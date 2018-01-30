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Курс доллара на межбанке рухнул из-за иностранных вливаний и аграриев
21:09 30.01.2018 |
Мощная распродажа валюты второй день к ряду обваливает межбанковский курс доллара. 30 января он рухнул на 23 копейки (на 52 за два дня), и закрепился к вечеру в рамках 27,96-27,98 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Курсовой обвал начался с самого утра с 7-копеечного удешевления доллара к 28,05-28,15 грн./$, а затем стал ускоряться. Уже к 10 часам, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, безналичный рынок оказался в рамках 28,01-28,08 грн./$, а к обеду вышел на психологический уровень в 28,0 грн./$.
Казначеи называли сразу три причины удешевления доллара. Во-первых, валюту конвертировали под новое размещение Минфином облигаций внутреннего госзайма. «Было крупное размещение трехмесячных гривневых ОВГЗ - на 3 млрд. грн. под 16,5% годовых. В нем приняли участие иностранцы, которые заводили валюту в страну и конвертировали ее в нашу гривну», - рассказал Гриненко.
Вторая причина - это безналичные распродажи аграриев, которые до этого придерживали свою валютную выручку.
«Существенное снижение, по нашему мнению, связано с реализацией отложенного предложения (в основном со стороны аграриев) на развороте тренда», - подтвердил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
На третье место сегодня ставили наличный фактор, ссылаясь на активную конвертацию населением доллара. Того, что люди скупали с середины января в ожидании девальвации гривни.
«Наличный рынок поддерживает опережающие межбанк темпы укрепления гривны, подогреваемый ростом предложения валюты со стороны неудачно сыгравших «на повышение» спекулянтов: там уровень котировок снизился с утренних 27,96-28,04 грн./$ до 27,84-27,92 грн./$ к середине дня», - объяснил ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В Киеве минимальный курс продажи доллара людям вообще достиг 27,90 грн./$. Его ставили небанковские финучреждения. В банковских же обменниках самую дешевую валюту можно было приобрести по 28,96-28,98 грн./$ (в банке «Глобус» и Радабанке), а максимальный курс держался на уровне 28,50 грн./$ (Райффайзен Банк Аваль).
Большинство же банков продавали доллар в рамках 28,05-28,30 грн./$: Universal Bank, Приватбанк, Креди Агриколь Банк, ПУМБ, Проминвестбанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, Кредобанк, УкрСиббанк, Правэкс-банк, Альфа-Банк, Укргазбанк.
В Нацбанке были готовы к сбросу доллара, потому с самого утра встали на выкуп валюты в режиме наилучшего курса. По итогам дня совокупно приобрели $40 млн.: выкуп происходил в рамках 27,98-28,02 грн./$, но более всего сделок заключил на 27,98 грн./$. «Поддержка НБУ (покупка доллара через RFQ) лишь снижает темпы укрепления гривны», - заметил Станислав Верхградский.
Завтра регулятору может снова повезти с пополнением золотовалютных резервов. Финансисты допускают, что нерезиденты захотят докупить украинских ОВГЗ и на вторичном рынке, потому им потребуется гривна. Кроме того, казначеи не исключают обильных валютных продаж от аграриев, потому продолжают говорить об укреплении гривни.
«В среду предполагаем старт рынка на широком спреде 27,90-28,0 грн./$, с дальнейшей коррекцией в сторону дневного тренда», - сказал Верхградский. Олег Куринной закладывает те же 27,90-28,0 грн./$ на весь день. А их коллеги не исключают и более глубокого укрепления гривни.
«Если цена не удержится в районе 28,0 грн./$, то будем ждать снижения в область 27,60-27,80 грн./$», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
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