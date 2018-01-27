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Апелляционный суд Англии отложил рассмотрение апелляции Украины по долгу перед Россией на $3 млрд
19:20 26.01.2018 |
Апелляционный суд Англии завершил слушания и отложил срок вынесения решения по жалобе Украины на решение Высокого суда о выплате долга России на 3 млрд долларов.
Как сообщили Українськім новинам в пресс-служба Министерства финансов Украины, соответствующее решение было принято на заседании 26 января.
"Сегодня Апелляционный суд Англии завершил слушания апелляционной жалобы, поданной Украиной на решение, вынесенное в марте 2017... После завершения заседания судьи отложили вынесение решения на более поздний срок", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации Минфина, в течение 5 дней, которые длилось заседание, команда юридических советников Украины привела веские правовые аргументы Украины для рассмотрения судейской коллегией в составе трех высококвалифицированных и опытных судей Апелляционного суда.
В Минфине отмечают, что о результатах апелляционного рассмотрения будет сообщено после объявления Апелляционным судом Англии своего решения.
Также в сообщении подчеркивается, что Украина доверяет английском судопроизводству и, как и раньше, уверена в достижении положительного результата судебного процесса, который был начат "по указанию России в целях реализации масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины".
"Украина подтверждает свое намерение решительно противостоять этому проявлению агрессии со стороны России до окончательного завершения судебного процесса", - подчеркивается в сообщении пресс-службы Минфина.
Как сообщали Українські Новини, 22 января 2018 года Высокий суд Лондона начал рассмотрение апелляции Украины по долгу перед Россией на 3 млрд долларов.
29 марта 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации перед Россией на 3 млрд долларов.
Суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме 3 млрд долларов, приобретенных в 2013 году за счет средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ), сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 млн долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.
В июне Украина обжаловала данное решение.
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