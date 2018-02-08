Слава Украине! Корни приветствия тянутся куда глубже времен ОУН-УПА

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

У Кабинета Министров Украины наконец дошли руки, чтобы внести изменения в устав Вооруженных сил Украины и заменить официальное воинское приветствие. Русско-церковнославянское "Здравия желаю", превратившееся в украинской языковой реальности в совершенно неудобоваримую, как для воинского приветствия кальку "Будьте здорові", может быть заменено на ставшее в последние годы традиционным "Слава Україні! - Героям слава!".

Народные депутаты, которым теперь нужно окончательно решить судьбу инициативы правительства, вряд ли решатся сохранить российско-советский атрибут, и потому вопрос замены приветствия можно считать практически решенным.

Россияне, украинские "ватники", польские гиперпатриоты и другие заинтересованные лица, разумеется, увидят в этом очередной образчик "фашизации" и "бандеризации" Украины, притом что корни приветствия "Слава Україні!" тянутся куда глубже времен ОУН-УПА, хоть и ассоциируются у многих именно с последними.

В современном виде приветствие оформилось еще в середине 20-х годов минувшего столетия и связанно с деятельностью националистической галицкой организации "Легія українських націоналістів", которая и использовала "славное" приветствие в качестве своего официального лозунга. Идею использовать "Слава Україні!" связывают с одним из основателей "Легии" Юрием Артющенко, который, разумеется, не выдумывал приветствие на пустом месте. Уроженец полтавщины Артющенко в бурные времена "Визвольних змагань" служил в полку "Черных запорожцев", получившем славу одного из наиболее боеспособных воинских соединений УНР и Державы гетмана Скоропадского.

И потому, когда при организации "Легии" встал вопрос об организационном приветствии, Артющенко предложил приветствие "чорношличников" "Слава Україні! Козакам слава!". С этим предложением все согласились, заменив, правда, конкретных "козаків", на абстрактных "героев". И уже во время Второй мировой войны это приветствие официально заимствовало и бандеровское крыло Организации украинских националистов. Откуда и пошла более-менее всем известная история лозунга.

Однако и у "Черных запорожцев" их приветствие возникло не на ровном месте. Собственно, в годы "Визвольних змагань" вариации приветствия со "Славою Україні!" в первой части имели практически все военизированные украинские организации. Так, сердюки времен Гетманата Скоропадского использовали "Слава Україні! Гетьманові слава!", а "украинизированные" моряки дредноута "Воля" Черноморского флота приветствовали голову Украинской Черноморской Рады Вячеслава Лащенко скандированием: "Слава Украине!".

Аналогичное приветствие использовали и повстанцы Холодноярской республики. Как писал в своей книге Юрий Горлис-Горский (чья бурная биография достойна отдельного авантюрно-героического романа), у холодноярцев было заведено приветствовать друг друга не "Здоров" или "Добрий день", а "Слава Україні". Отвечать нужно было "Україні слава!".

Так что было бы совсем неправильно связывать традиционное приветствие исключительно с ОУН и УПА. Они выступили только популяризаторами приветствия, которое сформировалось и окончательно оформилось еще до их появления.

К слову, аналогичный лозунг в несколько модифицированном виде до сих пор популярен на территории Российской Федерации - среди кубанских казаков. Несколько лет назад плакат с надписью: "Слава Кубани! Героям слава!" благополучно висел над одной из автотрасс в регионе и не слишком беспокоил местные власти жирным намеком на "украинский буржуазный национализм".

Причина того, что вариации лозунга со "Славою Україні" в основе оказался так популярен и благополучно мигрировал от УНР к современной Украине, достаточно банальна. Фразеологические конструкции со словом "Слава" известны со времен раннего средневековья и популярны у всех славянских народов. Достаточно вспомнить, что одной из популярнейших составных частей двухосновных славянских имен дохристианского периода, характерных в том числе и для высшей аристократии Киевской Руси, является "слав". Наряду с широко известными князьями - Святославами, Ярославами, Изяславами, Вячеславами и Мстиславами, по Руси, как и по соседним славянским землям бродили и другие "славики" - Бореславы, Болеславы, Владиславы, Всеславы, Доброславы, Гореславы и даже несколько по-анекдотически звучащие в сегодняшнем языке Годославы и Жирославы.

Так что корень "слав" издревле у славян наделен неким "сакральным" смыслом. Да простят мне этот несколько путинский аргумент. Имя у наших древних предков - это не только совокупность звуков для идентификации персонажа, но и некий "оберег". Со временем большинство славянских имен вышли из обихода и были заменены христианскими, что, однако, никак не изменило традиции использования "славить" не только Господа, но и всякие торжественные или даже просто "возвышенные" явления жизни. Конструкции "славні козаченьки", "козацька слава", "славнії гетьмани" широко представлены в народной, кобзарской, да и в высокой поэзии времен Речи Посполитой. Да и в народном бытовом общении приветствия "Слава Богу" или "Слава Ісусу" с ответом "Навіки слава" встречались не реже традиционного "Добридень" или "Здоровеньки були". "Слава Ісусу", собственно, в бытовом общении живет на Западной Украине и по сей день.

Не нужно забывать и военно-прикладное значение восклицания "Слава!". Украинское воинство традиционно использовало его, идя в атаку. Собственно, в тех же случаях, когда русские кричали "Ура!". Последнее слово, кстати, скорее всего, было заимствовано русскими у тюрков из Золотой Орды и в качестве наследия Российской империи досталось армии независимой Украины. Правда, не так давно русско-тюркское "Ура!" в украинской армии было официально заменено традиционным восклицанием "Слава!" и прошла эта замена практически незамеченной. Будем надеяться, что такая же судьба ждет и "Здравия желаю".