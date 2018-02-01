На межбанке 1 февраля ощущался относительный баланс спроса и предложений

Елена Лысенко / UBR.ua

Период бурных распродаж и ажиотажных сбросов валюты завершился в январе. 1 февраля торговля на межбанке выровнялась, и курс доллара приподнялся на 5 копеек - к 27,85-27,88 грн./$, сообщил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

«Рынок открылся на 27,85-28,90 грн./$, после чего котировки доллара плавно стали расти до 27,97 грн./$. Ближе к середине дня, гривна смогла отыграть позиции до уровня 27,83-28,85 грн./$, однако удержаться на этих позициях не смогла. В итоге рынок закрылся на 27,85-27,88 грн./$», - уточнил он.

Тем не менее финансисты не увидели в этом движении повода для беспокойства, и объяснили все привычной сезонностью.

«Сегодняшняя умеренная активность обусловлена первым днем финансового месяца и соответствующим низким предложением валюты, при этом энергоимпортеры и нерезиденты являются основными сегментами покупателей, влияющих на уровень спроса», - заметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Доллара не хватало совсем немного.

«На межбанке ощущался относительный баланс спроса и предложений. Но в начале месяца обычно на рынок выходит дополнительный спрос в связи с покупкой валюты под репатриацию дивидендов, поэтому на рынке присутствует ожидание «сезонного» роста курса доллара», - сказал Станислав Верхградский.

Общая спокойствие подтвердилось к вечеру отчетом по торгам: их объем сократился со вчерашнего дня в 2,5 раза, и остановился на $266,54 млн.

Из числа валютных продавцов выделяли Ситибанк, Приватбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль и Альфа-Банк, а из покупателей - Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.

На финансовом рынке сегодня прибавилось свободной гривни, хотя не очень много: остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 1,7 млрд. грн. (до 45,8 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 0,4 млрд. грн. (до 54,1 млрд. грн.).

Спокойно было не только на межбанке, но и в кассах.

«Наличный рынок вырос по отношению к вчерашнему уровню, но вел себя сдержанно: утренние котировки составили 27,92-28,0 грн./$, незначительно снизившись к середине дня до 27,91-27,98 грн./$», - рассказал Оле Куринной.

Впрочем, казначеи сразу призвали к этому не привыкать. Никто не сомневается, что завтра доллар с самого утра начнет дорожать. Причина сезонная, и она одна - нерезиденты начнут покупать валюту под репатриацию дивидендов. Также как они это делали на старте предыдущих месяцев.

«Обычно такие покупки длятся по 2-3 дня, иногда дольше. Сейчас не вижу предпосылок к затяжным закупкам. Тем не менее доллар будет дорожать: думаю, с утра 2 февраля межбанк может открыться в рамках 27,90-28,0 грн./$, и если не будет достойного предложения, то еще прибавит 5-10 копеек», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Финансисты не исключают повторного появления на продаже доллара иностранных покупателей украинских долговых бумаг, как в предыдущие два дня. Однако ждут их после роста безналичного курса до 28,40-28,50 грн./$, чего в пятницу не обещают.

«Завтра ожидаем открытие рынка с уровня 27,85-27,95 грн./$ после чего не исключен рост курса доллара к отметке 28,0 грн./$», - считает Олег Куринной. Хотя есть и те, кто верит в более мощные раскачки рынка.

«На днях попробуем на прочность диапазон 28-28,20 грн./$, если не удастся преодолеть эти отметки, курс устремится по направлению к 27,0 грн./$», - сообщил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.