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В январе международные резервы сократились на 2% до $18,4 млрд
В январе международные резервы сократились на 2% до $18,442 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Международные резервы Украины на 1 февраля 2018 составили 18,4 млн долларов (в эквиваленте) по предварительным данным.
За первый месяц года они почти не изменились, сокращение составило 2% и произошло по двум причинам.
Во-первых, в январе были совершены платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на сумму 565,6 млн долларов.
В частности, 468,5 млн долларов были направлены на обслуживание и погашение по ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.
Во-вторых, в ответ на усиление волатильности обменного курса гривны Национальный банк проводил валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных временными факторам.
В январе он осуществил продажу иностранной валюты на межбанковском валютном рынке на 266,8 млн долларов, из которых 169,0 млн долларов - во время интервенций в форме запроса лучшего курса.
Однако формирование избыточного предложения валюты на межбанковском рынке в конце января позволило Национальному банку пополнить международные резервы.
Всего за январь Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке Украины 250,9 млн долларов, в том числе 177,0 млн долларов - по интервенциями в форме запроса лучшего курса.
Таким образом, чистая продажа иностранной валюты составил 15,9 млн долларов.
Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса валют) на сумму 205,9 млн долларов и другие операции на сумму 9,9 млн долларов.
В целом, по состоянию на 1 февраля 2018 объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 международные резервы выросли на 21% до $18,8 млрд долларов.
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