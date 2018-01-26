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Чиновники замедлили выплаты по НДС, и бизнес стал активнее продавать на межбанке свободную часть валютной выручки
23:47 25.01.2018 |
Доллар сдает позиции: 25 января его курс на межбанке потерял 11 копеек, и закрепился в рамках 28,65-28,68 грн./$, сообщил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
В конце месяца предприятиям потребовалась гривна под закрытие сделок, но не все успели ее получить как уже привыкли - в виде возмещений по НДС от Госказначейства. Чиновники замедлили выплаты, и бизнес стал активнее продавать свободную часть валютной выручки.
«Приближающийся период расчетов субъектов хозяйствования по итогам месяца с одной стороны активизирует продажу валюты, а с другой - связывает часть гривневого ресурса и снижает спекулятивные настроения», - объяснил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Интересно, что многие прогадали совсем немного: только-только подали вчера (на сегодня) заявку на обязательную валютную продажу, как уже через час-другой получили НДС-ную выплату от Госказначейства. Не продавать доллар сегодня компания уже не могла, поскольку уже завела его в страну, но и гривна на счетах уже появилась.
После обеда продажу валюты стимулировал уже второй фактор - повышение Нацбанком учетной ставки на 1,5%, до 16% годовых.
«Это заметно повысило привлекательность гривневых ресурсов. Бизнес перевкладывался в нацвалюту, чтоб получить повышенную доходность по гривневому вкладу», - объяснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
По совокупности всех факторов курсовой откат получился достаточно резвым и даже несколько переполошил экспортеров, которых встряхнуло укрепление гривни. По мере роста валютных продаж на торгах появился Нацбанк, который не смог пройти мимо лишнего доллара и выкупал его в режиме наилучшего курса.
«Открылись безналичные торги на уровне 28,78-28,82 грн./$, после чего котировки очень бодро снизились до 28,75-77 на существенном предложении валюты. После 11:30, когда стал очевиден явный разворот тренда, экспортеры стали более активно продавать валюту и котировки стремительно начали падать. На уровне 28,70-28,72 грн./$, во избежание резкого колебания курса, на рынок вышел НБУ с покупкой доллара (методом запроса наилучшего курса «RFQ»), что привело к быстрой коррекции и росту котировок до уровня 28,72-28,75 грн./$, на котором рынок ушел на перерыв. После обеда в виду все еще преобладающего предложения и отсутствия Национального банка с покупкой доллара, котировки снизились до уровня 28,65-28,68, на котором рынок и закрылся», - описал торговый день Станислав Верхградский.
Совокупно центробанк приобрел $10 млн.: выходил на торги пять раз, и за каждый заход приобретал по $2 млн. Удивительно, что играл при этом не вниз, как прежде, а вверх - ставил все больший курс на каждый новый раунд закупок. Начинал на уровне 28,72 грн./$, а завершил на 28,75 грн./$.
Поражало сегодня не только это, но и появление с самого утра с крупными продажами национализированного Приватбанка. Слишком уж резво он вышел на рынок и стал заливать его долларом. Поначалу его посчитали чудаком, но уже после появления решения НБУ о новой учетной ставке, казначеи заговорили об откровенном инсайдерстве. За которое, кстати, на развитых рынках не только штрафуют, но и тюрьму посадить могут. Кроме Приватбанка из числа активных продавцов валюты сегодня выделяли еще и привычного маркетмейкера межбанка - ПУМБ. А из покупателей - Альфа-Банк, ОТП Банк и ProCredit Bank.
Общий объемов торгов по итогам дня сократился со вчерашних $395,74 млн. до $339,08 млн.
Главный вопрос сейчас - продолжат ли экспортеры и дальше сбрасывать валюту, провоцируя дальнейшее укрепление гривни. Ведь для этого появились реальные предпосылки.
С одной стороны, банки уже завтра начнут пересматривать депозитные ставки для юрлиц с нынешних 9-12% до 10,5-13,5% годовых, и многие экспортеры подумают перевести в гривну свободную часть выручки. А с другой - банки, почуяв тренд на снижение доллара, станут продавать свой валютный запас с позиции.
В тоже время рынок продолжает переваривать гривневые вливания по НДС, и они могут поддавливать на межбанк. К тому же до конца непонятно, какую позицию займет Нацбанк: даст просесть курсу доллара или будет его агрессивно скупать в случае активизации валютных продаж.
Потому банкиры дают достаточно острожные прогнозы.
«Скорее всего, межбанк завтра будет стартовать в широком коридоре - 28,60-28,70 грн./$, и только после этого будет понятен тренд», - сказал Юрий Гриненко.
Тот же 10-копеечный курсовой разбег на старте торгов прогнозируют и его коллеги, но повыше.
«26 января торги предположительно будут стартовать с уровня 28,65-28,75 грн./$. Безусловно, сегодняшняя динамика и разворот тренда будет хорошим психологическим фактором для гривны, однако решающее значение будет по-прежнему иметь соотношение спроса и предложения, а также действия НБУ на межбанке для сглаживания чрезмерных колебаний курса нацвалюты. Поэтому, как бы не начались завтрашние торги, динамика курса будет в основном зависеть от экспортеров и их желании продавать валюту на достигнутых уровнях», - заверил Станислав Верхградский.
Такой же диапазон предсказал и Олег Куринной - 28,65-28,75 грн./$.
«Коррекционное движение вниз еще не закончилось, и с теми или иными отскоками должно продолжится дальше», - в тоже время сказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
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