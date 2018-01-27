Апелляционный суд Англии отложил рассмотрение апелляции Украины по долгу перед Россией на $3 млрд

Апелляционный суд Англии завершил слушания и отложил срок вынесения решения по жалобе Украины на решение Высокого суда о выплате долга России на 3 млрд долларов.

Как сообщили Українськім новинам в пресс-служба Министерства финансов Украины, соответствующее решение было принято на заседании 26 января.

"Сегодня Апелляционный суд Англии завершил слушания апелляционной жалобы, поданной Украиной на решение, вынесенное в марте 2017... После завершения заседания судьи отложили вынесение решения на более поздний срок", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации Минфина, в течение 5 дней, которые длилось заседание, команда юридических советников Украины привела веские правовые аргументы Украины для рассмотрения судейской коллегией в составе трех высококвалифицированных и опытных судей Апелляционного суда.

В Минфине отмечают, что о результатах апелляционного рассмотрения будет сообщено после объявления Апелляционным судом Англии своего решения.

Также в сообщении подчеркивается, что Украина доверяет английском судопроизводству и, как и раньше, уверена в достижении положительного результата судебного процесса, который был начат "по указанию России в целях реализации масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины".

"Украина подтверждает свое намерение решительно противостоять этому проявлению агрессии со стороны России до окончательного завершения судебного процесса", - подчеркивается в сообщении пресс-службы Минфина.

Как сообщали Українські Новини, 22 января 2018 года Высокий суд Лондона начал рассмотрение апелляции Украины по долгу перед Россией на 3 млрд долларов.

29 марта 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации перед Россией на 3 млрд долларов.

Суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме 3 млрд долларов, приобретенных в 2013 году за счет средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ), сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 млн долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.

В июне Украина обжаловала данное решение.