницы даже немного сократились: с $440,62 млн. до $430 млн. Из числа валютных продавцов выделяли УкрСиббанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, ING Bank, Ситибанк, а из покупателей - Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.
С чем в понедельник действительно были проблемы - это со спросом на валюту. Импортеры не понимают, до какого уровня может провалиться цена доллара, потому выжидают, и не берут его по текущей цене.
«Боятся переплатить. Те, у кого контракты терпят, как могут откладывают покупку валюты, чтобы взять ее максимально дешево. Ведь курс падает не первый день, и понятно, что продолжит скатываться, когда экспортеры развернут продажи под бюджетные платежи», - отметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
В конце этой недели бизнес платит квартальные налоги, так что ему потребуются крупные суммы гривни. И покупатели доллара понимают, что экспортеры будут активно конвертировать валютные запасы.
«Также на межбанковских торгах сказалась постепенная активизация валютных продаж экспортерами-аграриями для подготовки к началу сезонных работ. И, конечно же, наличие гривневого ресурса для спекулятивных колебаний», - сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Он уточнил, что остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 10,5 млрд. грн. (до 46,4 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 9,3 млрд. грн. (до 52,5 млрд. грн.).
Не только импортеры, но и люди пока не кидаются на дешевеющий доллар. Банкиры не наблюдают в своих кассах значительного роста спроса на валюту.
«Наличный рынок не является драйвером движения курса гривны, а лишь достаточно пассивно следует за движением курса на межбанке», - отметил Станислав Верхградский.
Кассиры в понедельник достаточно резво опускали свои курсы.
«Наличный рынок открыл неделю осторожно-завышенными котировками 27,26-27,33 грн./$, но под влиянием межбанка снизил их к середине дня до уровня 27,0-27,09 грн./$», - отметил Куринной.
Минимальная цена наличного доллара на продаже людям рухнула сразу на 25 копеек, и остановилась на уровне 26,92 грн./$ (на этом уровне торговал Банк Пивденный). Самый дорогой доллар стоил 27,80 грн./$ (ВТБ Банк).
Большинство же банков отдавало населению валюту в рамках 27,10-27,20 грн./$: ПУМБ, Сбербанк, Приватбанк, Креди Агриколь Банк, Проминвестбанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Укргазбанк, Кредобанк и др.
Финансистам сложно было предсказывать дальнейшее курсовое движение, и они старались подстраховаться. Потому ставили широкий диапазон курсов на выкупе доллара у населения - 26,40-27,0 грн./$.
Примеру банковских обменников последовали и менялы черного рынка. Они начинали день в рамках 27,20-27,47 грн./$, но уже к полудню их курсы рухнули к 27,10-27,23 грн./$, а к вечеру и вовсе к 26,97-27,06 грн./$.
13 февраля финансисты рассчитывают на спокойное начало торгов.
«Мы ожидаем, что торги на межбанке откроются на уровне 26,75-26,85 грн./$», - сказал Верхградский. И ровно такой же уровень на старте ждет Юрий Гриненко. А Олег Куринной допускает дальнейшую раскачку котировок в рамках 26,80-26,90 грн./$.
Ожидается, что, как и сегодня, рынок будут делать покупатели. Пока те, кто сейчас выжидает, не начнет скупать валюту, доллар продолжит дешеветь.
«Отложенный спрос ждет своего курса. Думаю, максимальный объем покупок увидим ближе к отметке 26,50 грн./$. Активнее всего на ней будут скупаться нефтетрейдеры и, возможно, автодилеры, которые могут захотеть завезти авто по более выгодным курсам, и устраивать потом акции для водителей. Хотя давление на курс доллара будет расти. После того, как будут уплачены налоги, начнутся распродажи со стороны аграриев. Они будут готовиться к посевной, так что станут активнее конвертировать валютную выручку», - резюмировал Гриненко.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Импортеры не спешат покупать валюту даже по текущему курсу
ТОП-НОВОСТИ
|Потерял бдительность: За что соратники Саакашвили слили его Банковой
|Саакашвили вернули в Польшу, при его задержании пограничники применили силу - спикер погранслужбы
|Третья годовщина Минских соглашений. Как Путин всем проиграл
Минский ригоризм уже вылезает Кремлю боком. Сейчас минские соглашения становятся все более выгодными Украине. Не положения, прописанные в документе, а "Минск" как элемент межгосударственного общения и политический механизм дипломатического давления.
|Евфратский котел. Как ихтамнеты хотели у курдов завод отжать и как их не стало
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Где приобрести эксклюзивные люстры в Киеве
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Гибриды усиливают провокации на Светлодарском направлении
|Захарченко страхуется от ФСБ-переворота, а Пасечник зарабатывает на выезжающих из ЛНР
|Курс доллара на межбанке не перестает катиться вниз
|Новая проблема Тимошенко: Чем известен задержанный экс-нардеп Шепелев
|Рост цен производителей в Украине в январе ускорился до 4,4% – Госстат
|Инфляция в Украине в январе ускорилась до 1,5% – Госстат
Это интересно
|4 главные ошибки при поиске работы
|Forbes впервые составил рейтинг криптовалютных миллиардеров
|Google работает над собственным игровым потоковым сервисом
|NASA одобрило запуск частного космического корабля Dream Chaser
|Tesla улетела не туда: что пошло не по плану при запуске Falcon Heavy?
|Слава Украине! Корни приветствия тянутся куда глубже времен ОУН-УПА
|Дизайнер Кристиан Лубутен может лишиться монополии на выпуск женской обуви с красной подошвой