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6 февраля произошло самое крупное с начала 2018 года укрепление гривни
21:09 06.02.2018 |
Курс доллара на межбанке рухнул сразу на 30 копеек, и остановился к вечеру в рамках 27,38-27,42 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Валютный рынок начали заливать долларом с самого утра: как иностранные инвесторы, так и отечественные предприятия.
«Продавали все. И иностранцы, которые принимали участие в аукционе нашего Минфина по размещению облигации внутреннего госзайма, и наши экспортеры. Предприятия проводили продажу не только обязательных 50% выручки, но и свободной части, поскольку нуждались в гривне. Вот так совпало», - заметил Гриненко.
Бизнес доллар покупал, но неактивно. Ждал максимальной просадки котировок и боялся продешевить.
«Импортеры занимают выжидательную позицию, в расчете на дальнейшее проседание курса. Турбулентность доллара на мировых рынках вследствие обвала фондового рынка оказывает дополнительное психологическое содействие нисходящему валютному тренду», - объяснил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной
В итоге на продаже доллара стояло полрынка: ПУМБ, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк, Укрсоцбанк, ProCredit Bank. А глобальный покупатель валюты был лишь один - Нацбанк. Конкурентов у него не было, так что он тасовал межбанк под себя, как хотел. Банкиры же только подстраивались.
Активно сбрасывали ему валюту с самого утра: НБУ провел две закупки крупными партиями по запросу лучшего курса (RFQ) у 20-ки банков - сначала на $10 млн., а затем и на $30 млн. После чего казначеи смиренно ждали и целый час не совершали сделок, когда нацбанковцы взяли паузу. За то, что регулятор таким образом сбивал курс, его назвали «хитрым ждуном», но, когда он объявил после полудня новую закупку валюты - обрадовались. На этот раз чиновники скупали доллар в рамках аукциона, то есть у всех желающих.
Из предложенных $88,5 млн. центробанк приобрел лишь $44,20 млн. Дороже 27,44 грн./$ доллар отказывался брать. Средняя цена выкупа составила 27,4326 грн./$.
Можно не сомневаться, что, если бы центробанк поступил просто - объявил с утра аукцион до $100 млн. и все выкупил с межбанка. То курс доллара к вечеру был намного выше. Точно больше 27,50 грн./$.
«Инструмент RFQ позволяет НБУ реализовывать свои цели по наиболее выгодному для себя курсу. Однако, такой инструмент не всегда позволяет регулятору полностью сбалансировать рынок, в таких случаях он вынужден прибегать к массовому инструменту - аукциону, который позволяет полностью снять дисбаланс торговой сессии, но при этом «усредняет курс». С точки зрения оптимизации курса для Национального банка стратегия участия регулятора в сегодняшней сессии вполне очевидна - вначале полностью использовать преимущества RFQ, после чего дочистить излишки предложения на аукционе», - объяснил действия чиновников начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Общий объем торгов по итогам дня удвоился, и достиг $564,04 млн.
Кассиры в обменниках целый день пытались поспеть за межбанком.
«Наличный рынок снижается симметрично межбанку и сокращает разрывы с ним: уровень котировок снизился с утренних 27,60-27,70 грн./$ до 27,40-27,50 грн./$ к середине дня», - рассказал Олег Куринной.
Минимальный ценник во вторник рухнул на 23 копейки - до 27,45 грн./$ (Банк Пивденный), а максимальный - на 25 (до 28,0 грн./$ в кассах ВТБ Банка, Мисто Банка и банка «Грант»).
Большинство же банковских предложений на продаже доллара находилось в рамках 27,60-27,75 грн./$: Приватбанк, ОТП Банк, Universal Bank, ПУМБ, Креди Агриколь Банк, Проминвестбанк, Альфа-Банк, Правэкс-Банк, УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль, Пиреус Банк, Кредобанк.
Интересно, что несколько госбанков торговало выше среднего уровня, по 27,80-27,95 грн./$: Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк.
При этом выкуп валюты у людей производился в рамках 27,15-27,55 грн./$.
Черный рынок вышел на те же цены за день. Начинался он в рамках 27,58-27,70 грн./$, к полудню просел на 27,54-27,62 грн./$, а к вечеру рухнул на 27,36-27,50 грн./$.
Главная загадка сегодняшнего вечера - завершили ли иностранные покупатели украинских ОВГЗ конвертировать свой доллар. К этому привязывается большинство курсовых прогнозов.
«Доллар может еще дешеветь, если они будут торговать на вторичном рынке и продавать под это доллары в крупных объемах. Но все же думаю, что продаж подобных сегодняшним мы уже не видим. Потому курс доллара либо закрепится в текущих значениях, либо даже немного приподнимется. Старт межбанка в среду жду в рамках 27,35-27,45 грн./$», - сказал Юрий Гриненко.
Станислав Верхградский рассчитывает на начало торговой сессии на межбанке несколько выше - в рамках 27,40-27,50 грн./$, а Олег Куринной прогнозирует все торги в этом диапазоне.
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