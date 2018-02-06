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Торги на межбанке 5 февраля прошли под натиском иностранцев
21:48 05.02.2018 |
Они готовились к завтрашнему аукциону Минфина по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма, а потому активно продавали валюту, удешевляя доллар. Его курс за день рухнул на 15 копеек, и остановился вечером в рамках 27,70-27,72 грн./$, сообщил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Торговля выровнялась под линейку Нацбанка, который выкупал валюту по лучшему курсу у 20-ки уполномоченных банков (RFQ), и приобрел немалый объем.
«НБУ приобрел $17 млн через запрос лучшего курса в среднем по 27,7171 грн./$», - уточнил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
Это несвойственно для начала месяца: с того момента, как Нацбанк разрешил иностранцам выводит дивиденды, заработанные в Украине, на старте каждой 30-дневки, растет спрос на доллар, и как следствие - его курс. Разумеется, центробанк в такие моменты ничего не выкупает, а лишь продает - поскольку нерезидентам нужно много валюты.
Однако после недавнего повышения Нацбанком своей учетной ставки на 1,5% годовых (до 16%) и соответствующего пересмотра доходности ОВГЗ, в нашу страну потянулись другие иностранцы - покупатели украинских гособлигаций. Для их покупок им требуется гривна, потому они конвертируют на межбанке заведенные доллары. Это несколько раз происходило на прошлой неделе, и произошло сегодня. В понедельник для Нацбанка и импортеров сложилась вообще идеальная ситуация: когда одним иностранцам потребовалось больше доллара (выводящим дивиденды), другие чужеземцы его им продали. Да еще и НБУ немного оставили на пополнение золотовалютных резервов.
Были, конечно, и сопутствующие факторы, влияющие на ситуацию на межбанке, но их назвали вторничными.
«Ситуативное укрепление гривны объясняется преобладанием предложения валюты над спросом за счет активности нерезидентов для покупки ОВГЗ, потребностей компаний в гривне для выплат январских зарплат, а также снижением остатков на корсчетах банков, что ограничивает спекулятивные движения рынка», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 5,1 млрд. грн. (до 41,2 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, вырос на 3,4 млрд. грн. (до 55,0 млрд. грн.).
Общие объемы долларовой торговли сократились с пятничных $362,02 млн. до $256,12 млн.
В ту же сторону двигались и цены в кассах.
«Наличный оптовый рынок идет в тренде межбанка, продолжая удерживать умеренный опережающий разрыв: уровень котировок снизился с утренних 27,88-27,95 грн./$ до 27,75-27,82 грн./$ к середине дня», - сообщил Олег Куринной.
Максимальная цена доллара на продаже людям не изменилась с пятничного значения - 28,25 грн./$. Но количество работающих по ней банков сократилось с четырех до одного (Forward Bank).
Минимальный же ценник просел с 27,87 грн./$ до 27,68 грн./$, и работает с ним все тот же Банк Альянс.
А вот рабочий курсовой диапазон на продаже валюты расширился до 27,85-28,10 грн./$. В него укладываются предложения большинства украинских банков: ОТП Банк, Universal Bank, Альфа-Банк, ПУМБ, Укрэксимбанк, Проминвестбанк, УкрСиббанк, банк «Аркада», Укргазбанк, Кредобанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Ощадбанк, Правэкс-банк.
Выкупали доллар у людей в рамках 27,50-27,75 грн./$.
Мощный курсовой обвал в понедельник был зафиксирован и на черном рынке. Еще утром там торговали в рамках 27,84-27,95 грн./$, но уже к полудню ценники скатились к 27,81-27,90 грн./$, а к вечеру и вовсе к 27,68-27,81 грн./$.
Финансисты ждут от иностранцев долларовых продаж и завтра. Говорят, что они достаточно активно скупают ОВГЗ на вторничном рынке, потому будут торговать еще и после завершения аукциона нашим Минфином. Конечно, это все слухи и предположения, но они достаточно активно распространяются по межбанку. Потому казначеи дают обнадеживающие прогнозы для нашей гривни.
«Ожидаем продолжения снижения валютного курса», - сказал Олег Ропяк. Хотя его коллеги высказались более осторожно.
«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 27,70-27,80 грн./$», - спрогнозировал Олег Куринной.
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