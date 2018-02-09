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Курсовая раскачка на межбанке завершилась 8 февраля удешевлением доллара
21:00 08.02.2018 |
Иностранцы, которые всю наделю ежедневно затаривали рынок долларом, сегодня свернули свои продажи. Еще утром были опасения, что его не хватит импортерам, потому спозаранку курсы взлетели до 27,20-27,25 грн./$. Но как только стало понятно, что отечественные экспортеры готовы продавать свои валютные запасы (как обязательную 50% выручку, так и свободную часть) напряженность на рынке спала, и котировки активно пошли вниз.
«Когда образовался излишек доллара, Национальный банк вышел на межбанк с покупкой доллара в форме запроса на наилучший курс», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Перед обедом НБУ совокупно приобрел $20 млн. по 27,10 грн./$. Говорят, центробанку продавалась выручка отечественных металлургов через ПУМБ.
Он стал главным валютным продавцом сегодня. Кроме ПУМБа казначеи выделяли в этом качестве еще Райффайзен Банк Аваль, Ситибанк, Укрсоцбанк и Ощадбанк. А из покупателей доллара отмечали Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.
Без иностранцев наши экспортеры, конечно же, не смогли повторить вчерашний рекорд по объемам торгов - $870,36 млн. 8 февраля общая сумма сделок сократилась до $414,50 млн.
«На сегодняшнюю стабильность курса повлиял целый ряд факторов. В числе которых завершение основных объемов операций по продаже валюты под покупку ОВГЗ, существенное пополнение Нацбанком валютных запасов за счет выкупа излишков предложения накануне. А также удержание наличным рынком опережающего курсового зазора с межбанком и снижение гривневой ликвидности в системе, что ограничивает спекулятивные колебания рынка», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Объем свободной ликвидности в четверг снизился на 4,2 млрд. грн. (до 96,1 млрд. грн.). При этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 6,1 млрд. грн. (до 38,6 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 2 млрд. грн. (до 57,6 млрд. грн.).
Что в четверг начало проявляться - это спрос на доллар. На этой неделе импортеры не очень активно скупали валюту, опасаясь переплатить. Каждый хотел закупаться на максимальном падении курса американской валюты, перед самым разворотом рынка. И вот сегодня этот момент настал.
«Действительно, импортеры пошли брать доллар. Активнее всего были нефтетрейдеры, которым нужно проплачивать поставки топлива на украинские заправки. Так совпало, что 8 февраля на мировых рынках еще упал курс евро, так что это дополнительно стимулировало их спрос. Хотя не исключаю, что остался и отложенный спрос на валюту. Кто-то может дожидается еще большего укрепления гривни», - сказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
В тоже время банкиры в отсутствие иностранных продаж уже не верят в дальнейшее удешевление валюты. И прогнозируют курсовой рост.
Юрий Гриненко, рассчитывает на старт межбанковских торгов в рамках 27,07-27,15 грн./$, а Олег Куринной ждет на протяжении дня торговлю в рамках 27,10-27,20 грн./$. Ожидается, что завтра возрастет валютный спрос как на безналичном, так и на наличном рынке. И что стоимость доллара на них будет подниматься одновременно. Сегодня кассам не удалось закрепить высокие ценники.
«Наличный рынок с утра выставил повышенные котировки 27,38-27,48 грн./$, но под влиянием отсутствия разворота курса на межбанке снизил их до 27,24-27,33 грн./$ к середине дня», - уточнил Куринной.
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