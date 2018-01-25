НБУ повысил учетную ставку с 14,5% до 16%

Национальный банк повысил учетную ставку с 14,5% до 16%.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что ускорение инфляции по сравнению с 2016 годом (12,4%) произошло в первую очередь из-за действия факторов, на которые инструменты денежно-кредитной политики имеют ограниченное влияние.

В частности на показателях инфляции существенно сказалось сокращение предложения отдельных видов продовольственных товаров при неблагоприятных погодных условиях в первой половине года, нестабильная ситуация в животноводстве, рост мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания (прежде всего, мясные и молочные).

Также на росте цен отразилось увеличение производственных затрат, в частности на оплату труда, и стремительное восстановления потребительского спроса.

Кроме того, в конце года усилились колебания обменного курса гривны и произошло существенное смягчение фискальной политики, в том числе из-за резкого повышения пенсионных выплат, и неравномерное расходование бюджетных средств.

Соответственно, усилилось и фундаментальное инфляционное давление, о чем свидетельствует ускорение базовой инфляции до 9,5% в декабре и высокие инфляционные ожидания.

Следующее заседание монетарного комитета состоится в 1 марта.

Как сообщали Українські Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.

Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.

28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.

С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.

29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.

28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%, в октябре - повысил до 13,5%, в декабре - до 14,5%.