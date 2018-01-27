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Валютная распродажа от Укргазбанка обвалила курс доллара на межбанке
21:15 26.01.2018 |
Последний день недели завершился мощным обвалом курса доллара: 26 января он потерял на межбанке сразу 17 копеек, и остановился в рамках 28,48-28,51 грн./$. Об этом сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Рынок просто завалили долларом: объем торгов вырос со вчерашних $339,08 млн. до $416,88 млн. Покупателей на весь объем не нашлось, так что валюту снова скупал Нацбанк в режиме наилучшего курса. Совокупно приобрел за день $30 млн.: первые $10 млн. до обеда по 28,52-28,54 грн./$ и еще $20 млн. во второй половине дня, уже по единому курсу - 28,50 грн./$.
Казначеи называли сегодня два источника валюты. Главный - это Укргазбанк, который устроил массовый сброс доллара. Его природу на рынке до конца не поняли: одни говорили, что госбанк продавал валюту с позиции под погашение рефинансирования Нацбанка, а другие - что это был доллар его главного клиента НАК «Нафтогаз».
Вторым поставщиком валюты на межбанк стало население. «После того, как наличный доллар стал активно дешеветь в обменниках, население пошло активно его сдавать. Разница в курсах сложилась адекватная, так что банки сейчас перепродают эту валюту на безналичном рынке», - объяснил ситуацию начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Кстати, банки снова опустили цены в своих кассах.
«Наличный рынок продолжает опережающее межбанк снижение: его котировки снизились с утренних 28,55-28,62 грн./$ до 28,38-28,43 грн./$ к середине дня», - уточнил Олег Куринной.
При этом финансисты хором уверяли, на сегодняшних межбанковских торгах почти не было ключевых экспортеров. Ни аграрии, ни металлурги не продавали сколько-нибудь заметные объемы валюты.
Аномальные валютные распродажи в пятницу несколько обескуражили казначеев. Большинство не поняло, какую валюту распродавал Укргазбанк, потому не смогли оценить глубину тенденции и возможности ее продолжения на будущей неделе. Потому прогнозы давали разные.
Юрий Гриненко спрогнозировал старт межбанка в понедельник в рамках 28,40-28,50 грн./$, а Олег Куринной заложил на начало недели 28,30-28,50 грн./$. Были и более радикальные оценки.
«На следующей неделе ожидаем продолжения движения по направлению к 28,0-28,20 грн./$. Скорость движения определит регулятор», - например, сказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
Банкиры считают, что валютный рынок почти отработал нашумевшее 1,5%-ное повышение Нацбанком учетной ставки: официальное заявление на этот счет прозвучало 25 января, а в силу оно вступило с 26 числа.
«Если подходить чисто математически, то показатели уже рядом с искомым значением: требуется снижение с 28,9 грн./$, которые мы имели, до 28,47 грн./$. Но станут ли экспортеры активнее конвертировать доллар в гривну - посмотрим на следующей неделе», - отметил Юрий Гриненко.
О возможном влиянии ресурсного фактора говорят и другие банкиры.
«В пользу укрепления курса гривны к доллару работают реакция рынка на существенное ужесточение монетарной политики НБУ, период окончания финансового месяца и проведения соответствующих расчетов, а также турбулентность доллара к евро на международных рынках», - заметил Олег Куринной.
Но посоветовал не забывать о крупных гривневых вливаниях Госказначейства, которое совершало выплаты по НДС: остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 14,8 млрд. грн. (до 71,5 млрд. грн.).
«Фактором риска остается высокий уровень гривневой ликвидности в системе, подпитываемый возмещениями НДС и способный стать детонатором спекулятивных раскачек курса», - резюмировал Куринной.
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