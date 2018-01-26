Повышение учетной ставки существенно не отразится на депозитных ставках, рост розничного потребкредитования сохранится - банкиры

Повышение учетной ставки НБУ до 16% с 14,5% существенно не отразится на депозитных ставках, рост розничного потребительского кредитования сохранится, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Безусловно, рост ставки отразится на ставках по депозитам и кредитам, но эффект не будет прямо пропорциональным. Избыточная гривневая ликвидность банков позволяет им сдерживать рост ставок по новым депозитам. Украинский индекс ставок по депозитам физлиц сейчас варьируется от 13,5% до 14,3% - в зависимости срока депозита. Даже если ставки по депозитам незначительно вырастут, банки все равно будут иметь возможность зарабатывать на разнице ставок по депозитам и депозитным сертификатам НБУ, которые привязаны к учетной ставке. Повышение учетной ставки не снизит интерес банков к розничному потребительскому кредитованию, так как ставки по таким кредитам существенно выше", - сказал заместитель главы правления банка "Кредит Днепр" Сергей Волков.

Он отметил, что решение Нацбанка о повышении ставки на 1,5 п.п. годовых отражает не только существующие и будущие инфляционные риски, в частности, дальнейшее повышение социальных выплат и рост зарплат в частном секторе в результате конкуренции за высококвалифицированную рабочую силу, но и риски прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), что может негативно отразиться на курсе гривни и инфляции на фоне роста расходов на обслуживание внешнего долга.

"Нацбанк сыграл на опережение, тем более что следующий пересмотр учетной ставки состоится весной, когда уже будет ясность с дальнейшей судьбой транша МВФ", - добавил эксперт.

Директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин также полагает, что депозитные ставки существенно не изменятся.

"В ближайшие пару недель мы не ожидаем изменений на депозитном и кредитном рынке. Возможно, государственные банки увеличат депозитные ставки на короткие строки, но это не повлияет на общую ситуацию на рынке", сказал он.

Эксперт полагает, что уменьшение учетной ставки может произойти только в случае обуздания темпов инфляции.

"В 2017 году потребительская инфляция выросла до 13,7%, что превысило цель НБУ 8% +/- 2 п.п. В конце 2017 года усилились колебания курса гривни, фискальная политика стала более мягкой, произошло резкое повышение пенсионных выплат и неравномерное расходование бюджетных средств. Кроме этого, рост социальных выплат более высокими темпами, чем рост продуктивности труда в экономике, также усиливал инфляционное давление. В этом случае Нацбанк был вынужден формировать более жесткие монетарные условия", - пояснил эксперт причины повышения учетной ставки.

Как отметил главный экономист Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка Алексей Блинов, повышение учетной ставки до 16% является ужесточением монетарной политики до наивысшего уровня за всю историю ее существования в современном виде.

"Уровень реальной учетной ставки (против ожидаемой инфляции через 12 месяцев) превысил 6%. При этом НБУ дал обновленный прогноз по инфляции на конец 2018 года (8,9%), который в отличие от прежних оптимистичных оценок констатирует, что даже при нынешнем ужесточении монетарной политики инфляционная цель на этот год (коридор 4-8%), скорее всего, не будет достигнута, как и инфляционная цель на конец 2017 года (факт 13,7% против целевого коридора 6-10%)", - добавил эксперт.

По его словам, резким ужесточением ставки центробанк также реагирует на риски, связанные с бюджетной политикой и валютным рынком.

"В частности, стоимость новых гривневых заимствований для государства возрастет моментально, и увеличение бюджетного дефицита станет более обременительным. При этом побочным эффектом повышения учетной ставки может стать повышение интереса инвесторов к гривневым ОВГЗ. Увеличение учетной ставки в краткосрочной перспективе позитивно скажется и на валютном рынке, сглаживая волатильность до сезонного изменения весной баланса рынка в пользу национальной валюты", - считает А.Блинов.

По его оценке, НБУ может вернуться к практике снижения процентной ставки весной, однако главным условием этого является прогресс Украины по программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). В ином случае будут реализовываться новые валютные и инфляционные риски, на которые центробанку придется реагировать сохранением очень жесткой монетарной политики.

Член правления банка "Форвард" Сергей Любарский полагает, что повышение учетной ставки будет сдерживать кредитную экспансию банков.

"Повышение учетной ставки направлено на повышение депозитных ставок банков и, как следствие, приведет к увеличению стоимости кредитов, а значит, сдерживанию кредитной экспансии", сказал он.

Как сообщалось, НБУ с 26 января повысил учетную ставку до 16% с 14,5%.

"Более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возврату в целевой диапазон в 2019 году", - прокомментировал Нацбанк свое решение.

Это уже третье подряд решение о повышении учетной ставки: НБУ повысил учетную ставку с 12,5% годовых до 13,5% годовых 27 октября 2017 года и затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года.

В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% годовых с 13% годовых - 26 мая 2017 года. До этого НБУ снизил ставку с 14 апреля 2017 года до 13% годовых с 14% годовых, которая была установлена 28 октября 2016 года.

