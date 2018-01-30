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Оплоты и ПТРК: Что скрывается в новом оборонном Госзаказе
Вооруженные силы Украины вскоре ждут кардинально новые подходы к обеспечению новыми видами вооружения.
17 января Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел и одобрил "Основные показатели Государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы", а 29 января президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел это решение в действие.
При этом было сообщено, что проект основных показателей Государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы базируется на финансовом ресурсе, определенном в Государственном бюджете Украины на этот год, а также показателях следующих двух лет, предусмотренных Основными направлениями бюджетной политики на 2018-2020 годы.
Таким образом заработала трехлетняя система Государственного оборонного заказа, что должно позволить государственным заказчикам и исполнителям Государственного оборонного заказа более четко планировать свою работу и ресурсы.
При этом известно, что по результатам выполнения Государственного оборонного заказа в 2017-м году Вооруженным силам Украины было поставлены почти 2,5 тысячи образцов вооружения, военной техники и специальных изделий и свыше 27 тысяч ракет и боеприпасов.
А согласно "Основным показателям Государственного оборонного заказа" в 2018-м году приоритетным направлением должно стать обеспечение Вооруженных сил Украины современной ракетной и бронетанковой техникой; средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны; беспилотными авиационными комплексами, антиснайперскими системами и т. д.
Что характерно, именно такие приоритеты были выбраны совсем не случайно.
"Я имел возможность непосредственно пообщаться с командованием АТО, с командирами бригад, и могу сказать о тех приоритетах, которые украинские воины и украинские герои поставили передо мной как перед президентом и верховным главнокомандующим - это должны быть новые противотанковые комплексы, причем как украинского производства "Стугна", другие, так и иностранного", - заявил президент Украины Петр Порошенко.
При этом он отметил, что количество противотанкового вооружения увеличится в четыре раза, и все это должно быть непосредственно в АТО. И хотя это утверждение идет немного вразрез с требованием США по хранению противотанковых ракетных комплексов "Javelin" на полигоне в Новояворовске, однако все равно вселяет значительный оптимизм.
А секретарь СНБО Украины Александр Турчинов уже успел сообщить, что в текущем году запланировано увеличение финансирования Государственного оборонного заказа до уровня 21,3 миллиардов гривен, что на 37% больше, чем в 2017-м году.
По словам Турчинова, все это направлено на повышение эффективности деятельности всех составляющих сектора безопасности и обороны согласно нормам и стандартам НАТО и ЕС.
Но давайте рассмотрим более предметно то, что предполагается этим госзаказом.
Как известно, государственная целевая оборонная программа развития вооружения и военной техники ВСУ до 2020-го года имеет гриф ограниченного доступа "Совершенно секретно", поэтому говорить о ней говорить точно не приходится. Однако первые лица государства в той или иной степени уже успели приоткрыть завесу таинственности.
В частности, президент Порошенко отметил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Javelin" от США. Также это на днях подтвердил и специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер.
Кроме этого Генеральный штаб принял решение внести в список потребностей украинской армии на 2018-й год 800 современных противотанковых ракетных комплексов типа "Стугна" и "Корсар" отечественного производства.
И это вполне логично, ведь нельзя игнорировать тот факт, что сегодня, на четвертом году войны, на передовой ощущается дефицит оснащения управляемыми ракетами, а целые роты имеют на вооружении из подобных вещей в лучшем случае советский станковый противотанковый гранатомет СПГ-9, принятый на вооружение в далеком 1963-м году.
Вторая приоритетная позиция - это средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. По словам Порошенко, у ВСУ должна быть возможность защитить украинские позиции от вражеских беспилотных летательных аппаратов и обеспечить радиоэлектронную поддержку деятельности наших войск.
По его словам, в гособоронзаказе втрое увеличены расходы на закупку современных средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и иностранного производства.
Следующим приоритетом является обеспечение бойцов антиснайперскими комплексами. Это направление обороны планируют увеличить в 10 раз.
Не менее важным приоритетом является обеспечение армии беспилотными авиационными комплексами. Для этого Генштаб уже принял решение внести в список потребностей украинской армии 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Но тут не все так радужно. Запланированные 500 дронов - это, конечно, хорошо. Но даже такое их количество не покроет современные нужды армии. Сегодня беспилотники нужны в гораздо большем количестве, причем как в разведывательных, так и ударных вариантах. А у нас до сих пор основную часть боевых задач по разведке на фронте выполняют волонтерские дроны, которые поставлялись по принципу "что смогли, то и получили".
Тем не менее, тот факт, что такого количества подготовленных расчетов для ПТРК, БПЛА, антиснайперских комплексов и средств радиоэлектронной борьбы у украинской армии сейчас нет и никогда не было, говорит о существенном переоснащении Вооруженных сил качественно новыми видами вооружения. Ведь ранее Генштаб считал приоритетом закупку других видов оружия, игнорируя реальные потребности армии во время локальной войны, которая имеет место в последние годы на Донбассе.
Кроме этого, в прошлом году Александр Турчинов обещал, что в 2018-м для ВСУ будут заказаны 10 танков "Оплот". Стоимость одного танка, который шел на экспорт, составляет $4,9 млн.
Таким образом, у военнослужащих Вооруженных сил Украины есть все шансы уже в текущем году надеяться на качественно новое вооружение. А как оно будет на деле - увидим уже совсем скоро.
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