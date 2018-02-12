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Dragon Capital допускает повышение учетной ставки НБУ в марте
Инвестиционная компания Dragon Capital допускает повышение учетной ставки НБУ в марте.
Об этом сообщила главный экономист компании Dragon Capital Елена Билан, передают Українські Новини.
"Мы считаем, что центральный банк будет придерживаться жесткой монетарной политики в этом году с целью привести потребительскую инфляцию ближе к целевым диапазонам (4-8% в 2018 и 4-6% в 2019 году). С учетом ускорения потребительской и особенно базовой инфляции, НБУ, вероятно, снова прибегнет к повышению учетной ставки 1 марта (после трех последовательных повышений в октябре, декабре и январе на 350 б.п. в целом до 16,0% годовых)", - заявила Билан.
Соблюдение жесткого состояния монетарной политики потребует повышения ставки примерно на 50 б.п., на что указывает один из двух показателей реальной процентной ставки, которым пользуется НБУ, а именно разница между учетной ставкой и базовой инфляцией.
Отмечается, что решение центрального банка также будет зависеть от инфляционных ожиданий экономических агентов, которые будут опубликованы позже в этом месяце.
В январе инфляция превысила и консенсус-прогноз агентства Bloomberg (+ 13,5% г/г), и ожидания Dragon Capital (13,9% г/г).
Ускорение инфляции в годовом измерении было вызвано дальнейшим ростом цен на топливо, а также более быстрым, чем ожидалось, ростом цен на фрукты и мясо.
В частности, мясо и мясные продукты подорожали на 1,1% м/м после стабилизации цен в четвертом квартале, а рост цен в годовом измерении составлял около 30%.
Остальные компоненты ИПЦ также продолжали дорожать, что повлекло за собой дальнейший рост базовой инфляции.
Такая динамика указывает на наличие фундаментального инфляционного давления, вызванного совокупностью факторов, в том числе вторичным эффектом повышения цен на сырые продукты питания (фрукты, овощи, мясо), стремительным ростом минимальной заработной платы (до 3 200 гривен/месяц прошлого года и до 3 723 гривен/месяц с января 2018), а также последствиями смягчения бюджетной политики в конце 2017 года.
Кроме того, временная слабость гривны в январе могла повлиять на цены импортируемых товаров.
Dragon Capital ожидает, что потребительская инфляция начнет замедляться в годовом измерении в ближайшие месяцы, в основном за счет сдержанного роста цен на мясо, а также лучшего урожая овощей и фруктов - два из ключевых факторов, которые повлияли на инфляцию прошлого года.
Но, отмечает, что инфляционное давление, вероятно, останется существенным в этом году, поскольку экономическая политика правительства останется социально-ориентированной накануне выборов 2019 года, а высокие мировые цены на нефть будут подталкивать вверх производственные затраты предприятий.
Поскольку положительное влияние от утихания роста цен на мясо и плодоовощную продукцию будет нивелироваться восстановлением внутреннего спроса, замедление инфляции будет постепенным.
По прогнозу Dragon Capital, темпы роста цен составят 9,5% г/г на конец 2018 и 6,5% на конец 2019 - оба за пределами инфляционных целей Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, в январе НБУ повысил учетную ставку с 14,5% до 16%.
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Соблюдение жесткого состояния монетарной политики потребует повышения ставки примерно на 50 б.п., на что указывает один из двух показателей реальной процентной ставки, которым пользуется НБУ, а именно разница между учетной ставкой и базовой инфляцией.
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