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Нацбанк упростил бизнесу условия продажи иностранной валюты
Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке, сообщается на веб-сайте центробанка.
Соответствующее решение утверждено постановлением "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ" №7 от 25 января 2018 года. Документ вступает в силу 27 января 2018 года.
Постановлением, в частности, определяется право клиента подавать заявление о продаже иностранной валюты в любой уполномоченный банк по собственному выбору (независимо от наличия текущего счета в иностранной валюте, открытого в этом банке).
Помимо этого, НБУ уточнил сроки продажи банком иностранной валюты клиентов. Как и ранее, уполномоченный банк обязан по поручению клиента осуществлять продажу его собственных средств в иностранной валюте не позднее, чем за пять рабочих дней, начиная со дня списания этих средств с текущего счета клиента, открытого в этом банке. В то же время НБУ уточнил: если средства для продажи перечисляются клиентом из другого уполномоченного банка, продажа этой валюты осуществляется в пятидневный срок со дня зачисления таких средств на корреспондентский счет уполномоченного банка.
"Эти шаги по валютной либерализации разработаны с учетом предложений, поступивших от бизнеса и участников рынка. Как следствие, бизнес получит более широкие возможности для выбора оптимального курса продажи валюты. Также указанные изменения создадут надлежащие условия для развития экономической конкуренции на межбанковском валютном рынке", - сообщил НБУ.
При этом Нацбанк отмечает, что указанные шаги не будут иметь существенного влияния на состояние валютного рынка.
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